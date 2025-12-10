Judiciales

Juan Félix Marteau habló sobre la lucha contra el lavado de dinero: “Tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”

El abogado advirtió que las respuestas impulsadas por estándares globales llevaron a resultados limitados en Argentina, debido al gran porcentaje de la economía informal. En tanto, aseguró que los principales decomisos alcanzan solo el 0,1% del dinero ilegal estimado

Guardar
El abogado explicó cómo argentina puede combatir el lavado de dinero

En una entrevista con Infobae en vivo, el abogado Juan Félix Marteau afirmó que el lavado de dinero narco no se puede combatir solo con la condena penal. El especialista, con vasta experiencia en la coordinación de políticas nacionales contra el lavado de activos, puso bajo la lupa la eficacia de los estándares internacionales que la Argentina adoptó durante los últimos veinticinco años para hacer frente al delito financiero y las amenazas vinculadas al crimen organizado.

Según relató Marteau, el país incorporó una serie de reglas recomendadas por organismos multilaterales, con el propósito de reducir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin rodeos, planteó que Argentina no logró cumplir esos objetivos de manera efectiva pese a haber organizado un sistema nacional con ese cometido. “La Argentina no ha cumplido eficazmente con sus propios propósitos al aceptar el estándar y organizar algo que se llama un sistema nacional con este cometido”, explicó Marteau en diálogo con Infobae.

Para el abogado, una de las raíces del problema reside en la naturaleza de los estándares globales diseñados por países desarrollados. Sostuvo que estas reglas nacieron como respuesta de Estados Unidos y Europa al crecimiento de los cárteles colombianos, en un período en el que el flujo de cocaína y las ganancias generadas por ese tráfico inundaban primero el mercado estadounidense y después el europeo. Marteau fue enfático al señalar que dichas normas, a su entender, “no aplican para la Argentina”, ya que las condiciones locales difieren profundamente de las realidades que enfrentan esas potencias.

Durante la entrevista, Marteau remarcó que la economía argentina cuenta con niveles de informalidad muy superiores a los que se observan en Estados Unidos o Europa. Citó que en esos países el peso de la economía en negro ronda el 10%, mientras que en Argentina esa proporción alcanza al menos el 40%. “Proponemos cazar a los lavadores y a los financistas del terrorismo dentro de un sistema financiero que ya de por sí es opaco”, expresó el abogado, quien apuntó que, en la práctica, la mayor parte de las operaciones ilegales ocurren fuera de la órbita regulada, lo que complica la tarea de las autoridades.

Juan Félix Marteau expuso que
Juan Félix Marteau expuso que en Argentina la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no logra avances reales por el peso de la economía informal y la falta de estrategias administrativas eficaces

El especialista propuso reexaminar por completo la estrategia, adoptando un enfoque que priorice los intereses nacionales. Se refirió de manera crítica al “sueño de que todos los países se puedan parecer”, una idea que, tras la caída del muro de Berlín, impulsó intentos por exportar reglas y modos de vida occidentales a través de organismos internacionales. “Esto, pensado idealmente en una mesa, parece muy lindo, pero en la práctica llevó a desastres tremendos”, analizó Marteau.

A la hora de mencionar cifras, Marteau apuntó que, al momento de la evaluación internacional, el sistema antilavado argentino contaba con cerca de 100.000 sujetos obligados —entre bancos, escribanos, contadores y registros— reportando operaciones sospechosas.

Ese flujo de información, según describió recogiendo datos de la evaluación de GAFI, generó unos 55.000 reportes anuales, pero terminó procesándose en apenas 665 informes de inteligencia. “Estamos en problemas. Es poco. Mucho. Yo digo. Mira, vamos a seguir analizando. Ahora, ¿Para qué producís inteligencia financiera?”, cuestionó. De ese volumen, el 90% terminó en la justicia penal, tal como exige el estándar internacional, pero Marteau advirtió sobre los efectos limitados de ese abordaje.

De esos procesos judiciales, el número de sentencias firmes por lavado de dinero no supera las 17 anuales y la mayoría consiste en condenas condicionales; los decomisos de bienes apenas rozan los 27 millones de dólares cada año, frente a estimaciones que calculan en 30.000 millones el volumen de dinero que se lava en el país. “El principal resultado esperable para detonar la economía ilícita a una organización criminal es el decomiso; vos empezaste con una voracidad enorme y terminaste atrapado en un sistema penal tradicional”, describió.

Según los registros de la
Según los registros de la UIF y los datos compartidos en la charla, cada año se generan alrededor de 55 mil reportes de operaciones sospechosas en el sistema antilavado argentino y sin embargo apenas se producen 17 sentencias firmes por este delito

Para Marteau, el enfoque centrado solo en la persecución penal genera, además, la “desresponsabilización de la política”. En su lectura, la clase dirigente local trasladó la obligación de combatir el lavado a jueces y fiscales, abandonando herramientas administrativas y de inteligencia que podrían producir resultados más concretos.

“Lavar dinero es un delito. Ahora, si vos pensás que a los narcos y al dinero de los narcos los vas a combatir solo con la condena penal, cuando vos tenés una multiplicidad de acciones para saber que un establecimiento es narco… vos tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”, sostuvo.

A modo de ejemplo, se refirió al rol de financieras y cambiarias que, en su visión, “le están lavando dinero a la corrupción de la política y al narco”, lo que demanda una respuesta fuera del circuito judicial tradicional. Añadió que la irrupción de tecnologías como los criptoactivos impone nuevos desafíos y multiplica la necesidad de un enfoque dinámico ante las amenazas internas y externas del país.

Para el especialista, el actual esquema de cumplimiento formal se mantiene como una respuesta pragmática frente a la presión de evaluaciones internacionales, como las impulsadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). No obstante, la dependencia de reformas institucionales a último momento y el apego a normas que no impactan en la realidad local dejan al país en una posición vulnerable. “Jugar el juego de GAFI como un juego estratégico me parece perfecto. Ahora, si nosotros nos creemos que esta es la solución, esto nos lleva a un lugar tremendamente débil”, concluyó.

Temas Relacionados

Juan Félix MarteauLavado de dineroInfobae en vivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Perdoname, el diablo se me metió adentro”: confirmaron la condena a un hombre acusado de abusar a una menor

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó una apelación de la defensa, que alegó desconocer la edad de la víctima al momento de los hechos

“Perdoname, el diablo se me

Avanza el juicio político contra un juez acusado de intervenir de forma irregular en un loteo de 250 parcelas en Tandil

El magistrado José Zárate quedó bajo análisis de un Jury tras una denuncia por parte de dos abogados, quienes lo señalan por su actuación en un expediente por unos terrenos de alto valor inmobiliario en el área de El Centinela

Avanza el juicio político contra

Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia

Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica

Les prohibieron salir del país

Masivo homenaje del poder judicial a los camaristas del Juicio a las Juntas, a 40 años de la histórica sentencia

Con la presencia de varios de los integrantes de aquella Cámara Federal, la Corte Suprema en pleno, y numerosos funcionarios de la Justicia, se realizó este martes un acto de conmemoración, a cuatro décadas del proceso contra los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura

Masivo homenaje del poder judicial

“La paz social pudo haber pendido de un hilo”: revelaron los detalles de la sentencia por el atentado contra CFK

El TOF N° 6 dio a conocer los fundamentos de las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Los jueces advirtieron sobre el daño que los discursos de odio provocan a la convivencia democrática

“La paz social pudo haber
DEPORTES
Frank Fabra se despidió de

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

TELESHOW
Charly García se reunió con

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Penal Internacional condenó

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo