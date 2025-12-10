Judiciales

Caso Nisman: la ex fiscal Viviana Fein pidió postergar su indagatoria y se pasó para febrero

La funcionaria judicial debía presentarse el próximo lunes imputada por el “descontrol” en la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman

Guardar
Viviana Fein, la primera fiscal
Viviana Fein, la primera fiscal del caso Nisman

La ex fiscal ya jubilada Viviana Fein pidió postergar su declaración indagatoria acusada por las irregularidades en la preservación de la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman, en enero de 2015.

El trámite estaba previsto para el próximo lunes 15 de diciembre, pero su defensa pidió reprogramarlo con el fin de tener acceso al expediente.

El planteo fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien concedió la postergación y la audiencia se reprogramará para mediados de febrero próximo.

La defensa de la fiscal, a cargo del abogado Lucio Simonetti, solicitó la prórroga para tener acceso a las pruebas de la causa, para lo cual se debe coordinar con la fiscalía federal de Eduardo Taiano, donde está delegada la investigación por la muerte de Nisman.

En la fiscalía, de manera paralela, se lleva también la pesquisa por las supuestas irregularidades en la escena del hecho.

La acusación

Fein fue citada a indagatoria a pedido del fiscal Taiano, quien en un dictamen de 205 carillas le adjudicó responsabilidad por graves irregularidades cometidas el 18 de enero de 2015, en las primeras horas que siguieron al hallazgo del cuerpo del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y que días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

Viviana Fein en el departamento
Viviana Fein en el departamento de Nisman

Entre las acusaciones puntuales que se hacen está el tiempo que pasó hasta que la fiscal, principal responsable del operativo, llegó al lugar; la cantidad de personas presentes y las deficiencias en la delimitación de la escena del hecho.

También se aludió a la presencia de personas que no tenían funciones asignadas en la escena, entre ellos funcionarios, personal ajeno a la investigación y agentes de seguridad que circularon sin la vestimenta ni los protocolos requeridos para preservar indicios. Inclusive, la entonces fiscal tampoco utilizó los elementos de protección adecuados para intervenir en una escena de hecho violento.

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó “la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

La ex fiscal “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”.

Se destaca como punto central un levantamiento de rastros y huellas deficiente, realizado en pocos sectores y en un horario tardío, alrededor de las 5 de la mañana. El dictamen considera que esta circunstancia, sumada al movimiento interno de personas, produjo una contaminación evidente del lugar.

Se sospecha que la escena
Se sospecha que la escena del crimen fue contaminada

Conexión con otro departamento

Otra cuestión señalada es que el procedimiento no advirtió desde el inicio que el departamento estaba conectado al semipiso contiguo. Más tarde se detectaron en ese conducto que unía ambas unidades rastros, huellas de pisadas y una huella dactilar. En el departamento vecino vivía el director de la empresa NEC, encargada del sistema de control de accesos de la Casa Rosada. El sábado previo, alrededor de las 17, se había producido un incendio que provocó la pérdida del registro de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, prueba considerada relevante para la denuncia que había hecho Nisman.

En esta parte de la causa también está imputado el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estaba de turno esa madrugada, pero el reclamo de indagatoria sólo alcanza a Fein.

Otro imputado es el por entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien en un descargo ante Ercolini habló de un “escenario caótico” y atribuyó la responsabilidad a la entonces fiscal.

Temas Relacionados

Viviana FeinNismandeclaración indagatoriaúltimas noticias

Últimas Noticias

Advierten sobre postulantes cuestionados en concursos judiciales y reclaman mayores controles antes de enviar ternas al Ejecutivo

El Colegio de Abogados de la Ciudad alertó sobre antecedentes de los jueces Miguel Licht y Patricio Maraniello y pidió revisar la idoneidad moral de quienes integran los listados elaborados por el Consejo de la Magistratura

Advierten sobre postulantes cuestionados en

La cobertura de vacantes y la reforma judicial, ejes del debate en la cena de la Asociación de Magistrados

El encuentro anual de jueces y funcionarios estuvo marcado por la preocupación ante la falta de designaciones y las advertencias sobre posibles cambios en el sistema de selección. Y recordaron a quienes integraron el Juicio a las Juntas: “Condenaron cuando debían condenar”

La cobertura de vacantes y

Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas: registran oficinas y abren las cajas de seguridad de la empresa

El juez federal Luis Armella ordenó una segunda tanda de operativos simultáneos, luego de las requisas del martes en 17 clubes y en la AFA

Nuevos allanamientos en la causa

Piden elevar a juicio la causa por la estafa millonaria a dos facultades de la UBA

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que cinco acusados respondan por el desvío de más de $1.590 millones mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación

Piden elevar a juicio la

El Consejo de la Magistratura dejará de estar representado por el Ministerio de Justicia en los juicios

De ahora en más, la defensa será ejercida por abogados propios, con independencia técnica y bajo supervisión del Plenario

El Consejo de la Magistratura
DEPORTES
El grosero error del argentino

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

La desafiante sentencia sobre Maradona de Edgardo Codesal, el polémico árbitro de la final del Mundial de Italia 90

TELESHOW
El divertido ritual de las

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Thiago Medina se animó a mostrar sus cicatrices tras el grave accidente: “Gracias a ellas sigo vivo”

INFOBAE AMÉRICA

“No descansará hasta liberar Venezuela”:

“No descansará hasta liberar Venezuela”: el emotivo mensaje de la hija de María Corina Machado a los venezolanos en Oslo

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena