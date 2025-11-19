Judiciales

Cuadernos: Casación ofreció una sala en Comodoro Py y propuso más audiencias para acelerar el juicio

El tribunal penal respondió así a la polémica por la frecuencia del debate y la falta de presencialidad. Pidió que haya tres audiencias semanales, incluyendo futuras ferias judiciales. Mañana se realizará la tercera jornada

Guardar
Los jueces del Tribunal Oral
Los jueces del Tribunal Oral Federal 7, que deberán responder a las propuestas de Casación (RS Fotos)

El conflicto por la duración y modalidad del histórico megajuicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 86 acusados en la causa Cuadernos parece haber encontrado alguna vía de solución: la Cámara Federal de Casación ofreció la sala AMIA al Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio, y propuso tres jornadas de audiencias semanales, incluyendo días y horas inhábiles y futuras ferias judiciales.

El ofrecimiento está sujeto a la aceptación del Tribunal que lleva adelante el megajuicio conocido como Los Cuadernos de las coimas, cuya tercera audiencia oral se realizará mañana, donde se continuará con la lectura de las acusaciones contra los imputados.

Los jueces de Superintendencia de Casación, que definen cuestiones organizativas del fuero federal porteño, respondieron así a pedidos concretos llegados desde el Tribunal Oral Federal 7.

La mega causa

El juicio comenzó el 6 de noviembre con una audiencia semanal y virtual para un debate histórico con 87 acusados. El Tribunal había requerido más personal, que se le garantice un adecuado lugar en caso de resolver la presencialidad y que no se les asignen nuevas causas por sorteo.

Los principales imputados en la
Los principales imputados en la causa Cuadernos

Fue luego de un encuentro en Comodoro Py 2002 durante el cual la Cámara Federal de Casación reclamó a dos de los jueces, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, mayor celeridad para un juicio que, según los pronósticos más optimistas, durará entre tres y cuatro años.

El presidente de Casación, Daniel Petrone, y los camaristas que presiden salas del tribunal, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, escucharon a los magistrados y tomaron una decisión.

Los tres puntos resueltos este miércoles son los siguientes:

- “Eximir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 de esta ciudad, por el término de seis (6) meses, del sorteo de causas, a fin de que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación en la celebración del juicio".

- “Para una mejor gestión judicial del proceso y mayor eficacia en la administración de justicia, se hace saber al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 de esta ciudad que, a partir del 10 de diciembre del corriente año, se tendrá a disposición la Sala Auditorium de este edificio de Av. Comodoro Py 2002 para la celebración del juicio de referencia, la que podrá ser utilizada con una frecuencia de tres jornadas semanales, incluyendo días y horas inhábiles y futuras ferias judiciales".

- "Elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación las restantes peticiones realizadas por el señor Presidente del citado Tribunal".

Los pedidos concretos

Canero y Méndez Signori habían dejado en claro los problemas que afrontan y quedaron en realizar pedidos concretos vinculados a exclusión de sorteos, reasignación de causas de la justicia ordinaria, espacio físico y personal en el caso, por ejemplo, de aceptar mudar el debate desde el Palacio de Justicia a los tribunales de Retiro. El pedido se concretó por escrito esa misma tarde.

El Tribunal ya anunció que desde el 25 de noviembre habrá dos audiencias semanales virtuales, martes y jueves, para la etapa de planteo de cuestiones preliminares y que las declaraciones indagatorias de los acusados serán bajo sistema mixto, pero pretendían que ello se concrete en el Palacio de Justicia y no en Comodoro Py.

Mañana, la tercera audiencia

El juicio tendrá su tercera audiencia virtual mañana jueves y también estará dedicada a continuar con la lectura de las acusaciones fiscales, un documento de 678 páginas.

Las anotaciones en lso cuadernos
Las anotaciones en lso cuadernos del ex chofer Oscar Centeno que dieron origen a la causa

En la audiencia del jueves pasado, se leyeron buena parte de las acusaciones que dan cuenta de una red organizada de traslado de fondos que involucraba a exfuncionarios del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. Según estos registros, entre 2009 y 2013 circulaban bolsos con cifras que llegaban a varios cientos de miles de dólares, entregados y distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Los documentos describen episodios concretos donde se detallan los trayectos, los montos de dinero transportados y los funcionarios involucrados. Por ejemplo, señalan que Roberto Baratta, junto a colaboradores como Nelson Lazarte y diversos choferes, realizaba visitas frecuentes a domicilios y oficinas empresariales, siempre con bolsos que, tras cada encuentro, volvían repletos de efectivo. Los registros mencionan lugares como San José 151, Maipú 741, Manuela Sáenz 351 y oficinas de empresas adjudicatarias de obra pública, como Isolux.

