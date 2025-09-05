Judiciales

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

En una discusión sobre el vencimiento de las condenas, la Sala IV cerró la discusión al rechazar los planteos de las defensas en el caso que involucró el lavado de 55 millones de dólares

Guardar
Martín Báez (Adrián Escandar)
Martín Báez (Adrián Escandar)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría los recursos presentados por las defensas de Martín Báez y César Fernández contra el cómputo de sus penas de prisión en la causa conocida como la "Ruta del dinero K“. Con esta decisión, la máxima instancia penal del país convalidó el criterio del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que había desestimado los planteos para descontar del cumplimiento de sus condenas los períodos en los que ambos estuvieron en libertad bajo restricciones procesales.

En este expediente, el TOF 4 porteño condenó en 2021 al titular de Austral Construcciones a 12 años de cárcel, a su hijo Martín a 9 años y a otros 15 imputados, entre ellos Leonardo Fariña -que recibió 5 años como “arrepentido”-, por maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, además de ordenar el decomiso de 54,8 millones de dólares y multas a las distintas firmas involucradas en las operaciones delictivas. La Sala IV de la Casación Federal, en 2023, confirmó el fallo, pero absolvió a Lázaro Báez por la compra de un campo en Mendoza y a Carlos Molinari por otro hecho, y redujo varias condenas: Báez quedó en 10 años de cárcel, su hijo en 6 años y medio y César Gustavo Fernández, dueño de la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”-, en 4 años y seis meses.

En este incidente, la defensa de Martín Báez había solicitado que se le descontara de la condena efectiva el tiempo en que su asistido permaneció bajo libertad condicional -entre junio de 2023 y junio de este año-, donde “no gozó de libertad ambulatoria plena, sino que estuvo sujeto a medidas sustitutivas que le cercenaron y limitaron”, tales como “el uso obligatorio de un dispositivo de geolocalización -tobillera electrónica-; la prohibición de ausentarse de su domicilio sin autorización; restricciones perimetrales de movilidad y control judicial permanente (...)”.

Los camaristas de la Sala
Los camaristas de la Sala IV de Casación: Carbajo, Hornos y Borinsky

Según los letrados, esas medidas debían equipararse al cumplimiento de pena en libertad condicional.

La defensa de César Fernández sostuvo un planteo similar. Alegó que debían computarse como parte de la pena los períodos en que estuvo obligado a fijar domicilio en la jurisdicción, informar traslados mayores a 100 kilómetros y presentarse periódicamente ante el tribunal. Al respecto, sus abogados consideraron que “al haber estado sometido al cumplimiento de obligaciones que restringieron su libertad física, su situación era similar a la de aquel que (…) habiendo sido condenado y sometido a las etapas que son inherentes al régimen de ejecución condicional"

En línea con el Ministerio Público Fiscal, el tribunal anterior había consignado que las restricciones impuestas sobre los imputados -como el monitoreo permanente y la obligación de informar cambios de domicilio- no podían considerarse cumplimiento de pena, sino medidas cautelares para asegurar su sujeción al proceso. También señaló que no equivalían a una privación de libertad y que computarlas como tiempo de condena desvirtuaría por completo la finalidad de la pena.

Apeladas sendas resoluciones, Casación coincidió. En el caso de Martín Báez, el camarista Javier Carbajo votó por rechazar su recurso tras evaluar que “los magistrados intervinientes sopesaron las particularidades del caso y concluyeron adecuadamente que era improcedente la observación al cómputo realizada por la defensa”, en tanto durante “el período no contabilizado como cumplimiento de pena el nombrado se encontraba excarcelado y las medidas cautelares impuestas sobre él no podían equiparse a una situación de encierro como sostiene, infundadamente, la parte impugnante”.

Lázaro Báez y Martín Báez
Lázaro Báez y Martín Báez en una de las audiencias por la "Ruta del dinero K"

A su término, el juez Mariano Borinsky compartió el criterio de su colega y destacó que el recurso de casación debía quedar rechazado porque “no ha brindado argumentos suficientes para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido en la instancia anterior para rechazar la pretensión de la parte, extremo que define su improcedencia formal ante esta instancia”.

En suma, ambos fallos declararon por mayoría “inadmisibles” los recursos de casación presentados por las defensas y confirmaron que solo se puede descontar de las penas el tiempo efectivamente transcurrido en prisión preventiva.

El juez Gustavo Hornos, por su parte, votó en disidencia en los dos incidentes. Para el juez, aunque “desde una primera y rauda mirada jurisdiccional pudieran presentarse razonables los argumentos del tribunal ‘a quo’, se encuentra normativamente previsto un procedimiento ante esta Cámara Federal de Casación Penal en el que se da a las partes la psobilidad de exponer sus respectivos fundamentos en audiencia oral y pública que habilita el dictado de una resolución sobre los puntos discutidos”.

“Por ello -señaló-, corresponde continuar con el trámite que las normas procesales disponen -audiencia de informes- para que las partes tengan la posibilidad de intervenir y discutir sobre el fondo de la cuestión en condiciones de igualdad, oralidad, contradicción e inmediación (...)”.

Temas Relacionados

CorrupciónRuta del dinero KLázaro BáezMartín BáezLa RosaditaLavado de dineroCasaciónJusticiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Ministerio Público Fiscal pidió condenar al exjuez Walter Bento como jefe de una asociación ilícita en Mendoza

La acusación le endilgó al magistrado destituido haber liderado una red que desde 2007 otorgaba beneficios procesales a cambio de sobornos

El Ministerio Público Fiscal pidió

“Mamá Corazón”: Julio de Vido pidió su absolución y señaló un “shopping judicial escandaloso” en su contra

Con fuertes críticas a la exposición de la fiscalía que pidió condenarlo a 4 años y medio de prisión, la defensa del ex ministro de Planificación Federal brindó su alegato en el juicio que se le sigue junto a Andrea del Boca y otros por defraudación al Estado

“Mamá Corazón”: Julio de Vido

Reconstruyeron el disparo que recibió el fotógrafo Pablo Grillo: qué dice el peritaje

El uniformado Héctor Guerrero no habría gatillado según lo previsto por el protocolo, pero los expertos no lograron determinar exactamente la posición ni el ángulo exacto del cañón del arma

Reconstruyeron el disparo que recibió

Un empresario irá a juicio en Jujuy acusado por tres décadas de abusos en una finca azucarera

La Cámara Federal de Salta desestimó los planteos de la defensa y confirmó la acusación contra un productor agropecuario, imputado por reducir a la servidumbre a dos trabajadores durante más de 30 años

Un empresario irá a juicio

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

La Cámara Federal de Casación Penal volverá a pronunciarse sobre la causa Cossio, donde se investigaron irregularidades entre la Dirección General de Impuestos y la multinacional IBM

Fijaron una audiencia clave para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

Axel Kicillof: “Según Milei, veníamos quince puntos atrás y ellos arrasaban, pero ahora estamos competitivos”

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”