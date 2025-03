Atentado a CFK: peritos confirmaron que Brenda Uliarte está en condiciones de afrontar el juicio oral

Los peritos confirmaron que Brenda Uliarte está en condiciones de afrontar el juicio oral (REUTERS/Tomas Cuesta)

Peritos psicólogos y psiquiatras confirmaron que Brenda Uliarte, una de las acusadas del intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Kirchner, es imputable y está en condiciones de afrontar el juicio oral y público. La conclusión es de los ocho especialistas que a fines de febrero se entrevistaron con Uliarte.

“Podemos concluir que la Sra. Brenda Elizabeth Uliarte, presenta la autonomía psíquica suficiente para afrontar el actual proceso penal en curso”, señalaron los peritos en su estudio al que accedió Infobae. Y agregaron: “Sin perjuicio de lo informado, se sugiere que continúe tratamiento por salud mental, bajo la modalidad que el equipo tratante estime corresponder según evolución”. El informe fue unánime de los cuatro psicólogos y cuatro psiquiatras tanto los oficiales del Cuerpo Médico Forense, de la defensa de Uliarte, de la Fiscalía y de la querella de Cristina Kirchner.

La defensa de la acusada había solicitado el estudio para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio que comenzó en junio del año pasado. El pedido se basó en cortes que se hizo en la cárcel, en el tratamiento psiquiátrico que está haciendo y en actitudes que tuvo en las audiencia como el intento de agresión a un abogado.

Uliarte está acusada junto a Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo del intento de homicidio de Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Esa noche, la entonces vicepresidenta de la Nación volvía del Senado a su casa en el barrio de la Recoleta cuando Sabag Montiel le acercó a centímetros de la cara un arma y gatilló. Uliarte estaba a metros y unos días después fue detenida.

Los tres acusados están presos y siendo juzgados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. “Yo la quería matar a Cristina Kirchner y Brenda Uliarte quería que muera”, dijo Sabag cuando declaró.

Los peritos se entrevistaron con Uliarte, de 25 años, el 25 de febrero pasado. Analizaron sus historias clínicas y relataron que está las 24 horas del día monitoreada y aislada. Se autolesionó en distintas oportunidades con cortes y en junio del año pasado fue incorporada al programa de prevención por niveles de riesgo suicida pero luego no fue aceptada.

Sabag Montiel, Carrizo y Uliarte, los tres acusados

La paciente se encuentra en seguimiento por el servicio de salud mental, de manera regular; siendo el día de la fecha la última entrevista. Al momento del examen se encuentra vigil, orientada globalmente, atención y memoria conservadas, describieron los peritos el día del examen.

“En relación a los antecedentes por salud mental, niega antecedentes de tratamiento psiquiátrico-psicológico previos a su situación procesal, dice que en el Penal que la aloja tiene entrevistas psicológicas cada dos o tres días y que realiza tratamiento psiquiátrico con seguimiento diario, recibiendo plan psicofarmacológico. Agrega, presentar antecedentes de cortes autoinfringidos en diferentes partes de su cuerpo, siendo el último con un objeto de plástico en la pierna, no requiriendo sutura", relataron los expertos.

En la entrevista, Uliarte contó que en la cárcel hace actividades como gimnasia y se encarga de la limpieza en su área. “Su actitud presentó marcada falta de colaboración, baja disposición y falta de apertura al diálogo, con tendencia a ofrecer patrones erráticos de respuestas, que no configuran síntomas típicos de trastornos mentales definidos. No brinda datos precisos ni fehacientes acerca de su historia vital, lo cual no permite reconstruir su biografía“, contaron los especialistas y agregaron que “es esperable que ante situaciones de compromiso pueda presentar dicha tendencia y propensión”.

Las conclusiones de los peritos fueron tres: que Uliarte está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral, que debe continuar con su tratamiento de salud mental y que “al momento actual no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente de daño para sí y/ o para terceros”.

El juicio está en etapa de declaración de testigos y se retomará la semana que viene. La expectativa en el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py es que a mitad de año se conozca el veredicto.