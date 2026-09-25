Una judoca argentina campeona del mundo que desafía los límites: el recorrido de Valentina Bonfanti y el avance de los implantes cocleares

Valentina Bonfanti, la judoca de El Calafate que hizo de la hipoacusia una carrera internacional (Tecnosalud)

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Valentina Bonfanti nació en 2000 en El Calafate, provincia de Santa Cruz, y desde la infancia enfrentó una hipoacusia bilateral neurosensorial. A los cinco años, tras notar una pérdida progresiva de la audición, recibió el diagnóstico definitivo. Con apenas nueve años, descubrió el judo y, desde entonces, ese deporte marcó su vida y su desarrollo personal.

La historia de Bonfanti se distingue por la adaptación y la superación. Durante la primaria, sufrió episodios de bullying relacionados con su discapacidad auditiva. Sin embargo, el judo le permitió ganar confianza y respeto, tanto dentro como fuera del tatami.

“Cuando arranqué judo directamente hubo un cambio muy grande, ya que podía mostrar cierta autoridad y era como más respetada, ya que nadie se metía con la chica que, entre comillas, hacía judo”, relató la atleta.

Tras completar la secundaria, se mudó a La Plata para estudiar Kinesiología y Fisiatría del Deporte en la Universidad Católica de La Plata. Compaginó la exigencia académica con la preparación deportiva de alto rendimiento, lo que la llevó a integrar la primera delegación de la Selección Argentina de Judo para Sordos que compitió en un Mundial.

En 2021, viajó a Versalles, Francia, donde consiguió su primera medalla de bronce en un campeonato mundial de judo para sordos. “Llegamos en buena forma después de varias concentraciones que hicimos en el CeNARD”, comentó antes del viaje. Al año siguiente, en los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil, obtuvo otra medalla de bronce en la categoría hasta 70 kilos.

En 2025, repitió esa hazaña en los Juegos Sordolímpicos de Tokio, aportando la primera medalla argentina en judo durante esa edición.

Valentina Bonfanti representa un caso emblemático de cómo la adaptación y la tecnología pueden abrir nuevas oportunidades. Durante años utilizó audífonos en ambos oídos, pero la progresión de su hipoacusia la llevó a buscar alternativas. La dificultad para seguir conversaciones y la creciente sensación de aislamiento impulsaron la decisión de optar por un implante coclear.

La atleta argentina compite internacionalmente pese a una hipoacusia bilateral neurosensorial (Tecnosalud)

De la dificultad a la innovación: el papel del implante coclear

A medida que la pérdida de audición se agravaba, Valentina encontró cada vez más obstáculos en su vida universitaria, laboral y deportiva.

“Cada vez me costaba más integrarme a la conversación y poder entender o seguir un hilo de conversación, ya sea con mis amigos, con mi familia. Cada vez me cerraba más y más porque me daba vergüenza decir que repitan o que me tengan que volver a explicar el tema que ya había pasado”, explicó.

El esfuerzo constante para comunicarse fue uno de los factores que llevó a Valentina Bonfanti a tomar la decisión de implantarse.

La doctora Paula Ontivero la acompañó en el proceso y recomendó la operación con un dispositivo de la marca Cochlear, distribuido en la Argentina por Tecnosalud. La intervención se realizó en 2022 y, tras seis meses de rehabilitación, Bonfanti notó una mejora significativa en su desempeño académico, deportivo y laboral.

“No me perdía en la universidad, no me daba vergüenza preguntar porque podía seguir un hilo en la conversación. Me podía relacionar con más personas que no fueran de mi entorno, así que creo que eso fue fundamental para mejorar tanto mi rendimiento académico, laboral y deportivo”, expresó Valentina.

El implante coclear se convirtió en una herramienta clave para su autonomía y participación plena. A Bonfanti le dio la posibilidad de seguir compitiendo en judo y de desempeñarse como kinesióloga, sin que la discapacidad auditiva represente una barrera.

“Espero que los implantes cocleares puedan seguir ayudándome en mi vida cotidiana, sobre todo para comunicarme mejor y poder desenvolverme con más seguridad, tanto a nivel laboral como en lo deportivo”, concluyó.

La judoca integró la primera delegación argentina que participó en un Mundial de judo para sordos (Tecnosalud)

Tecnología al servicio de la inclusión

Un implante coclear es un dispositivo médico indicado para personas con pérdida auditiva severa o profunda que no obtienen beneficio suficiente con audífonos convencionales. A diferencia de estos, que solo amplifican el sonido, el implante transforma las señales sonoras en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro interprete los sonidos.

La tecnología vinculada a los implantes cocleares avanzó notablemente en los últimos años, facilitando la integración social, educativa y laboral de quienes presentan una discapacidad auditiva profunda.

En la Argentina, la compañía Tecnosalud distribuye dispositivos de la marca Cochlear, utilizada por Valentina Bonfanti. La intervención y la rehabilitación posterior permitieron que Valentina acceda a una mejor comunicación con su entorno y a mayor autonomía en su vida diaria, académica y deportiva.

De acuerdo con especialistas en otología y rehabilitación auditiva, el acceso temprano a un implante coclear puede marcar la diferencia en la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con hipoacusia profunda. Cuando los audífonos ya no son suficientes y existe indicación médica, este tipo de tecnología abre nuevas posibilidades para la comunicación y la participación en todos los ámbitos.

Las historias como la de Valentina Bonfanti muestran cómo la tecnología puede contribuir a la integración y el desarrollo personal, sin que la discapacidad auditiva represente un límite. El acompañamiento profesional y el acceso a dispositivos adecuados constituyen una oportunidad para que más personas puedan conectarse con el mundo de los sonidos y alcanzar sus metas.

El rol del acompañamiento y la continuidad

Ese proceso de adaptación a un implante coclear no termina con la cirugía. Incluye etapas de activación, programación, rehabilitación y seguimiento profesional. El acompañamiento de equipos médicos, audiólogos y familiares resulta clave para que cada avance se traduzca en una mejor calidad de vida.

La experiencia de Valentina Bonfanti, quien espera en el futuro poder acceder a un segundo implante, refleja el valor de contar con el equipamiento adecuado para desenvolverse con seguridad en todos los ámbitos de la vida. “No quedarse con un diagnóstico de la pérdida auditiva, sino buscar herramientas que favorezcan el rendimiento tanto a nivel de la vida diaria como a nivel del deporte”, recomendó.

En la Argentina, Tecnosalud lleva más de 30 años facilitando el acceso a soluciones auditivas implantables, trabajando junto a hospitales y especialistas para garantizar la atención integral de los pacientes. Cochlear, empresa líder a nivel mundial, cuenta con más de 40 años de experiencia y ha proporcionado más de 750.000 dispositivos implantables, según datos de la compañía.

Para conocer más, se puede ingresar aquí.