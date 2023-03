Liberaron a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción

El exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime, recuperó la libertad tras permanecer detenido durante casi siete años. (Juan Vargas)

Finalmente, Ricardo Jaime dejó de estar detenido. Hoy por la madrugada, el ex funcionario kirchnerista, que pasó casi siete años en la cárcel por diversos casos de corrupción, salió en libertad. Fue excarcelado a las 4:30 desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, bajo un fuerte hermetismo para que no trascendieran imágenes de su liberación.

El Tribunal Oral Federal N° 7 que tiene que llevar adelante el juicio por el Caso Cuadernos decidió no renovar la prisión preventiva que permitía que Jaime continuara detenido. Los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, por mayoría, decidieron el miércoles pasado que Jaime quedaría en libertad a partir de hoy. El juez Fernando Canero, por su parte, votó en disidencia y sostuvo que Jaime debía permanecer detenido pero con prisión domiciliaria. Esa postura es la que expresó la fiscal del juicio por el Caso Cuadernos, Fabiana León.

Los jueces resolvieron no prorrogar la prisión preventiva de Jaime ante un pedido de sus defensores, debido a que la situación de salud del ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner había empeorado. Ante esa solicitud de morigerar la detención, los jueces solicitaron un informe médico al Servicio Penitenciario Federal (SPF) del que depende la cárcel de Ezeiza, en la que Jaime estuvo detenido. En ese informe se explicaba que Jaime presentaba un cuadro de “hipertensión arterial esencial, que es ex tabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva”.

Te puede interesar: La Justicia ordenó liberar a Ricardo Jaime, el último de los ex funcionarios del kirchnerismo preso por corrupción

Como el juicio por el Caso Cuadernos, en el que está imputada entre otros Cristina Fernández de Kirchner, no iba a comenzar en lo inmediato y como Jaime no podía interferir en la investigación, los jueces le dictaron la libertad. El ex funcionario kirchnerista, condenado en seis casos de corrupción, deberá usar una tobillera electrónica mediante la que se lo va a monitorear. A Jaime se le prohibió la salida del país, se le retiró el pasaporte y tiene la obligación de informar si cambiara de domicilio o si se alejara a 70 kilómetros de donde vivirá.

Jaime se instalará en Córdoba, donde nació hace 68 años.

Ricardo Jaime se instalará en el barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. (Télam)

Hizo carrera política en Santa Cruz con su amigo Néstor Kirchner, de quien llegó a ser ministro de Educación en la provincia patagónica. En 2003 llegó, sin tener idea de la materia, a la Secretaría de Transporte de la Nación. Estuvo desde mayo de 2003 a julio de 2009. Días antes, el periodismo había revelado que Jaime usaba como propio un avión de 4 millones de dólares.

En abril de 2016 fue detenido, y desde entonces estuvo en la cárcel de Ezeiza. Fue condenado en seis ocasiones. dos de las cuales se produjeron durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La tercera fue la condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once, que se dictó en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, Jaime fue condenado por otros tres casos. En un mismo juicio lo condenaron en abril de 2022 por el delito de enriquecimiento ilícito y el de administración fraudulenta y cobro de coimas en la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En septiembre pasado le dictaron la última condena: fue por pactar una coima que la empresa Alstom le iba a pagar cuando se pusiera en marcha el millonario proyecto nunca concretado del Tren Bala.

Te puede interesar: Ataque a Cristina Kirchner: Casación rechazó el pedido de la Vicepresidenta para apartar a la jueza Capuchetti

Todavía le quedan expedientes abiertos y juicios pendientes, pero de aquí en más Jaime afrontará los casos por corrupción en libertad. Se irá a vivir al departamento que era de sus padres en el barrio Alto Alberdi, en Córdoba capital, y lo hará en compañía de su pareja, Claudia Ochoa.

A casi siete años de haber estado detenido, Jaime quedó en libertad. Fue el primer ex funcionario kirchenrista en ser detenido por casos de corrupción y el último en ser liberado.

Seguir leyendo: