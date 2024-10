“Me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”: procesaron al hombre que amenazó de muerte a Javier Milei

La amenaza de un hombre a Javier Milei

El juez federal Ariel Lijo procesó por el delito de amenazas al hombre que a través de un video que circuló por redes sociales dijo que iba a matar al presidente de la Nación Javier Milei. “Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”, había dicho en las imágenes que fueron publicadas por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de “X” (ex Twitter) y que fueron registradas mientras se debatía la Ley Bases en el Congreso de la Nación en junio pasado.

El acusado es Fabián Barraza que hace dos semanas había sido detenido. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva por lo que el juez Lijo, propuesto por Milei para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó su inmediata libertad.

“Con una 44 Magnus, 22 Magnus, lo que sea. Pusimos fierro de esos para apachurrarlo. Tac. Pum”, cerró Barraza en el video. Por el hecho se inició una causa judicial por una denuncia de la División Custodia del Presidente y se dispuso la detención del acusado y el allanamiento de su vivienda. La detención fue informada y celebrada en redes sociales por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Amenazó al Presidente de la Nación: a la cárcel”, comenzó a modo de título en la publicación. “¿Se acuerdan de un video que salió por las redes de un hombre que amenazó al Presidente @JMilei diciendo “Me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a dar un tiro en la cabeza”? Esta madrugada este delincuente fue atrapado por la PFA”, aseguró la funcionaria.

“Yo vi las cámaras, me acerque y dije eso por decir. Pido disculpas, yo no planee nada, estaba borracho, jamás voy a hacer una cosa de esas, no mate ni voy a matar nunca a nadie. Hoy en día me re arrepiento, solo pase y dije mi opinión, yo estaba trabajando, me acerque y nunca pensé que se lo iban a tomar tan a pecho. Como voy a querer matar al presidente? Me fui un poquito de boca porque estaba re en pedo, no pensé que era importante lo que yo decía, solo dije eso, no lo quiero matar, no lo planee, ni tampoco lo voy a matar”, dijo Barraza cuando declaró en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.

El juez federal Ariel Lijo (Foto: Jaime Olivos)

El juez no tuvo dudas de la amenaza hacia Milei. “Ha quedado demostrado que el día 12 de junio del año en curso -fecha en la que se realizaría una importante manifestación social en oposición al debate de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos- Fabián Leonel Barraza expresó que mediante el uso de armas de fuego le quitaría la vida al Presidente de la Nación, Javier Milei. Pues no solo los elementos de prueba recolectados en autos permiten llegar a tal conclusión -en especial el registro fílmico incorporado al legajo-, sino que ello ha sido admitido por el propio imputado”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que accedió Infobae.

Para Lijo se trató de un hecho grave. “No se trató de una amenaza contra un bien jurídico de menor tutela jurídica, se trató de una amenaza de muerte. Es decir, contra la vida del Presidente de la Nación. No caben dudas del contenido injusto de la amenaza, ya que no existió conducta antijurídica alguna por parte del sujeto pasivo. Por último, su idoneidad también se encuentra acreditada en función de la referencia efectuada por Barraza a la utilización de armas de fuego para quitarle la vida a Javier Milei”, consideró.

El acusado fue liberado porque el delito por el que fue procesado tiene una pena máxima de dos años de prisión que es excarcelable y porque el juez consideró que no hay riesgos procesales para que recupere la libertad.