Caso Yamila Cuello: las razones por las que procesaron a dos hombres por el crimen de la mujer desaparecida desde 2009

Confirman los procesamientos por homicidio agravado de la joven Yamila Cuello, desaparecida en 2009 en la ciudad de Córdoba. (Gentileza: La Voz)

La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de dos hombres por el homicidio agravado de la joven Yamila Cuello, desaparecida desde el mediodía del 25 de octubre de 2009. Aquel día la mujer salió de la casa de su abuela —en el barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de Córdoba— para almorzar con sus amigas, pero nunca llegó a la cita y tampoco regresó al domicilio. Su cuerpo jamás apareció y la hipótesis de la investigación da cuenta de un posible caso de trata de personas.

Los imputados son Néstor Antonio Simone, ex novio de la joven —que fue vista por última vez cuando tenía 21 años— y su amigo Horacio Ramón Palacios. Ambos habían sido relegados de la investigación en orden al homicidio agravado debido a la falta de mérito que dictó el Juzgado Federal 1 de Córdoba, pero eso se revocó por orden de la Sala B de la Cámara de Apelaciones provincial, que dispuso el procesamiento de los dos bajo ese delito.

Para arribar a tal conclusión, los jueces consideraron un caudal de pruebas que involucraron intervenciones telefónicas, declaraciones testimoniales, allanamientos y pericias. En ese marco, dieron cuenta por ejemplo que la joven ese día recibió un total de ocho llamadas provenientes de la línea que pertenecía a Simone, su exnovio, quien después del mediodía jamás volvería a llamarla.

Por otro lado, un testimonio reservado relató que ese 25 de octubre —en horas de la noche— Simone fue visto intentando limpiar manchas de sangre que se encontraban en el tablero y en el piso del asiento de su Renault 12. Por su parte, la denuncia de la desaparición la realizó la abuela de Yamila, Eulalia Contreras, quien en la causa contó que la joven, antes de salir de su casa —donde vivían juntas—, mantuvo una comunicación telefónica con una voz masculina, a quien le dijo: “Bueno, dale, pero a mí no me trates así; si no, no voy ni una bosta”. Y también: “A mí no me amenaces, que si no no voy a ir ni bosta”.

Otras declaraciones en el expediente dieron relieve a la posibilidad de un homicidio en el marco de un contexto de explotación sexual. La abuela de la mujer incluso declaró que la tía paterna de Yamila se dedicaba a ejercer la prostitución y que “un par de veces” las habría llevado. La hipótesis más sólida para la familia a esta altura es que la joven fue entregada por su exnovio a una red de trata, en la cual estaría involucrado su amigo Palacios, quien en la causa quedó procesado también bajo el delito de trata de personas.

Los procesamientos por homicidio agravado —en carácter de coautores— resueltos por la Cámara de Apelaciones cordobesa llegó hasta la Sala 3 de la Casación Federal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Daniel Antonio Petrone, quienes por unanimidad consideraron que la sentencia contaba con “los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes” y estaba “exenta de fisuras lógicas” por resultar “una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las particulares circunstancias de la causa”.

“En efecto, de la lectura de la resolución recurrida se observa que la cámara ha dado fundamentos suficientes para revocar la decisión del juez de primera instancia, por cuanto en el sub examine hay elementos que permiten considerar configurada la materialidad del hecho y la figura legal atribuida”, concluyeron los camaristas al rechazar el recurso de casación de las defensas de Palacios y Simone.

