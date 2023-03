La Cámara rechazó un pedido de Luis Juez para que Cristina Kirchner lo designe en el Consejo de la Magistratura

Luis Juez (Foto NA: DAMIAN DOPACIO)

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy un pedido de aclaratoria del senador del PRO Luis Juez para que Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, lo designe en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La Cámara, a principio de mes, había aceptado un amparo de Juez y declaró la nulidad de la designación del senador del Frente de Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Pero el senador del PRO quería que la Cámara le ordene a Cristina Kirchner que lo designe en el organismo. Por eso hizo una presentación de aclaratoria.

“En la sentencia dictada por VE si hizo lugar a todo el resto de los puntos demandados, pero nada se ha resuelto respecto de esa petición. En otras palabras, dicha petición no ha sido proveída por VS”, dijo Juez en su presentación.

Ahora la Cámara rechazó el planteo. Los jueces Clara María do Pico, Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio señalaron: “Esta sala resolvió, con toda claridad, tras reconocer explícitamente los derechos de los actores, admitir los agravios, revocar la sentencia apelada, hacer lugar a la acción de amparo, declarar la nulidad del decreto parlamentario DPP n° 86/22, en cuanto designó para integrar el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026, por la segunda minoría, al senador Claudio Martín Doñate —como titular— y la senadora Anabel Fernandez Sagasti —como suplente—, declarar que la partición del Bloque ‘Frente de Todos’ resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, y comunicar la sentencia al Consejo de la Magistratura, a sus efectos”.

“El pronunciamiento dictado el 10 de marzo pasado resulta ser suficientemente claro, razón por la cual, se desestima el pedido de aclaratoria formulado”, dijo en su voto la jueza do Pico.

De esta manera, los magistrados no aceptaron el planteo de aclaratoria de Juez.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia

La misma sala había dicho que la participación del bloque del Frente de Todos para que Doñate sea designado “resulta palmariamente lesiva” y por lo tanto dictó su nulidad. Fue en el mismo sentido que se había pronunciado la Corte Suprema que había dicho que esa maniobra fue un “ardid” para violar la integración del Consejo.

Con Doñate fuera del organismo todavía no está definido ese lugar. El PRO lo reclama para Juez. Sin embargo todavía no fue cubierto. El reclamo judicial del senador cordobés está en la Corte Suprema de Justicia que todavía no lo resolvió.

Por esa ausencia, hoy el Consejo está integrado por 19 miembros y no por 20, su número total. A pesar de eso, Rosatti convocó hace una semana y media a la primera reunión del organismo después de 10 meses. La última vez habia sido en junio del año pasado.

El encuentro fue a puertas cerradas, en una reunión de la comisión de Labor, para avanzar en la designación del vicepresidente de Rosatti y de las autoridades de las comisiones del organismo. Ese día no hubo acuerdo pero sí voluntad de dialogo entre el oficialismo y la oposición para avanzar y poner en marcha el organismo. Así fijaron para el próximo martes a las 9 el primer plenario del año del Consejo y tratar la designación de sus autoridades.

