La fiscalía solicitó que Fabiola Yañez entregue su celular en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

Fotografía de archivo de la ex primera dama de Argentina Fabiola Yáñez. EFE/ Daniel González

El fiscal federal Ramiro González busca que Fabiola Yañez aporte su teléfono celular en el marco de la causa que investiga por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. El trámite no se sencillo porque la ex primera dama se encuentra viviendo en España, por lo tanto se están avanzando en los pasos para poder instrumentarlo, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Es que el fiscal dispuso dejar sin efecto el exhorto enviado a España para poder tomarle declaración a la madre de Fabiola. La declaración se tomará en base a los acuerdos celebrados entre Ministerios Públicos en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Pero allí también se le solicitó a esos fiscales una serie de medidas.

“Teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whats app con el Sr. Alberto Ángel Fernández, requiérase que en el mismo marco de cooperación entre Ministerios Públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez con el objeto de obtener la prueba mencionada”, dice el el escrito al que accedió Infobae.

“Teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whats app con el Sr. Alberto Ángel Fernández, requiérase que en el mismo marco de cooperación entre Ministerios Públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez con el objeto de obtener la prueba mencionada”, precisó.

La fiscalía subrayó que “debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes de Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez una vez finalizado el procedimiento”.

noticia en desarrollo