La Justicia decretó la caducidad del partido que fundó Alberto Fernández

El afiche con el que Alberto Fernández fundó en 2012 PARTE

La jueza electoral nacional, María Servini, decretó la caducidad en el distrito de la Capital Federal del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), la agrupación política que en 2012 fundó el ex presidente Alberto Fernández, y que formó parte de la alianza electoral de Unión por la Patria para las elecciones presidenciales. El motivo es que el partido no mantuvo las cuatro mil afiliaciones que establece la ley.

La resolución judicial, dictada este miércoles, puede ser apelada a la Cámara Nacional Electoral. Pero si la caducidad queda firme el partido pierde su personería política para lo ciudad y no podrá presentarse en las próximas elecciones para los cargos locales. Si mantiene su rol como asociación civil. PARTE sigue teniendo personería política en otras provincias por lo sigue siendo partido nacional y puede presentarse a comicios.

“Vale observar que la entidad de autos al día de la fecha no ha cumplimentado el requisito la conservación de la cantidad de afiliados/as que exige la norma y la jurisprudencia en la materia”, sostuvo Servini en su fallo al que accedió Infobae.

PARTE fue fundado en 2012 en la ciudad de Buenos Aires por Alberto Fernández y en 2017 obtuvo la categoría de fuerza política nacional. La agrupación fue parte del Frente Renovador de Sergio Massa y en las elecciones presidenciales de 2015 acompañó la alianza Unidos por una Nueva Argentina (UNA) que llevó como candidato al ex ministro de Economía.

En 2017, la facción apoyó la candidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Florencio Randazzo, de quien Fernández fue su jefe de campaña, y desde 2019 integró el Frente de Todos que lo llevó a la presidencia de la Nación.

En las elecciones de este año, PARTE integró la alianza de Unión por la Patria y el presidente del partido es el legislador de la ciudad de Buenos Aires Claudio Ferrero. El ex presidente no es afiliado del partido ya que actualmente es el presidente del Partido Justicialista.

La La Ley Orgánica de los Partidos Políticos (N°23.298) establece que las agrupaciones deben cumplir una serie de requisitos para mantener su personería política. Una de ellas es “la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000)” y “mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados”. Y el artículo 50 de la norma establece los motivos de caducidad y extinción por los cuáles se pierde la personería política. Uno de ellos es no mantener la cantidad de afiliados.

En la ciudad de Buenos Aires ese número es de cuatro mil afiliados. En marzo de 2022 la justicia electoral determinó que PARTE tenía 3.222 y fue intimado pero no cumplió, según las constancias de la causa a las que accedió este medio. Por ese motivo la Fiscalía electoral pidió su caducidad. La jueza Servini le pidió al partido que opine sobre el planteo del fiscal pero tampoco contestó.

La magistrada le dio en septiembre pasado un nuevo plazo para que regularice la cantidad de afiliados. Fue de 15 días después de las elecciones generales de octubre para garantizar su participación en los comicios. Cuando el plazo venció PARTE pidió una prórroga para las presentaciones. Cuando lo hizo no alcanzó los cuatro mil afiliados. Llegó a 3.281.

La jueza electoral nacional María Servini

La jueza Servini recordó que la Cámara Nacional Electoral estableció que “una de las condiciones sustanciales de existencia de los partidos políticos es a su vez la real existencia de un grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político permanente” que “solo puede darse entre afiliados y es esencial para la existencia del partido político como persona de derecho público no estatal”.

“La existencia de los partidos no adquiere todo su verdadero sentido sino cuando pueden cumplir con su finalidad esto es formular y realizar la política nacional nominando candidatos a cargos públicos electivos en forma exclusiva y participando en las elecciones como culminación de su actividad”, agregó y recordó la magistrada que el mismo criterio aplicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“En consecuencia, se desprende entonces la configuración efectiva del supuesto de caducidad previsto en el art. 50 inc. e) de la Ley 23.298, toda vez que el partido de autos se ha mantenido por debajo de las cuatro mil (4000) afiliaciones mínimas exigidas en el distrito Capital Federal”, concluyó Servini para dictar la caducidad del partido que fundó Alberto Fernández.

La justicia electoral también dictó la caducidad de otros cuatro partidos en la Capital Federal. Por no llegar a los cuatro mil afiliados caducaron Red por Buenos Aires de Abel Fatala, ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, el Partido Intransigente y el Renovador Federal. Por no presentar los libros contables, Compromiso Federal del ex gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá.

Y a nivel nacional se aplicó la caducidad del partido del sindicalista Hugo Moyano (De la cultura, la educación y el Trabajo), también por no presentar los libros contables. El Partido Comunista caducó por no tener representación en menos de cinco distritos y el de la ex funcionaria Victoria Donda, Somos, porque se le canceló el reconocimiento provisorio.

Todos los partidos pueden apelar para que los fallos sean revisados por la Cámara Nacional Electoral.