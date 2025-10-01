El tribunal absolvió a Juan José Salazar y dictó la condena mínima para Diego Cadena, según su abogado Iván Camacho

La resolución judicial eximió completamente a Salazar y redujo significativamente la condena de Cadena, mientras la defensa espera que instancias superiores revisen el caso y reconozcan su inocencia - crédito Redes Sociales

La reciente decisión judicial que absolvió a Juan José Salazar de todos los cargos y dictó la condena mínima para Diego Cadena fue recibida como un resultado favorable para la defensa.

Mientras Salazar quedó completamente exonerado, Cadena, quien enfrentaba acusaciones por cinco o seis delitos, solo fue hallado culpable de uno, lo que representó una reducción considerable respecto a la gravedad inicial de los cargos

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el caso de Cadena, la sentencia impuesta corresponde a la pena más baja contemplada para el delito por el que fue condenado.

Además, el tribunal determinó que la medida de detención domiciliaria no se aplicará de inmediato, sino que quedará en suspenso hasta que el proceso alcance una resolución definitiva en instancias superiores.

Esta condición otorga a la defensa margen para continuar su estrategia legal sin que Cadena deba cumplir la sanción en el corto plazo.

El fallo judicial dejó sin cargos a Juan José Salazar y aplicó la pena mínima a Diego Cadena, quien solo fue hallado responsable de un delito tras enfrentar múltiples acusaciones iniciales - crédito Colprensa

“Primero porque Juan José Salazar quedó absuelto de absolutamente todo y a Diego lo habían acusado de casi, eh, cinco o seis delitos y quedó condenado por un delito. Claro, condenado, pero un delito De ese delito además le imponen la pena mínima posible, le dan domiciliaria y no se hace efectiva hasta que se decida esto en última instancia”, afirmó Cancino.

El abogado defensor Iván Cancino consideró el fallo como un resultado positivo para su equipo, al destacar que ninguna de las partes involucradas quedó plenamente conforme con la decisión, lo que, desde su perspectiva, evidencia un desenlace favorable para la defensa.

Cancino subrayó que la absolución total de Salazar y la condena limitada para Cadena constituyen un escenario ventajoso, especialmente por la magnitud de las acusaciones iniciales.

La defensa mantiene la expectativa de que las instancias judiciales superiores revisen el caso y reconozcan la inocencia total de Cadena respecto a todos los cargos.