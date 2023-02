La guerra por la herencia de Carlos Menem: Zulemita fue sobreseída en una causa penal que le hizo Carlos Nair

En la imagen, el expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999). EFE/David Fernández/Archivo

Hace casi tres años, el 14 de febrero de 2021, Carlos Menem moría en una habitación de un sanatorio porteño, a donde había ingresado por una infección urinaria. El ex presidente y senador, que con sus luces y sombras, marcó un hito en la historia de la última parte de la Argentina, tenía 90 años. Durante los últimos años de su vida recorrió los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en donde incluso quedó detenido. Fue condenado, absuelto, vuelto a condenar. Su nombre, sin embargo, volvió aparecer en estos días en expedientes penales.

No lo tienen a Carlos Menem como protagonista si a sus hijos: es que Zulemita Menem, la hija que lo acompañó por giras mundiales en calidad de primera dama, acaba de ser sobreseída de la denuncia que radicó en su contra su hermano, Carlos Nahir, por el manejo de los bienes del ex jefe de Estado, según el fallo al que accedió Infobae.

Carlos Nahir, que estuvo preso durante dos años y medio, tuvo consumos conflictivos y llegó a participar de la casa de Gran Hermano en una de sus emisiones, aseguró que su hermana habría abusado de su padre, “debido a su edad, las enfermedades que padecía y a la preeminencia que sobre él le daba el trato cotidiano que mantenían”. Con esa lógica, afirmó, le habría hecho firmar documentos que le dejaban el 33 por ciento de la herencia, cuando había que dividir entre cuatro. Aseguró además que usó bienes en beneficio propio -desviándolos u ocultándolos.

Para reforzar su postura, Nahir afirmó que su padre ya no estaba en su pleno poder de discernimiento. Zulemita “controlaba todo, inclusive los movimientos de dinero de su padre y las personas que permite ingresar a la casa durante 2018″, dijo Nair. También afirmó que él lo visitaba dos veces por semana. “Por momentos notaba que su padre se encontraba perdido y no tenía noción del dinero que poseía. Lo veía como ido en el espacio”, relató. También afirmó que su padre “no tocaba el dinero de su sueldo”.

Carlos Menem junto a Carlos Nair y Zulemita. (Foto: Archivo GENTE)

Pero la jueza Yamile Susana Bernan se apoyó en el dictamen del fiscal Ignacio Mahiques, que descartó la acusación. “El único elemento con el que se cuenta en autos para afirmar que el Dr. Carlos Saúl Menem padeció algún cuadro que le impidiera administrar o disponer de sus bienes resultan ser los solitarios dichos del denunciante, los cuales no han encontrado apoyo en ninguna de las otras pruebas incorporadas a la investigación”, sostuvo el dictamen fiscal.

Los informes del Cuerpo Médico Forense dicen que Menem conservaba “la autonomía necesaria para comprender el sentido y el alcance de sus actos”. Pero además en la causa se escuchó a los médicos que lo atendían: dijeron que no tenía “ningún indicio que los hiciera suponer que padeciera alguna insanía o discapacidad”.

“Menem era autosuficiente para caminar. Se vestía solo en el consultorio. Hablábamos siempre de un tema que lo fascinaba: el fútbol y River. Era un señor de 90 años con un trastorno de motricidad que necesitaba un poco que lo ayudaran pero no me parecía que fuera dependiente psíquicamente” dijo el médico internista que atendió al ex presidente durante tres años. “La lucidez fue hasta el último minuto”, completó la psiquiatra que atendió a Menem del 2008 hasta su muerte.

El foco de la demanda penal estaba puesto en los papeles que le habría hecho firmar Zulemita. Pero sólo se aludió al testamento, que fue firmado por Menem en marzo del 2018. Para ese entonces, Menem era un senador del Partido Justicialista por La Rioja. “Votó leyes y presentó proyectos, sin que se pusiera en tela de juicio el estado de sus facultades mentales”, sostuvo el dictamen.

”Numerosos elementos de prueba reunidos en autos han permitido descartar que, al suscribir el testamento en cuestión, el Dr. Carlos Saúl Menem padeciera algún cuadro que lo imposibilitase para administrar o disponer de sus bienes, o que le hubiese impedido actuar con pleno discernimiento y voluntad”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae. “El único elemento con el que se cuenta en autos para afirmar que el Dr. Carlos Saúl Menem padeció algún cuadro que le impidiera administrar o disponer de sus bienes resultan ser los solitarios dichos del denunciante, los cuales no han encontrado apoyo en ninguna de las otras pruebas incorporadas a la investigación”, se indicó. “Cabe concluir que el testamento fue el producto de una decisión libre y voluntaria de su parte, por lo que habré disponer el sobreseimiento de la acusada”, se añadió.

Zulemita y Carlos Nair

El fallo señaló que frente al pedido del sobreseimiento fiscal, al juez solo le corresponde efectuar “el control de legalidad y razonabilidad”. “El propio denunciante ignoraba si la imputada efectivamente administraba los bienes de su padre y de ser así si, efectivamente, desvió alguno de ellos en provecho propio afectando así los derechos del resto de los herederos”, reseñó el fallo.

Para la jueza, todo revela que “mediante su denuncia lo que Nahir Menem pretende es que en la presente causa se adopten medidas a fin de reconstruir cómo se compuso el patrimonio de su padre en los últimos años de vida y si su hermana realizó algún acto que pudiera afectar sus derechos hereditarios. Cuestión que, claro está, no compite hasta justicia penal sino en todo caso el juzgado civil que se encuentra en trámite el correspondiente proceso sucesorio”. Esa batalla sigue abierta.

