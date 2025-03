Juan Grabois fue aceptado como querellante en la causa por la criptomoneda $Libra

Javier Milei y Juan Grabois

El dirigente social Juan Grabois fue aceptado hoy como querellante en la causa penal en la que se está investigando al presidente de la Nación, Javier Milei, y otras personas por el caso de la criptomoneda $Libra. Grabois representará a tres personas que se presentaron como víctimas de la estafa.

La jueza María Servini había rechazado el pedido de Grabois pero hoy la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocaron esa decisión y aceptaron la querella, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Con esa decisión, el dirigente social -uno de los más críticos del gobierno de Milei- formará parte de la causa penal más importante contra el jefe de estado. El rol de querellante le permite ser un acusador privado y pedir distintas medidas de prueba que deben ser convalidadas. También tener acceso a la causa. Hoy la investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano a quien Grabois criticó.

Grabois junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacin Roitbarg se presentaron en representación de Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega. Señalaron que compraron la criptomoneda $Libra cuando fue promocionada por el presidente y que perdieron plata.

La jueza Servini no los aceptó como querellantes. Explicó que todavía no estaba acreditado que el caso se haya tratado de una estafa y que tampoco estaba comprobado que hayan comprado la criptomoneda.

Los abogados apelaron el fallo y este martes pasado tuvieron una audiencia en la Cámara Federal. “Quiero pedirles que acepten a nuestros clientes, Juan Pablo, Iván, Matías, tres argentinos jóvenes que fueron estafados en su buena fe por su ídolo, porque Milei además de ser el presidente de la Nación era su ídolo”, había dicho Grabois. También pidió ser parte de la causa porque el fiscal Taiano no estaba investigando el caso: “Taiano no está impulsando la investigación. La gente experta en tecnología, secuestrarle el celular y la computadora 15 días después de que reciba el expediente, es como decirles “muchachos, borren las pruebas”. Y no nos permiten a nosotros pedir medidas de prueba. De manera absolutamente irracional, irrazonable, contra derecho".

El planteo fue aceptado hoy por los tres jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Los magistrados explicaron que en la causa se investigan distintas hipótesis tanto de delitos en el ámbito público como privado. “Una de esas versiones –se insiste, sea a la postre corroborada o no- es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que -según se alega- habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo. Los presentantes han invocado ese estatus", explicaron Boico, Irurzun y Farah.

De hecho, señalaron que en la audiencia los abogados mostraron videos de cómo compraron la criptomoneda y exhibieron las constancias que tenían de eso. La Cámara agregó que las defensas de Mauricio Novelli y de Sergio Morales, los dos imputados que se presentaron hasta ahora en la causa, no hicieron objeciones.

“Con ese panorama, dentro de los límites que fija la discusión y la función revisora del Tribunal, la pretensión debe ser receptada favorablemente. Tal solución, se entiende, es impuesta por reiterada doctrina sobre la interpretación amplia que siempre se ha tenido a la hora de adjudicar legitimación activa, incluso si no se tomara a los solicitantes como titulares del bien jurídico de alguna de las calificaciones en danza”, explicaron los camaristas y aclararon que la decisión podrían reverse según el avance de la causa.

El fiscal Eduardo Taiano (Foto: Maximiliano Luna)

La investigación se inició a fines de febrero cuando el fiscal Taiano ordenó las primeras medidas de prueba con pedidos de informes a distintos organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”, planteó Taiano entre las personas a investigar.

El caso comenzó cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -y que lo fijó- en el que difundió el lanzamiento de $Libra. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01, dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles. Todo eso porque contaron con información privilegiada de la que Milei formaría parte.

Junto con Milei están siendo investigados Julian Peh y Hayden Mark Davis, quienes intervinieron en la creación y lanzamiento de $LIBRA. Los dos tienen fotos con Milei y visitas a la Casa Rosada. También Novelli y Terrones Godoy, organizadores de Tech Forum, donde Milei conoció en octubre del año pasado a Peh y Davis. Por su parte, Morales era asesor de la CNV y renunció semanas después de que se conozca el caso.