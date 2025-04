Los fiscales federales exigen más recursos para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio

La Justicia abrió el celular de Alberto Fernández y el ex presidente pidió que se destruya su contenido Los peritos comenzaron a trabajar sobre el móvil y una tablet. La defensa solicitó que la copia que se obtenga sea destruida, pero el planteo fue rechazado

