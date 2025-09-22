Judiciales

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

La decisión se espera antes de la audiencia de este miércoles en la que se organizará el debate fijado para el 6 de noviembre. Los jueces analizan por estas horas los ofrecimientos económicos de más de medio centenar de acusados, entre ellos Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Ernesto Clarens, Cristóbal López y Fabián de Sousa

Guardar
Los imputados colaboradores buscaron acceder
Los imputados colaboradores buscaron acceder a un acuerdo de reparación económica

En las próximas horas, el Tribunal Oral Federal N°7 deberá resolver si acepta o rechaza los ofrecimientos económicos de más de medio centenar de empresarios y exfuncionarios en la causa conocida como “Los Cuadernos de las coimas”, antes de la audiencia fijada para este miércoles en la que se organizará el juicio oral previsto para el 6 de noviembre. En ese marco, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli todavía estudian si corresponde aplicar la figura de la “reparación integral” para extinguir la acción penal y dejar a buena parte de los imputados fuera del debate.

Las propuestas de los acusados abarcan montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares. Todos los oferentes intentan acceder a la figura del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, que habilita el sobreseimiento en caso de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados. La jurisprudencia al respecto es dispar, ya que algunos tribunales han admitido la figura en delitos menores o con víctimas concretas, mientras que otros la rechazaron en hechos de corrupción tras considerar que la transparencia pública no puede negociarse. La Corte Suprema aún no fijó un criterio uniforme, y eso deja en manos del TOF 7 porteño la definición.

Algunos empresarios ofrecieron departamentos, barcos o yates para evitar sentarse en el banquillo de un juicio público que se prevé extenso. Entre los montos más elevados figuran los de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, con 1,68 millones de dólares; el financista Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También aparecen Cristóbal López y Fabián de Sousa, con 683 mil dólares; Gabriel Pedro Losi, con 557 mil; Juan Manuel Collazo, con 603 mil; Héctor Javier Caballero, con 460 mil; y Mario Rovella, con 494 mil.

El primo de Mauricio Macri,
El primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, hizo un ofrecimiento económico para lograr su sobreseimiento

En la lista también figuran otros nombres como César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, con 1,08 millones; Hugo Draggnotti, de Panedile, con 960 mil; Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, con 295 mil; Santiago Ramón Altieri, de Iecsa, con 309 mil; Miguel Ángel Marconi, de Supercemento, con 342 mil; Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, con 344 mil; y Benjamín Gabriel Romero, de Hidrovías y Ferrovías, con 344 mil. También se encuentran Patricio Gerbi, de Coarco, con 139 mil; Miguel Marcelino Amzar, de Vial 3, con 162 mil; Claudio Javier Glazman, con 206 mil; Ricardo Santiago Scuncia, del Grupo Roggio, con 221 mil; Julio José Paulecci, con 256 mil; y Jorge Benolol, con 290 mil.

Otros casos resultaron llamativos por lo reducido de las cifras ofrecidas como reparación: Alberto Taselli, vinculado a empresas energéticas, constructoras y ferrocarriles, propuso 10 mil dólares; Mario Marcussi, 203 dólares; Carlos Román, 1.823; y Carlos Arroyo, la misma suma. Luis Armani, de Vialmani, ofreció 3.379; Roberto Juan Orazi, de Hidraco, 92 mil; Rodolfo Armando Poblete, de Hidrovía, 33 mil; y Juan José Luciano, de Luciano SA, 60 mil. Adrián y Mauricio Pascucci, de Alquimaq, se comprometieron a 133 mil pesos.

Entre los exfuncionarios, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina presentó una propuesta cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, ofreció casi un millón. Ambos reconocieron haber recibido dinero en efectivo que, según ellos, eran aportes voluntarios de empresas y particulares para campañas electorales. La acusación los considera parte del sistema de recaudación ilegal.

Los empresarios Fabián de Sousa
Los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, dos de los imputados que intentaron acceder a la reparación integral para evitar el juicio

El mega expediente de los cuadernos, en rigor, se originó en 2018 a partir de los escritos de Oscar Centeno, exchofer de quien fuera la mano derecha del Julio de Vido, Roberto Baratta. Durante años, Centeno anotó en cuadernos escolares recorridos en los que, según la acusación, trasladaba bolsos con dinero que empresarios entregaban a funcionarios para asegurar contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Esos registros, sumados a confesiones de imputados bajo la figura del arrepentido, derivaron en un caso que alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada como beneficiaria del sistema de recaudación, y a una extensa lista de empresarios de la construcción, la energía y el transporte. Entre los nombres más resonantes figuran Calcaterra, Roggio, Clarens, López y De Sousa, además de varios exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal.

