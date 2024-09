La Cámara Federal avaló que se haga en España el peritaje al celular de Alberto Fernández

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó hoy que el celular de la ex primera dama Fabiola Yañez se perite en España, tal como solicitó el fiscal federal Ramiro González y ordenó el juez Julián Ercolini, en la causa por violencia de género contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández. La Cámara rechazó un planteo de la defensa del ex jefe de Estado que pedía que el estudio se haga en Argentina.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que por mayoría la Sala II de la Cámara rechazó una queja del expresidente que presentó su abogada, Silvina Carreira. La defensa planteó que no se oponía al peritaje del celular de Yañez, sino que pedía que se haga en el país.

“La realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial, es la única forma de garantizar la integridad de la evidencia, debido a que se asegura así un mayor control sobre la cadena de custodia y se minimizan los riesgos de manipulación o contaminación de los datos”, planteó la defensa.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron que “lo relativo a la oportunidad, mérito y forma de ejecución de una prueba es discrecional del magistrado y en principio irrecurrible”. Los magistrados agregaron que, en este caso del peritaje al celular de Yañez, “se han tenido en cuenta diferentes circunstancias relativas a la medida que pidió la fiscalía. Con sustento en ese juicio de ponderación, se definió su forma y lugar de ejecución, con arreglo a una valoración –que se observa- razonable de aquellas”.

Para los camaristas “ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable desde la posición en que se encuentra a partir de lo dispuesto, ni menos aún un supuesto de arbitrariedad” por lo que “no se ha negado al imputado un control sobre las distintas instancias del procedimiento a realizar, ni sobre sus resultados; tampoco a sus facultades de confrontarlos y, si así quiere, intentar cuestionarlos”.

“Con todo, lo relativo al valor probatorio o a eventuales debates que puedan darse a futuro respecto de lo obtenido, hace a escenarios ajenos a esta vía. En rigor, este punto –sumado a lo desarrollado- revela que el perjuicio que dice poseerse no resultaría (en su caso) irreparable”, concluyeron Irurzun y Farah.

En disidencia, el juez Roberto Boico consideró que la apelación de la defensa debía abrirse para ser analizada. “La forma (legal y procedimental) que el director del proceso ha asignado a la producción de la diligencia pedida por la parte acusadora -que quedará a cargo de la instrumentación de su ejecución- cercenaría en el caso concreto posibilidades de participación y control que le reconoce la ley y que hacen al debido proceso y al principio de igualdad de armas”, sostuvo y agregó que “no es admisible negar a la impugnante la revisión que reclama”.

Myriam Verdugo al llegar a Comodoro Py para declarar (Foto: Adrián Escandar)

En la causa por violencia de género hoy declara como testigo Myriam Verdugo, madre de Yañez, quien llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 10 horas. El testimonio de Verdugo podría ser clave en la investigación, puesto que vivió con su hija en la Quinta de Olivos cuando la víctima sufrió la violencia de género denunciada.

Hace unos días, la última persona en declarar en el marco de la causa fue Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama. La mujer contó que vio cómo Fernández “agarró del brazo fuerte” a Fabiola después de que haya entrado a los gritos a la habitación. Esto habría sucedido en 2021, pero no pudo precisar la fecha.

“Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida; me puso nerviosa la situación que no paraba, me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta abierta del baño y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación, yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo ´vení´”, declaró.

A su vez, Tamara Yañez relató que la violencia verbal era permanente. “Verbales siempre, eran comunes y podía haber terceros. La hacía callar en la mesa, en una cena. Eso pasaba siempre, de callarla, de dejarla atrás en una caminata o cuando llegaban a un lugar”, contó y recordó una sesión de fotos en la residencia de Chapadmalal en la que le gritó.