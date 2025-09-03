Judiciales

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

La marca colombiana logró vencer en los tribunales a la reconocida firma internacional en una disputa por el registro de su marca homónima

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La marca colombiana que le
La marca colombiana que le ganó una batalla legal a Carolina Herrera - crédito Nancy Kaszerman/ZUMA Press y @karlaherrera_designer/IG

La diseñadora colombiana Karla Herrera logró lo que muchos considerarían improbable: vencer en los tribunales a la reconocida firma internacional Carolina Herrera en una disputa por el registro de su marca homónima.

Tras un año de enfrentamiento legal en Europa y Colombia, la empresaria antioqueña obtuvo el derecho a consolidar su nombre en el competitivo mundo de la moda internacional, un hito que, según relató en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, representa mucho más que una victoria personal.

La controversia surgió cuando Carolina Herrera, conocida por proteger celosamente su marca, presentó una oposición al registro de “Karla Herrera” tanto en Colombia como por fuera del país, pues la firma internacional argumentó que cualquier marca con nombres similares, como Karla o Caroline, debía quedar fuera del mercado para evitar confusiones, según reveló la diseñadora colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karla Herrera, sin embargo, defendió con firmeza su derecho a utilizar su propio apellido, subrayando que “Karla no tiene nada que ver con Carolina” y que el apellido Herrera, en su caso, es parte de su identidad y trayectoria.

Ella es Karla Herrera, la
Ella es Karla Herrera, la mujer que le ganó una disputa legal a Carolina Herrera - crédito @karlaherrera_designer/IG

Llevo más de diez años construyendo mi marca. Hay una inversión supergrande en el nombre y en quiénes somos y lo que estamos haciendo a nivel internacional”, explicó la diseñadora a Infobae Colombia.

De acuerdo con las declaraciones de la joven empresaria, el proceso legal, que se extendió durante un año, implicó una oposición significativa en todo el continente europeo y en Colombia, experiencia que describió como “tediosa por todos los lados”, ya que no fue solo por el alto costo económico, sino también por el desgaste emocional y el tiempo invertido.

Hubo desgaste de dinero, de tiempo, de todo, muchas emociones encontradas”, reconoció. A pesar de la presión de enfrentarse a una gigante de la moda, la diseñadora nunca dudó del resultado: “Jamás, en ningún momento sentí que iba a perder mi nombre por ella”.

Para Karla Herrera, el trasfondo de la disputa va más allá de una simple coincidencia de apellidos, ya que considera que la actitud de la firma internacional responde a un tema de ego y a la necesidad de proteger un legado ya consolidado.

Tú eres Carolina Herrera. Tienes historia, tienes legado, déjame hacer el mío. Mi apellido no interfiere con el tuyo, independientemente de que sea el mismo. Este es mi apellido, ese es el tuyo y el de tu esposo. Yo estoy construyendo igual que tú”, argumentó.

Karla Herrera conquista la moda
Karla Herrera conquista la moda sostenible tras una batalla legal con Carolina Herrera - crédito Nancy Kaszerman/ZUMA Press

La diseñadora colombiana insistió en que ambas marcas representan universos creativos completamente diferentes y que no existe motivo para impedir el crecimiento de nuevos proyectos: “Somos dos mujeres fuertes, empoderadas, enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”.

El impacto de la batalla legal se sintió en todos los frentes. Además de la inversión económica, Karla Herrera enfrentó noches sin dormir y días de incertidumbre. Sin embargo, la victoria trajo consigo una ola de apoyo mediático y social.

Los periodistas empezaron a llamarme, a pedirme entrevistas en muchos medios de comunicación, en Colombia, en España. Eso fue un boom tan teso que en un día recibía ocho o nueve llamadas de periodistas distintos”, relató a Infobae Colombia.

Asimismo, aseguró que lejos de recibir críticas, la diseñadora encontró respaldo y reconocimiento por su determinación.

La diferencia entre ambas marcas, según Herrera, es clara y profunda, pues mientras Carolina Herrera se orienta hacia la producción masiva y un estilo más clásico, la firma colombiana apuesta por la sostenibilidad, la exclusividad y el trabajo artesanal.