En ese contexto, la fiscal federal Fabiana León rechazó enérgicamente todas las ofertas. “No se puede pagar para zafar”, afirmó en la audiencia convocada por el tribunal, y advirtió que aceptar esos pagos equivaldría a “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera acompañó esa postura en su calidad de querellante en el proceso. Su director, Paul Starc, sostuvo que aceptar los ofrecimientos significaría “mercantilizar la corrupción” y enviar un mensaje de impunidad a la sociedad. Mariano Galpern, representante del organismo, señaló que la complejidad del proceso “no habilita la impunidad” y que aceptar las reparaciones transformaría el sistema penal en un mecanismo de transacciones según el poder adquisitivo de los acusados.

Las defensas, en cambio, defendieron la validez del mecanismo penal de reparación. Los abogados de Juan Orazi y Juan Mauricio Balán, quienes ofrecieron 136 millones de pesos, plantearon que el instituto en cuestión no era un beneficio exclusivo de personas con recursos y que lo importante era que los montos ofrecidos provengan de fondos declarados. Los representantes de Miguel Marcelino Aznar, Ernesto Clarens, Cristóbal López y Fabián de Sousa ratificaron presentaciones anteriores. Ignacio Olivar, abogado de Carlos de Sousa, señaló a su vez para el caso que la ley no restringe la aplicación de esta figura a determinados delitos.

Oscar Centeno, el chofer de
Oscar Centeno, el chofer de las anotaciones que iniciaron la mega causa

Otros abogados subrayaron que la oposición de la fiscalía se basaba en argumentos generales, incluso de carácter moral o emotivo, que no encuentran sustento en la normativa vigente. Algunos plantearon que un juicio con casi un centenar de acusados sería de una magnitud excepcional, con entre 500 y 1.000 audiencias y una duración que podría superar la década, comprometiendo el desarrollo de otros procesos federales.

Así las cosas, la resolución de Méndez Signori, Canero y Castelli determinará quién deberá integrar el juicio desde el próximo 6 de noviembre. Si los jueces aceptan los pagos, decenas de empresarios y algunos exfuncionarios quedarán sobreseídos sin atravesar el debate. Si las rechazan, el proceso avanzará con casi un centenar de imputados en el banquillo, incluida la ex mandataria Fernández de Kirchner.

Temas Relacionados

Causa CuadernosReparación EconómicaCorrupciónCuadernos de las coimasImputados colaboradoresJusticiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Cámara Federal porteña ratificó la pericia sobre el celular de Gerardo Milman en la causa por el atentado a CFK

El tribunal de Alzada de la Ciudad de Buenos Aires confirmó como prueba el análisis técnico de Gendarmería Nacional, que no halló evidencias contra el diputado del Pro. El legislador pedirá su sobreseimiento ante la jueza Capuchetti

La Cámara Federal porteña ratificó

Caso Skanska: la fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para Julio De Vido y la absolución de 17 personas

El fiscal reclamó que el exministro de Planificación cumpla esa condena y se le imponga la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, solicitó la misma pena para José López y Néstor Ulloa

Caso Skanska: la fiscalía pidió

Un ministro de Paraguay pide cautela ante acusaciones de nexos familiares con investigados por el atentado a la AMIA

Se trata de Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas del país vecino. El funcionario advierte sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas por un primo en medio de disputas judiciales y familiares internas

Un ministro de Paraguay pide

Miriam Quiroga, los bolsos con plata y los “otros cuadernos” de Néstor Kirchner

La mujer cercana al ex presidente es parte de la lista de testigos propuestos en el juicio de los diarios de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno. Qué dijo en la causa y sus chats con Roberto Baratta para contener a la ex mujer del remisero

Miriam Quiroga, los bolsos con

Causa Vialidad: con críticas a la Fiscalía, el Tribunal Oral 2 ordenó identificar los bienes de Cristina Kirchner para su decomiso

Los magistrados Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dispusieron avanzar con la ejecución del patrimonio de la ex vicepresidenta. Fue tras la decisión de Casación que validó la actualización del monto correspondiente a la pena, unos 685 mil millones de pesos

Causa Vialidad: con críticas a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon en Santa Fe una

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos prometió defender “cada

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

TELESHOW
El romántico mensaje de Nicki

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”