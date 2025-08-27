Imputaron a la ex fiscal Viviana Fein en la causa por la preservación de la escena de la muerte de Nisman

La ex fiscal Viviana Fein

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó hoy a la ex fiscal de instrucción Viviana Fein y al juez de instrucción Manuel De Campos por presuntas irregularidades en no preservar la escena de la muerte del ex fiscal federal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Taiano presentó ante el juez federal Julián Ercolini un dictamen en el que acusa a Fein y a De Campos de no haber actuado de manera negligente para cuidar la escena de la muerte de Nisman, que para la justicia se trató de un asesinato.

Fein y De Campos eran la fiscal y el juez, respectivamente, que estaban a cargo del caso porque eran quienes estaban de turno con la zona de Puerto Madero. Los dos estuvieron presentes en el departamento junto a otras personas, entre ellas quien entonces era viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

Con la imputación presentada, el juzgado federal de Ercolini remitirá la acusación para que las defensas hacen un descargo.

En este expediente se investiga si se cometieron irregularidades en la preservación de la escena de la muerte de Nisman. Ya fueron imputados oficiales de la Policía y Berni. “Al arribar al departamento donde residía el Dr. Nisman me encontré con un escenario caótico”, sostuvo Berni en una presentación que en mayo pasado luego que fuera imputado. Y agregó: “La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la Fiscal Fein”.

La presencia de Berni en el lugar es uno de los focos de polémica. Nunca quedó del todo claro por qué acudió al departamento de Nisman. Desde allí -se cotejó oficialmente- intercambió más de 30 llamados con la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El fiscal Eduardo Taiano (Foto: Maximiliano Luna)

En su presentación, Berni relató que al llegar al lugar constató “una situación de incertidumbre extrema”. El primer punto que resaltó es que no estaba constatado que Nisman estuviese muerto. Contó que le informaron que el médico de Swiss Medical que fue llamado por la familia dijo que “había una persona sin vida en el baño y que él no lo tocó“.

“Por aquella afirmación, le pregunté al jefe del operativo como sabía que la persona se encontraba sin vida si ni siquiera la tocó, y le solicité que me muestre el certificado de defunción emitido formalmente por aquel médico, a lo que me refiere que no había dejado ningún tipo de documentación y que todo lo iba a aportar al día siguiente la obra social”, continuó Berni. También sostuvo que como médico de profesión se tenía que constatar fehacientemente que estaba muerto porque de lo contrario podría estar en un proceso de agonía y con la necesidad de atención urgente.

“En ese momento tomé contacto con la madre que se encontraba en el lugar y le expliqué la grave situación médica y la posibilidad cierta de que su hijo se encontrara aún con vida y con necesidad de ser asistido. Le consulté si estaba de acuerdo con el ingreso al baño para darle atención, y ante ello me confirma que la persona que estaba en el baño era su hijo y que ya estaba sin vida, por lo tanto me relevaba de mi compromiso de asistencia”, sostuvo sobre ese punto.

El segundo tramo de su presentación fue para explicar que no tuvo ninguna injerencia en el operativo dentro de la casa y le atribuyó toda la responsabilidad a Fein. Berni relató que luego de que los médicos de la Policía y los legistas constataron la muerte de Nisman, le preguntó a la fiscal si necesitaba su presencia y la respuesta fue que se podía retirar.

“Debo señalar que en el tiempo que me encontré presencialmente en el dormitorio se encontraba presente el Juez Campos, otros funcionarios judiciales y finalmente la Fiscal Fein. Por lo que en todo momento las autoridades judiciales estuvieron a cargo del operativo y el control de la escena”, señaló.

“Al arribar al departamento donde residía el Dr. Nisman me encontré con un escenario caótico. La madre del fiscal Nisman, su tía y un médico personal ya habían ingresado previamente al departamento, movidos por la desesperación lógica de un familiar que busca respuestas inmediatas. Posteriormente, y a solicitud de ellos, había arribado el médico de Swiss Medical, todo ello antes de la intervención de las fuerzas de seguridad. Es evidente que el departamento ya había sido transitado antes de que pudiera establecerse un control formal”, dijo en otro tramo de su escrito.