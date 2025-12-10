Caso Nisman: la ex fiscal Viviana Fein pidió postergar su indagatoria y se pasó para febrero

Viviana Fein, la primera fiscal del caso Nisman

La ex fiscal ya jubilada Viviana Fein pidió postergar su declaración indagatoria acusada por las irregularidades en la preservación de la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman, en enero de 2015.

El trámite estaba previsto para el próximo lunes 15 de diciembre, pero su defensa pidió reprogramarlo con el fin de tener acceso al expediente.

El planteo fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien concedió la postergación y la audiencia se reprogramará para mediados de febrero próximo.

La defensa de la fiscal, a cargo del abogado Lucio Simonetti, solicitó la prórroga para tener acceso a las pruebas de la causa, para lo cual se debe coordinar con la fiscalía federal de Eduardo Taiano, donde está delegada la investigación por la muerte de Nisman.

En la fiscalía, de manera paralela, se lleva también la pesquisa por las supuestas irregularidades en la escena del hecho.

La acusación

Fein fue citada a indagatoria a pedido del fiscal Taiano, quien en un dictamen de 205 carillas le adjudicó responsabilidad por graves irregularidades cometidas el 18 de enero de 2015, en las primeras horas que siguieron al hallazgo del cuerpo del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y que días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

Viviana Fein en el departamento de Nisman

Entre las acusaciones puntuales que se hacen está el tiempo que pasó hasta que la fiscal, principal responsable del operativo, llegó al lugar; la cantidad de personas presentes y las deficiencias en la delimitación de la escena del hecho.

También se aludió a la presencia de personas que no tenían funciones asignadas en la escena, entre ellos funcionarios, personal ajeno a la investigación y agentes de seguridad que circularon sin la vestimenta ni los protocolos requeridos para preservar indicios. Inclusive, la entonces fiscal tampoco utilizó los elementos de protección adecuados para intervenir en una escena de hecho violento.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó “la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

La ex fiscal “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”.

Se destaca como punto central un levantamiento de rastros y huellas deficiente, realizado en pocos sectores y en un horario tardío, alrededor de las 5 de la mañana. El dictamen considera que esta circunstancia, sumada al movimiento interno de personas, produjo una contaminación evidente del lugar.

Se sospecha que la escena del crimen fue contaminada

Conexión con otro departamento

Otra cuestión señalada es que el procedimiento no advirtió desde el inicio que el departamento estaba conectado al semipiso contiguo. Más tarde se detectaron en ese conducto que unía ambas unidades rastros, huellas de pisadas y una huella dactilar. En el departamento vecino vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada. El sábado previo, alrededor de las 17, se había producido un incendio que provocó la pérdida del registro de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, prueba considerada relevante para la denuncia que había hecho Nisman.

En esta parte de la causa también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, pero el reclamo de indagatoria sólo alcanza a Fein.

Otro imputado es el por entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien en un descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó la responsabilidad a la entonces fiscal.