In House

Una judoca argentina campeona del mundo que desafía los límites: el recorrido de Valentina Bonfanti y el avance de los implantes cocleares

Desde su infancia en El Calafate hasta los podios internacionales, la atleta convirtió la práctica deportiva y una intervención auditiva en herramientas para fortalecer su autonomía, su comunicación y su desarrollo profesional

Una joven sonriente sostiene en las tribunas de un estadio una bandera azul con los nombres de las marcas Cochlear y Tecno salud.
Valentina Bonfanti, la judoca de El Calafate que hizo de la hipoacusia una carrera internacional (Tecnosalud)
Guardar

Valentina Bonfanti nació en 2000 en El Calafate, provincia de Santa Cruz, y desde la infancia enfrentó una hipoacusia bilateral neurosensorial. A los cinco años, tras notar una pérdida progresiva de la audición, recibió el diagnóstico definitivo. Con apenas nueve años, descubrió el judo y, desde entonces, ese deporte marcó su vida y su desarrollo personal.

La historia de Bonfanti se distingue por la adaptación y la superación. Durante la primaria, sufrió episodios de bullying relacionados con su discapacidad auditiva. Sin embargo, el judo le permitió ganar confianza y respeto, tanto dentro como fuera del tatami.

“Cuando arranqué judo directamente hubo un cambio muy grande, ya que podía mostrar cierta autoridad y era como más respetada, ya que nadie se metía con la chica que, entre comillas, hacía judo”, relató la atleta.

Tras completar la secundaria, se mudó a La Plata para estudiar Kinesiología y Fisiatría del Deporte en la Universidad Católica de La Plata. Compaginó la exigencia académica con la preparación deportiva de alto rendimiento, lo que la llevó a integrar la primera delegación de la Selección Argentina de Judo para Sordos que compitió en un Mundial.

En 2021, viajó a Versalles, Francia, donde consiguió su primera medalla de bronce en un campeonato mundial de judo para sordos. “Llegamos en buena forma después de varias concentraciones que hicimos en el CeNARD”, comentó antes del viaje. Al año siguiente, en los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil, obtuvo otra medalla de bronce en la categoría hasta 70 kilos.

En 2025, repitió esa hazaña en los Juegos Sordolímpicos de Tokio, aportando la primera medalla argentina en judo durante esa edición.

Valentina Bonfanti representa un caso emblemático de cómo la adaptación y la tecnología pueden abrir nuevas oportunidades. Durante años utilizó audífonos en ambos oídos, pero la progresión de su hipoacusia la llevó a buscar alternativas. La dificultad para seguir conversaciones y la creciente sensación de aislamiento impulsaron la decisión de optar por un implante coclear.

Una mujer vestida con judogi blanco sostiene un premio pequeño y lleva una medalla al cuello frente a un panel con logotipos
La atleta argentina compite internacionalmente pese a una hipoacusia bilateral neurosensorial (Tecnosalud)

De la dificultad a la innovación: el papel del implante coclear

A medida que la pérdida de audición se agravaba, Valentina encontró cada vez más obstáculos en su vida universitaria, laboral y deportiva.

“Cada vez me costaba más integrarme a la conversación y poder entender o seguir un hilo de conversación, ya sea con mis amigos, con mi familia. Cada vez me cerraba más y más porque me daba vergüenza decir que repitan o que me tengan que volver a explicar el tema que ya había pasado”, explicó.

El esfuerzo constante para comunicarse fue uno de los factores que llevó a Valentina Bonfanti a tomar la decisión de implantarse.

La doctora Paula Ontivero la acompañó en el proceso y recomendó la operación con un dispositivo de la marca Cochlear, distribuido en la Argentina por Tecnosalud. La intervención se realizó en 2022 y, tras seis meses de rehabilitación, Bonfanti notó una mejora significativa en su desempeño académico, deportivo y laboral.

“No me perdía en la universidad, no me daba vergüenza preguntar porque podía seguir un hilo en la conversación. Me podía relacionar con más personas que no fueran de mi entorno, así que creo que eso fue fundamental para mejorar tanto mi rendimiento académico, laboral y deportivo”, expresó Valentina.

El implante coclear se convirtió en una herramienta clave para su autonomía y participación plena. A Bonfanti le dio la posibilidad de seguir compitiendo en judo y de desempeñarse como kinesióloga, sin que la discapacidad auditiva represente una barrera.

“Espero que los implantes cocleares puedan seguir ayudándome en mi vida cotidiana, sobre todo para comunicarme mejor y poder desenvolverme con más seguridad, tanto a nivel laboral como en lo deportivo”, concluyó.

Una mujer con traje blanco de judo y medalla de oro al cuello posa frente a un fondo con logotipos
La judoca integró la primera delegación argentina que participó en un Mundial de judo para sordos (Tecnosalud)

Tecnología al servicio de la inclusión

Un implante coclear es un dispositivo médico indicado para personas con pérdida auditiva severa o profunda que no obtienen beneficio suficiente con audífonos convencionales. A diferencia de estos, que solo amplifican el sonido, el implante transforma las señales sonoras en impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro interprete los sonidos.

