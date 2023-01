El Ministerio Público Fiscal de Mendoza implementa una terapia con perros para acompañar a víctimas menores de edad

Pocha, Mate y Boris, los perros que usa el programa "Contá Conmigo" para el acompañamiento terapéutico de víctimas de delitos menores de edad (Foto: jusmendoza.gob.ar)

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza comenzó a implementar un sistema de acompañamiento terapéutico de niños, niñas y adolescentes, víctimas de distintos delitos, mediante la intervención de perros especialmente seleccionados con la finalidad de “ayudar en la investigación, pero también conseguir que niños o niñas se lleven algo positivo dentro de una experiencia difícil”, según destacó el Procurador General de la Suprema Corte, Alejandró Gullé.

El programa se institucionalizó bajo el nombre “Contá Conmigo” en noviembre pasado a través de la Resolución 409/2022 dictada por el Procurador General de la provincia, aunque se había comenzado a gestar en marzo. Fue cuando funcionarios del Ministerio Público Fiscal observaron cómo una niña que debía pasar por un proceso judicial delicado se detuvo a jugar con “Princesa”, una perra acostumbrada a merodear por el Polo Judicial Penal.

“A raíz de esto comenzamos a estudiar y encontrar modelos implementados, por ejemplo, en Estados Unidos y España. También en Buenos Aires había una experiencia; pero se trata de metodologías novedosas en nuestro país”, explicó Andrea Chávez, la Coordinadora de la Procuración General, en el sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza.

La herramienta utiliza la presencia de tres perros, Mate -un labradoodle-, Pocha -una labradora- y Boris -un golden retriever-, con los cuales se busca provocar momentos de alivio y de juego en procesos e investigaciones judiciales en los que los damnificados son menores de edad, en general víctimas de delitos contra la integridad sexual, signados por tomas de declaración testimonial de alta carga emocional y procedimientos críticos como la Cámara Gesell, en procura de lograr el reconocimiento del autor del hecho.

“Para llegar a esta Cámara Gesell necesitamos que esa niña -o niño- genere un vínculo con la psicóloga, y eso lo logramos recién a través de dos o tres entrevistas preliminares. Ahora, con la intervención de Mate, Bocha y Boris, que son los tres perritos que incorporamos, estamos evitando citarlos tres veces”, explicó Chávez, en declaraciones al Canal 9 de Mendoza.

La metodología se implementa en los instantes previos a la declaración del niño, que, antes de su ingreso a las entrevistas testimoniales, aguarda en una sala de espera ambientada con juguetes y pisos de goma, momento en el cual ingresa uno de los tres perros para jugar. “Muchas veces está pasando que en una primera entrevista preliminar (...) -la víctima- ya empieza a hablar, genera empatía automáticamente, y pasa a Cámara Gesell. Todo a través del juego de peinarlos, de tirarles la pelotita, de darles la patita; se vuelve un lugar que pasa a ser amigable, de juegos, y posteriormente, cuando terminan de declarar, vuelven a la sala jugar con ellos”, señaló.

Te puede interesar: El abuso sexual en la infancia y el desafío de romper el silencio: “Cuesta asumir que tu hermano puede hacerte algo así”

En ese sentido, Gullé destacó: “Si logramos que un niño empatice y se relaje y se sienta contenido, el programa ya está justificado. Si en algunos casos da resultado y en otros no, no es un indicador. No estamos pensando en los números fríos de las estadísticas. Pensamos en el niño o niña que tiene que venir 4 o 5 veces a un ambiente que le es hostil, pensamos en hacerle el entorno más amigable”.

El programa está en su etapa inicial y arroja, así, las primeras experiencias. “Nos pasó que había una nena víctima de un abuso sexual que asistió al Ministerio en tres oportunidades, y en todas, al tratar de entablar un diálogo con la psicóloga lo único que obtuvimos fueron movimientos con la cabeza y pequeños monosílabos”, explicó Chávez.

Noelia Gómez -en el medio-, la adiestradora de perros de "Contá Conmigo", está acompañada en el programa ministerial por las guías Rosana Benedetto y Belén Bacha. (Foto: jusmendoza.gob.ar)

“Un día llega la mamá y dice ‘mi hija no quiere venir más, y yo no quiero que siga pasando por esta situación’. Ahí fue cuando conoció a Pocha. Al verla la madre le mandó una foto a la hija y ella dijo: ‘Bueno, si está (la perrita) en la próxima entrevista yo voy a ir’. A la siguiente entrevista, cuando empieza a jugar con Pocha, empieza a hablar, empieza a hacer un dibujito, y así la psicóloga obtuvo mucha más información de la que alguna vez nos hubiéramos podido imaginar. Esa nena terminó declarando en Cámara Gesell. Y ya no tuvo que volver más al Ministerio a pasar de nuevo por ese evento traumático”, concluyó.

“Contá Conmigo” tiene previsto sumar a los perros a más instancias del proceso durante los próximos 6 meses. En esa línea, la intención es incorporarlos al momento de la declaración testimonial y también al procedimiento de la Cámara Gesell, todo bajo la supervisión de la adiestradora canina Noelia Gómez y las guías Rosana Benedetto y Belén Bacha.

Seguir leyendo: