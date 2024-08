Rodolfo Barra: “El Estado es enorme y eso lo pagamos en el índice inflacionario”

La acusación de Fabiola, las fotos de los golpes y el secuestro del teléfono: cómo se desató la causa por violencia contra Alberto Fernández

La semana negra del ex jefe de Estado en Comodoro Py. A diferencia de otros presidentes que dejan el poder, la causa que más puede complicar a Alberto Fernández no es solo por corrupción: quedó imputado por haber golpeado y hostigado a su ex mujer. Diez claves para entender la causa