La tecnología vinculada a los implantes cocleares avanzó notablemente en los últimos años, facilitando la integración social, educativa y laboral de quienes presentan una discapacidad auditiva profunda.

En la Argentina, la compañía Tecnosalud distribuye dispositivos de la marca Cochlear, utilizada por Valentina Bonfanti. La intervención y la rehabilitación posterior permitieron que Valentina acceda a una mejor comunicación con su entorno y a mayor autonomía en su vida diaria, académica y deportiva.

De acuerdo con especialistas en otología y rehabilitación auditiva, el acceso temprano a un implante coclear puede marcar la diferencia en la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con hipoacusia profunda. Cuando los audífonos ya no son suficientes y existe indicación médica, este tipo de tecnología abre nuevas posibilidades para la comunicación y la participación en todos los ámbitos.

Las historias como la de Valentina Bonfanti muestran cómo la tecnología puede contribuir a la integración y el desarrollo personal, sin que la discapacidad auditiva represente un límite. El acompañamiento profesional y el acceso a dispositivos adecuados constituyen una oportunidad para que más personas puedan conectarse con el mundo de los sonidos y alcanzar sus metas.

El rol del acompañamiento y la continuidad

Ese proceso de adaptación a un implante coclear no termina con la cirugía. Incluye etapas de activación, programación, rehabilitación y seguimiento profesional. El acompañamiento de equipos médicos, audiólogos y familiares resulta clave para que cada avance se traduzca en una mejor calidad de vida.

La experiencia de Valentina Bonfanti, quien espera en el futuro poder acceder a un segundo implante, refleja el valor de contar con el equipamiento adecuado para desenvolverse con seguridad en todos los ámbitos de la vida. “No quedarse con un diagnóstico de la pérdida auditiva, sino buscar herramientas que favorezcan el rendimiento tanto a nivel de la vida diaria como a nivel del deporte”, recomendó.

En la Argentina, Tecnosalud lleva más de 30 años facilitando el acceso a soluciones auditivas implantables, trabajando junto a hospitales y especialistas para garantizar la atención integral de los pacientes. Cochlear, empresa líder a nivel mundial, cuenta con más de 40 años de experiencia y ha proporcionado más de 750.000 dispositivos implantables, según datos de la compañía.

Para conocer más, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

TecnosaludValentina Bonfantiimplante coclearhipoacusia

Más Noticias

El lanzamiento de blends probióticos propone una nueva mirada sobre el bienestar

La innovación en salud digestiva se apoya en combinaciones específicas de cepas que buscan sostener las defensas, la vitalidad general, prevenir molestias y mejorar la calidad de vida a través de una la rutina sana

El lanzamiento de blends probióticos propone una nueva mirada sobre el bienestar

Llega el teléfono que redefine autonomía y resistencia, y también se anima al diseño

El HONOR X7e llega a la Argentina con una batería que dura más que el día, botón de IA y protección frente a golpes, polvo y salpicaduras, además de opciones de financiación

Llega el teléfono que redefine autonomía y resistencia, y también se anima al diseño

Sin síntomas, pero ¿sin riesgo?: la señal silenciosa que puede cambiar la forma de anticipar un problema cardíaco

Septiembre es el Mes del Corazón para poner el foco en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en la Argentina

Sin síntomas, pero ¿sin riesgo?: la señal silenciosa que puede cambiar la forma de anticipar un problema cardíaco

El colágeno gana protagonismo en el cuidado capilar: la innovación que busca transformar la rutina diaria

Una investigación en cosmética desarrolló una fórmula con péptidos vegetales que permite recuperar cuerpo y movimiento desde el primer uso, con foco en la reparación de la fibra capilar

El colágeno gana protagonismo en el cuidado capilar: la innovación que busca transformar la rutina diaria

El legado en juego: por qué las empresas familiares necesitan repensar su futuro

La segunda edición del Summit People First reunirá el 13 de octubre en Buenos Aires a empresarios y especialistas nacionales e internacionales para abordar sucesión, gobierno corporativo, planificación patrimonial y los desafíos de la próxima generación

El legado en juego: por qué las empresas familiares necesitan repensar su futuro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales

Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales

Video: así fue el intento de robo protagonizado por el adolescente de 14 años sobreseído por la jueza De Marinis

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular de Claudio Barrelier

La Justicia Penal ante el desafio de intervenir en el primer naufragio de un buque de guerra, el submarino A.R.A “San Juan”

Tres detenidos y varias armas secuestradas tras una serie de allanamientos en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Una caravana italiana lleva energía solar a Cuba ante colapso eléctrico

Apicultores panameños desarrollan la cría, cuidado y el manejo sostenible de las abejas sin aguijón

El pueblo misquito es el más afectado por el desplazamiento interno forzado en Honduras

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

ETRETENIMIENTO

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

Cindy Crawford y Rande Gerber buscaron durante años ayudar a su hijo Presley, según un amigo cercano