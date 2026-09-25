Una forma distinta de descubrir Iguazú más allá de las Cataratas

El entorno natural acompaña cada momento de la estadía dentro de la Selva Iryapú (Loi Suites)

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Iguazú es un destino asociado de manera inmediata con uno de los grandes paisajes naturales del país. Sin embargo, la experiencia también puede continuar después de las excursiones, cuando el contacto con la selva, la gastronomía regional y los espacios de descanso permiten conocer otra dimensión de Misiones.

En plena Selva Iryapú, y a pocos minutos de las Cataratas, Loi Suites Iguazú propone extender esa conexión durante toda la estadía. La naturaleza forma parte del entorno del hotel a través de sus puentes suspendidos, piscinas rodeadas de árboles y vistas abiertas hacia la vegetación.

De esta manera, el alojamiento se presenta como una alternativa para quienes buscan combinar los recorridos por el destino con momentos de pausa. Sus 160 habitaciones se integran al paisaje y permiten adaptar la experiencia a distintos tipos de viajeros, desde parejas hasta familias.

Una estadía integrada con la naturaleza

Al comenzar el día, la selva puede convertirse nuevamente en protagonista. Abrir las cortinas y encontrarse con la vegetación del otro lado de la ventana permite incorporar el entorno natural incluso durante las horas destinadas al descanso.

Las piscinas rodeadas de naturaleza forman parte de la propuesta para disfrutar del entorno con otro ritmo (Loi Suites)

En particular, las Vilas de 85 m² ofrecen una opción orientada a quienes buscan mayor privacidad. Dentro de esta categoría, las Vilas Royal suman servicios diferenciados, entre ellos la asistencia de un concierge dedicado para acompañar cada detalle de la estadía.

Además, los espacios comunes amplían las posibilidades para disfrutar del paisaje sin necesidad de sumar otra excursión a la agenda. Senderos autoguiados, propuestas de yoga, recreación al aire libre y piscinas forman parte de una propuesta que invita a recorrer el destino con otro ritmo.

Después de una jornada entre pasarelas y miradores, el Spa Namasthé incorpora una instancia vinculada al bienestar. Allí se proponen experiencias relacionadas con el agua y la aromaterapia, además de baños de vapor húmedo, jacuzzi ozonizado, circuitos minerales y tratamientos terapéuticos.

Entre las alternativas aparece la Yerbaterapia – Ritual de la Tierra Colorada, que combina una exfoliación con yerba mate, una envoltura de arcilla regional enriquecida con miel, cítricos y hierbas locales, y un masaje como cierre.

Yvaga Bar completa la propuesta con vistas privilegiadas al río Iguazú, coctelería de autor y gastronomía de fusión regional (Loi Suites)

Atardecer, gastronomía y sabores de Misiones

Por otra parte, cuando comienza a caer la tarde, Yvaga ofrece un espacio pensado exclusivamente para adultos. La propuesta busca generar un ambiente de mayor privacidad y tranquilidad, tanto para una escapada de a dos como para quienes desean encontrar un momento de calma durante un viaje familiar.

Con la puesta del sol, Yvaga Bar suma coctelería de autor y gastronomía de fusión regional en un entorno con vistas al río Iguazú. La idea propone hacer una pausa dentro de una agenda que suele estar marcada por excursiones y recorridos.

A su vez, la gastronomía permite acercarse a la identidad regional desde otra perspectiva. En Naipí, el restaurante principal, la carta renovada combina técnicas contemporáneas, recetas transmitidas de generación en generación y productos autóctonos de la provincia.

Entre las preparaciones aparecen vorí vorí, chipa guazú, tartar de surubí con jaboticaba y platos elaborados con pacú, pitanga y yacaratia. La cocina está liderada por Hernán Ariel Díaz, chef ejecutivo de Loi Suites Iguazú, con una propuesta centrada en la materia prima regional y las tradiciones culinarias del Litoral.

La propuesta gastronómica de Naipí incorpora productos autóctonos y sabores característicos de la región (Loi Suites)

Durante el día, Tiki Bar, ubicado frente a las piscinas, aporta una alternativa más informal. Por la noche, Yvaga Bar completa el recorrido gastronómico con una propuesta de autor y vistas hacia el río.

Una manera de recorrer Iguazú con otro ritmo

Finalmente, la estadía también contempla prácticas vinculadas al cuidado del entorno. El hotel desarrolla acciones relacionadas con el uso eficiente de energía y agua, la reducción de plásticos, la reutilización de materiales y el trabajo con proveedores y colaboradores locales, un compromiso reconocido con la revalidación de la Certificación Oro de Hoteles Más Verdes.

A esto se suma un cargador para vehículos eléctricos ETIA Lux de 22 kW, disponible para huéspedes y público general, que integra al establecimiento a la Red de Carga ETIA.

La propuesta de Loi Suites Iguazú plantea que conocer el destino puede exceder la visita a las Cataratas. La selva, los sabores regionales, el bienestar, los espacios al aire libre y los momentos de descanso permiten construir una experiencia en la que el paisaje misionero permanece presente también después de las excursiones.