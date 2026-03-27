Judiciales

La empleada del broker afirmó que el periodista amigo de Adorni pagó el vuelo de regreso de Punta del Este

Declaró como testigo, dijo que vendió los viajes a Marcelo Grandio y ratificó lo que ayer expresó su jefe: el periodista contratista de la TV Pública pagó el alquiler del avión privado en el que regresó al país el jefe de Gabinete en el feriado de Carnaval

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Vanessa Tosi
Vanesa Tossi/Linkedin

La empleada del broker que vendió los vuelos privados en los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó con su familia a Punta del Este en el feriado de Carnaval, ratificó ante la Justicia que le cobró el viaje de vuelta al periodista y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Según adelantaron fuentes judiciales, la testigo, Vanesa Tossi, ratificó que ese viaje se cobró en efectivo a Grandio, como ayer declaró su jefe Agustín Issin.

La mujer declaró desde primera hora de este viernes en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo juramento de decir verdad y se retiró de tribunales poco antes del mediodía. Fue quien tuvo trato directo con Grandio para coordinar la venta de los vuelos y su pago.

secretaria adorni
La empleada del broker que vendió los vuelos privados a Punta del Este del jefe de Gabinete Manuel Adorni se retiró de Comodoro Py tras declarar como testigo

Según dijo ayer Issin, el primer viaje que compartieron Grandio y Adorni -el de ida- se facturó a la productora del periodista Imhouse. Esta empresa es contratista de la TV Pública. El juez Lijo ordenó este viernes la búsqueda de esos contratos.

El vuelo de vuelta de Adorni, según estas declaraciones, lo pagó Grandio de manera directa en efectivo. En conferencia de prensa, Adorni manifestó que el viaje lo abonó de su bolsillo.

Quiénes pagaron según los testigos

El broker se presentó ayer por iniciativa propia ante Lijo y declaró por más de cuatro horas: confirmó que ambos tramos del viaje los abonó el periodista.

Al respecto, Issin detalló que el vuelo de ida se facturó a la productora de Grandio, Imhouse, directamente desde la operadora de aviación Alpha Centauri, a la que el piloto y empresario compra paquetes de vuelos para la reventa.

Respecto del viaje de vuelta, declaró que Grandio lo pagó directamente a su empresa. El pago se hizo en efectivo y el dinero lo entregó una persona que mandó Grandio llamada “Horacio” a la empleada de la empresa.

El broker aportó distintas conversaciones desde el celular comercial de la empresa que se mantuvieron con Grandio, donde se gestionó la contratación de los vuelos.

Según las conversaciones aportadas, el amigo de Adorni pagó 3000 dólares, ya que pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros con la modalidad “de pata vacía” –asientos libres- y uno a la vuelta, lo que generó un descuento en el precio”, explicaron fuentes del caso sobre esa declaración.

El testigo manifestó que Marcelo Grandio pidió que vendieran algún tramo para obtener un descuento, y por eso se le generó una quita en el precio. Respecto a si tenía algún recibo del pago en efectivo, mencionó que tomó como comprobante el mensaje enviado por chat de WhatsApp confirmando el ingreso del dinero.

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