Hoy se reúne la Corte y hay expectativa por la firma del fallo Vialidad y la confirmación de la condena contra Cristina

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer frente a la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista/REUTERS/Agustin Marcarian

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los tres jueces de la Corte Suprema, ayer no hubo ninguna reunión. Ni siquiera un encuentro informal. Por eso no hay certeza de que en el plenario previsto para hoy se firme la causa Vialidad, un caso de enorme impacto político y judicial. De confirmarse este fallo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Técnicamente podría pasar en cualquier momento, ya que los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya tendrían decidido rechazar los planteos de CFK y de los otros ocho condenados “con un 280 pero fundado”, según fuentes judiciales. Esto significa la firma de una resolución que rechaza las apelaciones sin más trámite, aunque fundamentando la decisión por motivos de trascendencia institucional.

Sin embargo, no habría coincidencia entre los tres jueces en cuanto a la fecha de la firma del fallo. Además, ayer se conoció que Rosenkrantz tiene previsto viajar a México entre este miércoles y el lunes de la semana próxima.

El informe interno

El documento que circula entre los jueces fue elaborado por el secretario penal del tribunal, Diego Seitún. En él propone rechazar todos los recursos presentados, tanto por las defensas como por el fiscal Mario Villar, y avalar así la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Kirchner, así como las penas impuestas a los otros ocho condenados.

Este informe puede ser tenido en cuenta por la Corte pero no es determinante, ya que cada juez cuenta con sus propios proyectos redactados por los profesionales que se desempeñan en sus vocalías.

El texto de Seitún analiza punto por punto los argumentos presentados en los recursos de queja, revisa la jurisprudencia de la Corte en casos similares, y propone una resolución concreta: aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin mayor argumentación los planteos.

Este mecanismo, utilizado con frecuencia en el tribunal, permite desestimar recursos sin abrir una discusión jurídica ni fundar en profundidad la decisión. Sin embargo, en un caso de semejante sensibilidad política e institucional, los jueces prefieren tomarse más tiempo y preparar un fallo más detallado.

El caso en análisis

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad, fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes juzgaron el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La obra pública en la provincia de Santa Cruz estuve en la mira de la Justicia por contratos millonarios aparentemente irregulares.

Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, por medio de una sentencia de más de 1.600 páginas en la que rechazó tanto los recursos de las defensas como el de la fiscalía.

En la misma decisión, Casación confirmó las condenas -también por el delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Báez (6 años de prisión), de José López (6 años de prisión), de Nelson Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal.

Por decisión mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando así la decisión absolutoria del tribunal oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consideró que correspondía aplicar la figura de asociación ilícita.

La decisión de la Corte deja firme también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.

La Corte no tiene plazos para pronunciarse. Pero el reloj político corre. En un año electoral, cualquier decisión sobre Cristina Kirchner —ya sea la confirmación de su condena o una posible revisión— tendrá repercusiones que exceden lo jurídico. Todo indica que, ese contexto, el máximo tribunal prefiere, por ahora, seguir trabajando en silencio y firmar el caso en los próximos días. O quizá semanas.