Del control remoto a la conversación: cómo la inteligencia artificial transforma la forma de ver televisión

Vision AI Companion incorpora inteligencia artificial para responder consultas y ofrecer información contextual desde el televisor (Samsung)

Guardar

Durante años, sumar tecnología al hogar implicó aprender nuevas funciones, recorrer menús y adaptarse a controles cada vez más completos. Hoy, la evolución de los dispositivos plantea otro desafío: que esa innovación pueda simplificar las tareas cotidianas y comprender mejor las necesidades de cada usuario.

En ese escenario, el televisor dejó de ocupar un lugar ligado exclusivamente al entretenimiento. La incorporación de Vision AI Companion, una interfaz conversacional integrada en la plataforma Tizen OS que redefine la interacción con el televisor.

Activado mediante el control remoto o por voz, el sistema no se limita a realizar búsquedas estáticas, sino que ofrece una experiencia fluida adaptada al contexto de visualización. La integración permite convertirlo en una plataforma capaz de interactuar con las personas, interpretar el contexto de lo que ocurre en pantalla y ofrecer herramientas para una experiencia más natural.

La tendencia también encuentra un escenario favorable en la Argentina. De acuerdo con datos de Samsung, el 70% de los argentinos afirma comprender qué es la inteligencia artificial, mientras que el 51% identifica qué tipos de productos y servicios utilizan esta tecnología.

La nueva generación de pantallas combina calidad de imagen, sonido optimizado y funciones inteligentes para el entretenimiento en el hogar (Samsung)

Micro RGB: una nueva generación de imagen

En este contexto, Samsung presentó en Argentina su nueva línea de pantallas 2026, encabezada por el desembarco de la categoría Micro RGB y acompañada por nuevas generaciones de OLED y Neo QLED. La propuesta incorpora además Vision AI Companion, una interfaz conversacional integrada al ecosistema de pantallas de la compañía.

Esta tecnología utiliza una retroiluminación formada por LED RGB de tamaño microscópico, con un control independiente de los colores rojo, verde y azul. A partir de este sistema, la pantalla consigue un manejo más preciso del brillo y el color.

Los modelos Micro RGB se combinan con el procesador AI Engine Pro, el cual utiliza inteligencia artificial para optimizar la reproducción de los tonos y generar imágenes con mayor nivel de detalle.

Uno de los datos destacados es la cobertura del 100% del espacio de color BT.2020, asociada al desarrollo Micro RGB Precision Color 100. El objetivo es ofrecer una reproducción cromática precisa, con tonalidades que mantengan mayor fidelidad respecto del contenido original.

El BT.2020 es un estándar internacional que define un espacio de color para contenidos de ultra alta definición (UHD). Establece un rango de colores más amplio que estándares anteriores, lo que permite representar tonalidades más variadas y precisas en una pantalla.

Además, el procesamiento inteligente alcanza el apartado sonoro. La línea incorpora funciones como AI Sound Controller Pro, que analiza el audio en tiempo real y separa diálogos, música y efectos para ajustar la experiencia según el contenido.

La cobertura del 100% del espacio de color BT.2020 permite reproducir una amplia variedad de tonalidades con gran precisión (Samsung)

Cuando la pantalla también puede responder

Por otro lado, Vision AI Companion modifica la manera de interactuar con el televisor. La herramienta permite realizar consultas mediante el control remoto o comandos de voz y obtener respuestas relacionadas con aquello que aparece en pantalla, sin necesidad de recurrir a otro dispositivo.

La tecnología está integrada en Tizen OS y se conecta con un ecosistema de agentes de inteligencia artificial que incluye Bixby, Gemini, Copilot y Perplexity. Así, el usuario puede consultar información sobre una película, profundizar sobre una escena o buscar datos vinculados con el contenido que se mira.

Ese alcance se extiende a otros momentos de la vida cotidiana. Vision AI Companion puede ofrecer recomendaciones e información contextual, mientras que el ecosistema conectado permite integrar distintas funciones mediante plataformas como SmartThings.

El objetivo es reducir las interrupciones durante el consumo de contenido. Frente a una duda que aparece durante una película, un documental o un partido, la respuesta puede surgir desde la propia pantalla, sin necesidad de tomar el teléfono y abandonar la experiencia.

Una línea pensada para cada tipo de usuario

El portfolio 2026 amplía las alternativas para distintos perfiles de uso y contempla modelos OLED con tecnología Glare Free, pensados para reducir los reflejos en ambientes iluminados, además de equipos Neo QLED orientados a una reproducción precisa de imagen.

En el terreno del entretenimiento, la inteligencia artificial suma funciones específicas para distintas experiencias. Entre ellas aparecen AI Football Mode Pro, que adapta imagen y sonido al contenido deportivo, y AI Gaming Optimizer, orientado a mejorar la experiencia durante las sesiones de juego.

De esta manera, el lanzamiento de Micro RGB plantea una evolución que combina una nueva arquitectura de pantalla con procesamiento basado en inteligencia artificial. A la vez, Vision AI Companion lleva esa lógica hacia la interacción: la pantalla puede comprender preguntas, entregar información contextual y acompañar distintas actividades.