Una secuencia narra cómo, tras retirar sumas de hasta 800.000 dólares de diferentes direcciones, el dinero se llevaba a la Quinta de Olivos o a domicilios particulares. Las anotaciones incluyen detalles sobre la logística de los traslados, el uso de distintos vehículos, la coordinación entre choferes y la entrega de bolsos a destinatarios como Daniel Muñoz —secretario privado de Kirchner— o Martín de Presidencia.

Los registros también consignan la intervención de empresarios, adjudicatarios de contratos de obra pública y colaboradores encargados de hacer los aportes. En algunos casos el dinero se redistribuía entre funcionarios, como Baratta y el entonces ministro Julio De Vido, o se destinaba a pagos específicos, según la acusación. Los documentos señalan que los encuentros servían además para recibir instrucciones relacionadas con la recolección y distribución de fondos.

Esta documentación, que se está leyendo durante estas primeras jornadas del juicio oral, ofrecen un panorama detallado sobre la operatoria sistemática y las rutas empleadas para trasladar el dinero, así como sobre los protagonistas y la frecuencia de los movimientos. El registro de cada episodio apunta a la existencia de una estructura organizada para la recaudación de fondos.

Temas Relacionados

CuadernosCristina KirchnerCasaciónCausa CuadernosCuadernos de las coimasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia impuso restricciones al régimen de visitas de CFK y advirtió que podrían quitarle la prisión domiciliaria

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 2 tras un encuentro de la ex presidenta con nueve economistas en el departamento de San José 1111

La Justicia impuso restricciones al

Un juzgado nacional laboral recibió el premio FORES a la excelencia judicial

Se trata del juzgado nacional del fuero laboral N° 45, a cargo de la jueza Rosalía Romero. El tribunal premiado posee varias certificaciones de calidad IRAM 9001 y es muy reconocido por su propensión a arribar a acuerdos tempranos

Un juzgado nacional laboral recibió

Coimas en la ANDIS: Spagnuolo se negó a responder preguntas y su abogado dijo que los audios fueron manipulados

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Sebastián Casanello. Hizo un breve descargo oral en el que se defendió de la acusación del fiscal Franco Picardi

Coimas en la ANDIS: Spagnuolo

La trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad: conexiones, operadores y el desafío de llegar a la cúspide

La causa penal involucra a funcionarios, empresarios y operadores en una trama de licitaciones irregulares y pagos cuestionados

La trama de corrupción en

Coimas en la Agencia de Discapacidad: Diego Spagnuolo declaró en Comodoro Py por el escándalo de los audios

El ex titular de ANDIS se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello. Su abogado anticipó que estaba dispuesto a declarar

Coimas en la Agencia de
DEPORTES
Video: la sanción para los

Video: la sanción para los hinchas de Atlanta por golpear a dos hombres y robarles la camiseta de Chacarita

El regreso de Alexander Zverev y un dobles top: así llega Alemania para enfrentar a Argentina por la Copa Davis

Un club argentino informó que despedirá a casi todo su plantel por “falta de actitud” en el último partido: el video de los goles

Una de las futbolistas más famosas compartió el video de cómo quedó su casa tras un robo: “La próxima, limpia todo”

Toni Kroos confesó que llegó a perder la paciencia con Vinícius y reveló los consejos que le dio para que cambiara su actitud

TELESHOW
Donato De Santis recordó su

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

El sentido mensaje de Darío Barassi a dos años de la muerte de su mamá: “Dejaste huella para siempre”

La China Suárez mostró su intimidad junto a Mauro Icardi en el vuelo rumbo a Estambul

El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Del testimonio histórico a la

Del testimonio histórico a la distopía: 8 novelas hispanoamericanas integran una colección de nueva narrativa

Qué son los foraminíferos marinos y cómo el hallazgo de 20 nuevas especies revela secretos sobre la biodiversidad oceánica

Las acciones europeas cerraron estables

Al menos dos muertos y 16 detenidos dejó una nueva operación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho

Israel lanzó una nueva serie de bombardeos en el sur de Líbano