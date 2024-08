Sofía Pacchi habló en medio de la denuncia contra Alberto Fernández: “No he tenido jamás vínculo sentimental con él”

Sofía Pacchi trabajó bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Fernández

En el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, Sofía Pacchi, la ex amiga de Fabiola Yañez y antigua empleada de la Secretaría General de la Presidencia, habló sobre sus vinculaciones con el ex mandatario. “No he tenido jamás vínculo sentimental con él”, sostuvo a través de un comunicado.

Pacchi fue mencionada por Yañez en su declaración al relatar que Fernández habría intentado seducir a quien era en ese momento su asesora y amiga personal. Incluso, la mujer fue una de las invitadas a la famosa Fiesta de Olivos. Ahora, será citada por el fiscal Ramiro González para prestar declaración testimonial, puesto que además la ex primera dama mencionó que Pacchi estaba al tanto de la violencia física que sufría por parte del ex jefe de Estado. La fecha de la cita aún no fue establecida, debido a que acaba de ser madre y se encuentra en pleno reposo.

En este contexto, la antigua funcionaria de la gestión de Unión por la Patria realizó un descargo en sus redes sociales junto a su abogado Fernando Burlando. En su comunicado expresó: “Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”.

“Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la evidente intención de injuriarme. Del mismo modo aseguro que no he sido yo quien filtró fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez ni tampoco he sido informante sobre esa reunión ni en ámbitos públicos ni privados”, indicó en referencia a la imagen que destapó el escándalo por la Fiesta en Olivos en pleno aislamiento obligatorio a causa de la pandemia de Covid-19. Con respecto a esto, agregó que “el gobierno de entonces sabe muy bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías”.

Pacchi manifestó sentirse “vulnerada y maltratada”, así como: “Empujada al abismo de una circunstancia que me ha exhibido en el mundo entero sin deberlo ni desearlo ni aún a quienes, desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean este verdadero calvario que padezco”.

“Como todo el país asistió con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el expresidente Fernández. En ese sentido y en virtud de la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar mis mejores deseos para ella”, cierra el comunicado.

Noticia en desarrollo.