Karla Herrera conquista la moda
Karla Herrera conquista la moda internacional tras su victoria legal y deslumbra con su nueva colección - crédito @karlaherrera_designer/IG

Mis telas son el noventa por ciento sostenibles. Yo no saco por un diseño más de doce unidades para un país por talla. Ella es más masiva, incluso en eso”, detalló.

La propuesta de Karla Herrera se basa en el lujo silencioso, la atención al detalle y la colaboración con comunidades vulnerables, como madres cabeza de familia y personas que han estado privadas de la libertad. “El proceso es muy humano por todos los lados. Karla Herrera es una marca que tiene una inspiración muy especial”, afirmó.

La proyección internacional de la marca se ha fortalecido en los últimos seis años, con presencia en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, París, Paraguay, México y Aruba. La colección más reciente “La Femme Fatale”, presentada en Colombia Moda, rinde homenaje a la mujer fuerte y poderosa, y refuerza el compromiso de la firma con la moda sostenible. Próximamente, la marca participará en desfiles en Europa y América Latina, consolidando su expansión global.

Más allá de la moda, Karla Herrera busca inspirar a otros emprendedores a superar el miedo y apostar por sus sueños: “El miedo tiene dos caminos: o dejas que te paralice o dejas que te impulse”, reflexionó.

La diseñadora considera que el crecimiento y el aprendizaje surgen precisamente de los desafíos y las dificultades, y anima a quienes dudan a arriesgarse, incluso si sienten temor.

En cuanto al futuro, la marca Karla Herrera prepara el lanzamiento de nuevas líneas de productos, incluyendo perfumes, calzado, accesorios y joyería, con el objetivo de diversificar su oferta y seguir creciendo en el mercado internacional.

Temas Relacionados

Karla HerreraCarolina HerreraModa internacionalDisputa de marcasModa sostenibleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Gendarmería peritó el celular de Gerardo Milman y no encontró evidencia que lo vincule al intento de asesinato de Cristina Kirchner

No hallaron información que lo incrimine y, además, la geolocalización del teléfono lo ubicó fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El informe fue reenviado por la jueza Capuchetti a la Cámara Federal

Gendarmería peritó el celular de

La Corte ordenó avanzar contra el gremio de los Moyano por el bloqueo a una empresa

El máximo tribunal dispuso que se realice el juicio oral y público contra sindicalistas de Camioneros que habían realizado una protesta violenta frente a la empresa Química Oeste

La Corte ordenó avanzar contra

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Tras el requerimiento del Ministerio Público que impulsó la causa, el juez Julián Ercolini le delegó al fiscal la investigación de la denuncia por presuntas maniobras de espionaje sobre la Secretaria General de la Presidencia

El fiscal Stornelli quedó a

Caso Spagnuolo: la Justicia extendió el secreto de sumario

A pedido del fiscal Picardi, el juez Sebastian Casanello amplió por diez días la medida y aceptó como querellante a Poder Ciudadano. La causa se abrió tras la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Caso Spagnuolo: la Justicia extendió

Declararon inconstitucional un decreto que establecía una alícuota del 27% en exportaciones

El fallo señaló que el Poder Ejecutivo no tenía delegación válida para dictar la norma y dispuso que la devolución de la diferencia se efectúe en pesos, más los intereses previstos por el Código Aduanero

Declararon inconstitucional un decreto que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestraron 500 kilos de cocaína

Secuestraron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno tras una “entrega vigilada” por alta mar: iban a España

El impresionante cambio físico de Post Malone: así perdió 27 kilos y dejó atrás los excesos

Descubren nuevas propiedades de una proteína vegetal que ayuda a absorber las grasas saludables

Con tasas en alza, se redujeron los préstamos comerciales y se moderó el crecimiento de los personales en agosto

Qué dijo Homeland Security sobre el acuerdo para que los argentinos puedan viajar a EEUU sin visa

INFOBAE AMÉRICA
Luchar junto a Taiwán para

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

Los líderes nórdicos y bálticos prometieron incrementar el apoyo militar a Ucrania

Estados Unidos sancionó a una empresa química china por tráfico de opioides

Emmanuel Macron urgió a su coalición a respaldar al primer ministro Bayrou a pocos días de la moción de confianza

TELESHOW
Fede Bal confirmó que está

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación