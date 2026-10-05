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ShopGallery: donde las marcas del mundo se encuentran con lo mejor de Argentina

Con presencia en 7 terminales de la red de Aeropuertos Argentina y una tienda online con envíos a todo el país, propone llevar a cada rincón del territorio una parte de aquello que hace especial a la experiencia de viajar: encontrar productos, marcas y oportunidades que sorprenden

Personas caminan frente a una tienda comercial con letreros iluminados y un cartel que indica la zona de embarque
La experiencia de compra online se suma a la presencial y ofrece productos exclusivos de travel retail en toda la Argentina (AA)
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Entre el embarque, la espera o la llegada a destino, muchas veces aparece ese producto inesperado que termina convirtiéndose en parte del viaje: una fragancia, un vino, un accesorio, una edición especial o una marca internacional que despierta curiosidad.

Sobre ese espíritu se construye ShopGallery: una propuesta multicategoría que combina marcas internacionales, productos argentinos y una selección pensada para distintos momentos, tanto dentro como fuera del viaje.

Su diferencial está en la variedad y en la amplitud de su catálogo. Belleza, bebidas, accesorios, lifestyle, tecnología y comestibles conviven en un mismo espacio junto a marcas reconocidas y productos especialmente seleccionados para el canal. Entre las firmas internacionales se encuentran Tom Ford, Lancôme, Victoria’s Secret, Carolina Herrera, Dior, Burberry, Ray-Ban, Samsonite, Belkin, Dolce & Gabbana, Versace, Johnnie Walker y Chivas Regal, entre otras.

Una mochila verde oliva a la izquierda, una batería externa blanca Belkin en el centro y una mochila gris a la derecha
Los artículos de ShopGallery esperan en los aeropuertos a millones de argentinos con deseos de viajar (AA)

A esto se suman artículos que llaman la atención por su novedad, diseño o vínculo con el universo del viaje. Entre ellos, la mochila CABIN, que se volvió viral por su funcionalidad y formato pensado para viajar, y Belkin, referente en tecnología y accesorios para acompañar dispositivos en movimiento.

Lanzamientos, ediciones especiales, formatos propios del travel retail y productos seleccionados completan una oferta que se renueva y busca generar el atractivo de encontrar algo diferente.

Empaques de chocolates After Eight, Toblerone y Lindt junto a una bolsa de golosinas Haribo Starmix sobre un fondo blanco
En las tiendas se pueden adquirir productos nacionales e internacionales (AA)

De Argentina para el mundo

Hay productos que representan a los argentinos adonde vayan. Sabores, historias y costumbres que forman parte de nuestra identidad, como compartir un vino entre amigos, una sobremesa que se alarga o un mate antes de embarcar.

En línea con el espíritu de Tan Argentinos de Aeropuertos Argentina, ShopGallery busca reflejar esa identidad a través de una selección de productos que conectan con los viajeros y con la esencia de cada destino. Con presencia en Aeroparque, Mendoza, Salta, Puerto Iguazú, Bariloche, Córdoba y Tucumán, cada tienda combina marcas internacionales con productos regionales como vinos y chimichurri mendocinos, yerba mate del litoral, chocolates patagónicos, alfajores y otras especialidades locales que representan la diversidad cultural y gastronómica del país.

Entre los vinos destacados aparecen Luigi Bosca Vistalba, Sottano Faquero y Destino de Rutini, referencias que reflejan la calidad y la diversidad de la producción local y que forman parte de una selección pensada para descubrir, regalar y compartir.

Porque parte del espíritu de viajar también está en descubrir lo mejor de cada lugar. Y en ShopGallery esa búsqueda puede pasar tanto por una marca internacional como por un producto argentino capaz de llevar un poco de nuestra identidad al mundo.

Tres botellas de vino tinto, tres frascos de aderezo, una caja de alfajores Havanna y una caja roja de chimichurri sobre un fondo blanco
Una selección de vinos de Argentina que pueden adquirirse en ShopGallery (AA)

Del aeropuerto a la casa

Las siete tiendas distribuidas en las terminales aéreas del país son el punto de partida de ShopGallery y le dan una presencia federal vinculada al movimiento de miles de viajeros. A esa experiencia física se suma su tienda online, con envíos a todo el país.

De esta manera, la marca trasciende el momento del viaje y puede acompañar también la vida cotidiana: una fragancia para regalar, un vino para compartir, una mochila para el próximo destino, tecnología para llevar siempre encima o ese producto que simplemente apareció y llamó la atención.

El aeropuerto es el origen, pero no el límite. La experiencia de descubrir también puede continuar en casa. El viaje no termina cuando se aterriza, tampoco empieza cuando se despega. Está en cada descubrimiento, en cada elección y en cada experiencia.

Para conocer la propuesta se puede ingresar aquí.

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