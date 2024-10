Ruta del Dinero K: una ONG volvió a pedir que imputen a CFK y el apartamiento del fiscal

El fiscal Guillermo Marijuán (Télam)

La ONG “Bases Asociación Civil” pidió hoy el apartamiento del fiscal federal Guillermo Marijuán en la causa por la llamada “ruta del dinero K” en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y se investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner. La entidad recusó a Marijuán por entender que perdió objetividad en el proceso.

Valeria Viola, presidenta de Bases, y el abogado Luis Cevasco, objetaron al fiscal por el dictamen que presentó en el que solicitó que se rechace el planteo de la entidad en el que solicitó que se anule su pedido de sobreseimiento de la ex presidenta por considerar que tras 11 años de investigación no hay prueba para vincularla con el lavado de dinero.

“Cuestionó de manera agresiva, más propia de la defensa que de la fiscalía”, el rol de la querella demostrando una pérdida de objetividad, animosidad, impropia de su función”, planteó Bases en su recusación a la que accedió Infobae. “Ello, porque siendo la querella una parte colaboradora de la persecución penal, el Fiscal comenzó por tratar “oportunista” su presentación en el proceso. El término oportunista se refiere a una persona que actúa aprovechando las circunstancias en beneficio propio, sin importar principios o consecuencias éticas”, agregó la entidad.

Marijuán también sostuvo que “Bases Asociación Civil, que durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso”.

“Ese párrafo y el tenor de todo el escrito muestra que el señor Fiscal Guillermo Marijuan ha tomado como una cuestión personal” la participación de Bases Asociación Civil en el proceso y el cuestionamiento a su pedido de sobreseimiento, cuando claramente el planteo que hemos formulado coincide con la valoración de las circunstancias efectuada luego por la Cámara de Apelaciones”, sostuvo Bases en su pedido de recusación.

Cristina Kirchner (AP Foto/Gustavo Garello, archivo)

La discusión se da cuando el juez federal Sebastián Casanello debe resolver el pedido de nulidad sobre el dictamen que presentó Marijuán. Para pedir el sobreseimiento, Marijuán sostuvo que no hay duda “de la estrecha y directa relación personal” de Cristina Kirchner y Báez pero tras 11 años de investigación no surgieron pruebas que vinculen a la ex presidenta en maniobras de lavado de dinero en el expediente.

Casanello aceptó el planteo pero Bases apeló y fue aceptada como querellante por la Cámara que dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner. En ese rol planteó que el pedido de sobreseimiento fuera declarado nulo. Si bien fue rechazado por el juez Casanello, la Cámara ordenó que se analice. La entidad señaló que el dictamen de Marijuán la privaba de hacer su acusación y entendió que en el caso debía analizarse más prueba.

El fiscal federal Marijuan dictaminó por rechazar el pedido de nulidad de la ONG. “Aun cuando esto ya lo he analizado, vuelvo a sostener que esas pruebas demuestran la vinculación directa de Lázaro Báez, Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, pero toca ahora señalar y reiterar que debemos apreciar si con ello es suficiente para decretar su procesamiento o, más aún, para una eventual elevación a juicio, sin desconocer también la cantidad de años de trámite de este legajo”, sostuvo el fiscal.

Junto con Marijuán también opinaron en la causa las dos otras querellas. Por un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apoyó la postura de rechazar la nulidad. Y la Unidad de Información Financiera (UIF) no opinó sobre el planteo y dijo que hay que buscar más información. Ahora debe resolver el juez Casanello.