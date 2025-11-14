Judiciales

“Incapacidad sobreviniente”: por qué Enrique Pescarmona no participa en el juicio por los Cuadernos de la Corrupción

El Cuerpo Médico Forense presentó un dictamen que podría eximir al empresario metalúrgico de enfrentar a la Justicia por pagarle coimas al kirchnerismo. La fiscal Fabiana León y la UIF resolvieron a su favor. El Tribunal N°7 debe resolver la cuestión

La audiencia de ayer jueves en el juicio a los cuadernos de las coimas comenzó con una noticia inquietante. El juez Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal Oral Federal N°7, anunció en la transmisión del proceso emitida por YouTube que Enrique Menotti Pescarmona, arrepentido en la causa, uno de los empresarios más poderosos en la lista de acusados de pagarle coimas al kirchnerismo para torcer a su favor la maquinaria de la obra pública, estaba “eximido” del proceso; quedaría representado por su abogado defensor, Marcelo Nardi. El rumor en torno a la sala digital fue inmediato; la delicada situación de salud de Pescarmona era un secreto a voces.

Altas fuentes del caso confirmaron a Infobae que la defensa de Pescarmona pidió que sea eximido del juicio en base a una “incapacidad sobreviniente”, con un certificado de su médico. El diagnóstico: un trastorno neurológico degenerativo que afecta la memoria y el pensamiento, coinciden las fuentes. En base a este planteo, el Cuerpo Médico Forense analizó a Pescarmona, que este domingo cumplirá 84 años. Así, el organismo que depende de la Corte Suprema ratificó el diagnóstico.

En base a este estudio oficial, la fiscal acusadora Fabiana León dio el visto bueno para que Pescarmona sea eximido del juicio, al menos de manera momentánea. Lo mismo hizo la Unidad de Información Financiera, a cargo del fiscal federal Paul Starc. Fuentes del caso aseguran que el análisis del Cuerpo Médico Forense fue determinante para tomar esta decisión.

Así, el Tribunal N°7 decidió, con la sola firma de Méndez Signori, que el poderoso empresario no participe de las audiencias. Sin embargo, la decisión de eximirlo no es definitiva y deberá ser ratificada en los próximos días por los tres jueces.

Así, comienza una situación en torno a los 87 imputados de la causa Cuadernos que fue largamente vaticinada por los actores del proceso: la avanzada edad de varios acusados -con empresarios que superan los 80 años-, los correría del proceso.

La acusación contra Pescarmona

El juez Claudio Bonadio envió a juicio al empresario por el supuesto pago de trece presuntas coimas al kirchnerismo desde 2008 a 2013, abonadas para aceitar en su favor la máquina de la obra pública.

Seis de esas coimas llegaron, supuestamente, hasta Cristina Kirchner.

Nieto del fundador de su corporación, Pescarmona fue durante décadas durante décadas Industria Metalúrgica Pescarmona S.A o IMPSA. Francisco Rubén Valenti, un ejecutivo de alta jerarquía en la firma IMPSA y de su máxima confianza, también es parte del juico, señalado como su partícipe necesario, el entregador de la plata.

Dos meses atrás, la defensa de Pescarmona propuso entregar $510 millones al Tribunal Oral Federal N°7 para que se cierre la causa en su contra. La propuesta fue rechazada. En su testimonio como arrepentido, el empresario aseguró que Julio De Vido prácticamente lo amenazó en medio de un almuerzo para que se asociara al Gobierno en un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura.

