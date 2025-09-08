Judiciales

“Mamá Corazón”: la defensa de Andrea del Boca señaló contradicciones en la acusación y reclamó su absolución

La defensa de la actriz brindó su alegato ante el Tribunal Oral Federal Número 7, remarcó que el Ministerio Público “acusó sin pruebas”, pues no demostró el dolo de Julio De Vido y tampoco acreditó un vínculo previo con ella

Por Alfredo Izaguirre

Guardar
Andrea del Boca (Candela Teicheira)
Andrea del Boca (Candela Teicheira)

Los abogados de la actriz Andrea del Boca reclamaron su absolución en el juicio que se le sigue junto al exministro de Planificación Julio De Vido por presunta defraudación al Estado a través de un convenio suscrito entre esa cartera y la Universidad de San Martín, para el financiamiento de la producción de una telenovela que no se transmitió en el país.

Durante su alegato final, el defensor Diego Onoratti señaló que dicho acuerdo fue lícito y que su clienta no tenía intención ni interés de defraudar al Estado. El letrado aludió a la inexistencia de prueba de cargo de la fiscal Fabiana León “para establecer un estado de duda mínimo” y que tampoco la existencia de elementos probatorios que puedan llevar certeza en relación a su participación necesaria, acusación que se le endilga en el marco del juicio en el cual León pidió que la actriz sea condenada a 3 años y 8 meses de prisión.

En diversos tramos del alegato, Onoratti daba la impresión de que representaba al resto de los acusados, pues en un momento pidió a los jueces la absolución de todos, pero enfocado en el círculo que rodeaba a su clienta sin dejar de apuntar a lo expuesto por la fiscalía sobre la cual argumentó tuvo “endebles probanzas”.

“Debería probarse también que De Vido quiso beneficiar en este caso en perjuicio del Estado a la señora Andrea del Boca, lo que necesariamente exigiría acreditar un vínculo previo y posterior eventualmente entre ambos, que demuestre ese interés, cosa que tampoco se probó”, indicó el defensor.

La segunda parte del alegato

Tras enumerar los puntos de acusación de la fiscalía, en la segunda parte del alegato, Onoratti se abocó a rebatir las conductas reprochadas a su defendida. Allí indicó que tras el cambio de Gobierno, Hernán Lombardi, por entonces titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, revisó la contratación con la productora A+A Group que representaba del Boca, realizando una auditoría de todo lo que se había desarrollado hasta ese momento y -avalando lo actuado- autorizó a seguir con la producción, señalando también que al exfuncionario no se le investigó por ello.

El letrado agregó que por la cesión de derechos de “Mamá Corazón”, mencionada por la fiscal León, no se denunció durante el Gobierno de Mauricio Macri, sino que se hizo durante el kirchnerismo, con lo cual advirtió que en la causa hubo un interés meramente político. Asimismo, enfatizó que Andrea del Boca, a quien se la vinculó desde el origen de esta denuncia a una presunta afiliación al kirchnerismo, nunca eludió los procedimientos de selección para la realización de la novela, sino que fue elegida por su trayectoria, antecedentes y condiciones especiales en el ámbito audiovisual, no solo como actriz sino también como productora.

Imagen del trailer de la
Imagen del trailer de la telenovela "Mamá Corazón"

“La fiscalía tampoco probó ni especificó cuáles fueron los controles administrativos y procesos de selección eludidos por la señora Andrea del Boca al firmar el contrato con la UNSAM”, sostuvo el abogado, quien añadió que “Mamá Corazón” no pudo ser recibida en pantalla pues no le permitieron concluir la obra por una decisión administrativa de suspender los pagos de producción, cuestión a la que responsabilizó a la cartera de Lombardi y no de la administración anterior.

”¿Acreditó el fiscal que nuestra defendida haya hablado en forma personal o telefónica con De Vido o con algún otro funcionario de esa cartera? ¿Hay algún correo electrónico o algún otro tipo de comunicación que demuestre alguna negociación?”, preguntó el abogado, que aseveró “el problema es que acá se puso el carro delante del caballo”.

