El tiempo y tres fechas políticas determinantes: la clave de la decisión de la Corte en el caso de CFK

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, los tres jueces de la Corte SUprema de Justicia de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el único tribunal del país que no tiene tiempos para resolver las causas. Pero en el expediente de Vialidad contra Cristina Kirchner, el tiempo es una de las claves más importantes. Los plazos del máximo tribunal para resolver tendrán efecto en los políticos para una eventual candidatura en las elecciones de este año de la ex presidenta. O para el caso que Cristina Kirchner ocupe una banca.

Y ahí aparecen tres fechas marcadas con rojo en el calendario. El 19 de julio es el cierre de listas para las candidaturas en la provincia de Buenos Aires de las elecciones de septiembre. El 17 de agosto es el mismo cierre para las postulaciones nacionales de los comicios de octubre. Y para ambos casos el 10 de diciembre es la asunción en las bancas, lo que le da los legisladores fueros de detención.

Cristina Kirchner no anunció públicamente que será candidata, por lo que por ahora es una especulación. Pero dirigentes muy cercanos a ella dijeron que sí se postulará o que por lo menos es una posibilidad más que cierta. La chance que lo sea por la provincia de Buenos Aires la dijo la misma Cristina Kirchner en una reunión partidaria cuando el proyecto de Ficha Limpia era una posibilidad y antes que el Senado lo rechace.

Ese calendario que mira Cristina Kirchner y la política también lo observa la Corte Suprema. Los jueces del máximo tribunal saben que el momento que den su resolución es tan importante como lo que resolverán. Y que sin Ficha Limpia, que le hubiese impedido a la ex mandataria ser candidata nacional, las miradas estarán más concentradas en el máximo tribunal porque es la única vía de los que quieren que no sea candidata.

Cristina Kirchner (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Si los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirman la condena de Cristina Kirchner eso implicará que debe comenzar a cumplirla. Por un lado, su detención -se discutirá en su momento si es una cárcel o en domiciliaria- por los seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También podría darse que la Corte acepte el planteo que hizo ayer el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que se agrave a 12 años por asociación ilícita. Además, la Corte tiene para resolver el pedido de absolución de CFK. Pero pocos creen que eso último se pueda dar.

Por eso el efecto del fallo de la Corte no será el mismo con una Cristina Kirchner ya presentada como candidata o con el anuncio de que lo será. La condena del máximo tribunal tendrá otro peso y otra lectura en la política. También lo será si no define la causa antes del cierre de listas o de las elecciones y la deja para más adelante. Una regla no escrita en tribunales dice que no hay decisiones judiciales en tiempos electorales para que el fallo no se lea con una intención de jugar políticamente.

Una eventual candidatura de Cristina Kirchner no le da un derecho adquirido si la Corte da su fallo después de eso. Una sentencia se ejecuta sin importar el momento. Y, si se da, en ese caso no podría postularse, aunque haya su candidatura.

El 2025 tiene fechas electorales clave para Cristina Kirchner y su condena en la Corte Suprema (EFE/Enrique García Medina)

El escenario cambia si el fallo de la Corte -siempre en la hipótesis más fuerte de que confirme la sentencia- es después del 10 de diciembre en que Cristina Kirchner asuma una banca. Allí ya contaría con fueros de detención, por lo que la justicia debería pedirle al Poder Legislativo que se los quite para que cumpla con la inhabilitación para ejercer cargos públicos y para ser detenida.

En el medio de esa tensión, hay otra alternativa que generaría una discusión y extendería los plazos. Es si la Corte acepta el pedido del procurador Casal de que se la condene por asociación ilícita. Allí el máximo tribunal podría pedir que se dicte un nuevo fallo por ese delito o que se le aplique una nueva pena. Eso implicaría que la causa vuelva a Casación y así se estaría ante lo que se conoce como una “sentencia incompleta”.

Sin embargo, lo que quedaría firme es la condena por administración fraudulenta y, por lo tanto, la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese caso eso ya se podría comenzar a cumplir y Cristina Kirchner no podría ser candidata. Pero su defensa seguramente planteará que la sentencia está incompleta y no se puede ejecutar ninguna de sus partes. Eso abrirá una discusión y apelaciones. Podría ser tiempo a favor de Cristina Kirchner.

Otra vez el tiempo, que es la clave central a partir de ahora.