“Debe haber congruencia entre lo que se solicita y lo que se demuestra, señores jueces. No hay un perjuicio, por ende, no se puede afectar con un embargo a ninguna persona por el monto que el Estado sigue conservando. ¿De dónde saca la fiscalía que hubo perjuicio y que es ese el monto?”, preguntó el defensor.

Dirigiéndose a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, Onoratti reclamó congruencia entre lo que se pide y lo que se demuestra y enfatizó que no hubo perjuicio y, de haberlo, la fiscalía no lo demostró y que lo que faltaba para que se concluyera “Mamá Corazón” era la etapa de postproducción, y puso a disposición todo lo desarrollado durante la producción de la novela.

“Andrea del Boca no cometió ningún delito, solo consideró interesante producir una obra de arte para el Estado”, indicó el defensor en su cierre donde además de hacer un repaso de su carrera artística le pidió a los jueces no caer en presiones políticas y parafraseó la frase “Señores jueces, es justicia o corrupción”, empleada por el fiscal Diego Luciani durante su alegato acusatorio en la causa conocida como “Vialidad”.

Finalmente, el defensor reclamó al TOF 7 la absolución de la actriz y a todos los acusados en este proceso por considerar que no hubo ningún hecho ilícito. Asimismo, sostuvo que en caso de que el tribunal no coincida con su pedido, exigió que tengan en cuenta la falta de antecedentes penales y que su clienta sea condenada a la pena mínima del delito que se le acusa y que sea de ejecución condicional.

Temas Relacionados

Andrea Del BocaMama CorazónJulio De VidoDefraudación al Estado

Últimas Noticias

Confirmaron la condena a un agente de tránsito por exigir coimas a un matrimonio para evitar un acarreo en CABA

La Cámara Nacional de Casación ratificó la responsabilidad del funcionario público. También fueron condenados dos empleados de la empresa encargada de los acarreos en territorio porteño

Confirmaron la condena a un

Un juez se apartó de una causa penal tributaria contra Gimnasia y Esgrima La Plata por ser socio del club

La Cámara Federal de La Plata aceptó la excusación de Jorge Eduardo Di Lorenzo en un expediente por presunta apropiación indebida de tributos denunciada por la ex AFIP

Un juez se apartó de

Casación impulsa la causa contra el policía acusado de arrojar gas pimienta a una menor durante una protesta

El máximo tribunal penal rechazó el recurso de la defensa de Cristian Rivaldi, agente de la Policía Federal, y habilitó el avance de la causa por abuso de autoridad y lesiones durante una manifestación contra el Gobierno

Casación impulsa la causa contra

Perdió su capacidad reproductiva por mala praxis y la Justicia ordenó que se juzgue con perspectiva de género

El tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos ordenó restituir una indemnización mayor a una mujer a la que le extrajeron el útero tras un legrado realizado por la pérdida de un embarazo. La decisión desafía criterios tradicionales y pone el foco en los derechos humanos de las mujeres

Perdió su capacidad reproductiva por

Una provincia tendrá que pagar $70 millones a la familia de un chico que se fracturó un codo en la escuela

El niño había sufrido una fractura grave durante el recreo en una escuela primaria de Río Negro. El caso fue a juicio y la familia denunciante obtuvo una suma millonaria

Una provincia tendrá que pagar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias y con temperaturas

Sin lluvias y con temperaturas primaverales: cómo estará el tiempo durante esta semana, según el SMN

Mayra Mendoza: “El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”

Más del 50% de los adultos jóvenes con diabetes no sabe que tiene la enfermedad, revela un estudio global

El Gobierno apura la primera reunión de la mesa política nacional y mantiene a Pareja en el comando bonaerense

Récord en xenotrasplante: un hombre vive más de seis meses con un riñón de cerdo modificado

INFOBAE AMÉRICA
República Checa, Rumania y Hungría

República Checa, Rumania y Hungría desmantelaron una red de espionaje bielorrusa en Europa

Rupert Murdoch aseguró la sucesión de su imperio mediático en manos de uno de sus hijos

Receta de torta de manzana sin TACC

Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

TELESHOW
Fede Bal se filmó haciéndose

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona