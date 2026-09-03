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Infobae Talks Mujeres con Impacto: cómo se construye el liderazgo femenino en el mundo corporativo

Tres referentes del ámbito empresarial compartieron sus experiencias, los desafíos que atravesaron en sus carreras y las estrategias que permiten generar oportunidades, transformar culturas organizacionales y acompañar el crecimiento profesional

Agostina Di Grande, María Eugenia Arata y Silvana Jachevasky debatieron sobre liderazgo femenino, diversidad e inteligencia artificial en Infobae Talks Mujeres con Impacto.
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Las mujeres ganan terreno en el mundo corporativo, pero el avance no es uniforme ni espontáneo. Detrás de cada porcentaje de representación femenina en posiciones de liderazgo hay decisiones concretas, políticas sostenidas en el tiempo y, muchas veces, personas dispuestas a señalar lo que todavía falta.

Ese fue el eje de Infobae Talks Mujeres con Impacto, el encuentro que reunió a referentes de ArcelorMittal Acindar, Banco Galicia y Naranja X para compartir sus trayectorias y las transformaciones que impulsan desde sus organizaciones.

Atravesar fusiones, cambios y procesos de transformación desde adentro

Agostina Di Grande, gerente de Comercio Exterior de Banco Galicia, repasó 25 años de trayectoria en una industria que también fue históricamente masculina. Su recorrido por sucursales, contaduría, planeamiento y negocios mayoristas le dejó una convicción central: rotar por distintas áreas genera empatía y red, dos activos que con el tiempo se vuelven determinantes. “Entender el problema que tiene el otro, porque una estuvo ahí en ese momento, es algo muy importante en el momento de gestionar los negocios”, señaló.

TKLS - Mujeres con Impacto
Agostina Di Grande, gerente de Comercio Exterior de Banco Galicia: "En el fondo del cambio hay gente. Siempre el cambio lo hacen las personas" (Maximiliano Luna)

Di Grande también abordó los procesos de cambio organizacional desde adentro. La fusión entre HSBC y Banco Galicia fue, según describió, el proceso más desafiante que atravesó. Lo que aprendió allí reforzó una convicción: “En el fondo del cambio hay gente. Siempre el cambio lo hacen las personas”. En esos momentos de incertidumbre, afirmó, la escucha activa vale más que tener todas las respuestas.

Al hablar de su propia carrera, Di Grande identificó un patrón frecuente en las mujeres: la tendencia a no postularse si no se cumplen todos los requisitos de una posición. Su consejo fue directo. “A veces hay que animarse con ocho: estoy bien, y los otros dos los voy a aprender”, planteó. Levantar la mano, construir red y trabajar con mentores son, para la ejecutiva, las variables que más inciden en el desarrollo profesional.

El cupo como punto de partida en una industria masculinizada

Desde la industria siderúrgica, María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales de ArcelorMittal Acindar, aportó una perspectiva construida a lo largo de años de trabajo en una de las industrias más masculinizadas del país. Para Arata, el cupo de género no es una concesión, sino una herramienta.

TKLS - Mujeres con Impacto
María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales de ArcelorMittal Acindar: "Si no forzás un cupo, es muy difícil que empieces a lograr un equilibrio" (Maximiliano Luna)

“Si no forzás un cupo, es muy difícil que empieces a lograr un equilibrio”, afirmó. La compañía fijó una meta del 30 % de mujeres en roles de liderazgo para 2030 y hoy está en el 22 %, un avance que hace una década era impensado. El dato más elocuente es otro: el 50 % de los directores de ArcelorMittal Acindar son mujeres.

La directiva también habló de los sesgos que persisten más allá de las oficinas. A través del programa Click, la compañía lleva equipos a escuelas técnicas para trabajar con estudiantes sobre inclusión y oportunidades en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que encuentran allí sigue sorprendiendo: en algunos establecimientos son los propios docentes quienes reproducen los sesgos, y hay escuelas técnicas que todavía no cuentan con baños para mujeres. “Situaciones que nos parecen imposibles aún hoy”, reconoció Arata.

Diversidad medible e inteligencia artificial al servicio del cliente

Silvana Jachevasky, chief marketing officer de Naranja X, llevó la conversación hacia el vínculo entre diversidad e impacto en el negocio. Más del 40 % de las posiciones de liderazgo de la compañía están ocupadas por mujeres, una proporción que se replica en el comité ejecutivo y que ubica a la empresa por encima de los promedios regionales. Para Jachevasky, esa construcción tiene raíces personales: fue alumna de la Escuela 9 de Niños Luz Vieira Mendes, en Córdoba, reconocida como la primera escuela inclusiva del mundo. “En esa escuela lo diverso era lo común”, recordó.

Naranja X Talks Mujeres con Impacto Inhouse
Silvana Jachevasky, chief marketing officer de Naranja X: "Los equipos diversos son poderosos" (Maximiliano Luna)

Al describir los atributos del liderazgo femenino, Jachevasky mencionó tres: empatía con foco en resultados, capacidad de decidir en contextos de alta incertidumbre y ambición. “La ambición de crecer, de crear, esa ambición que multiplica y que inspira y que hace que otras mujeres quieran seguir por el mismo camino”, afirmó.

Naranja X trabaja con agentes de IA que le dan a sus equipos un 25 % de capacidad adicional para construir productos y servicios. En términos de experiencia del cliente, la herramienta abre lo que Jachevasky describió como “la hiperpersonalización de verdad y a escala”, algo que para el mundo del marketing era, hasta hace poco, ciencia ficción. Ese enfoque derivó también en el desarrollo de cuentas compartidas, una funcionalidad que nació de observar cómo familias, parejas y grupos de amigos manejan el dinero en el día a día.

Las voces que participaron de Infobae Talks Mujeres con Impacto mostraron que el liderazgo femenino no se construye solo con representación numérica. Se construye con decisiones concretas, con disposición a señalar lo que falta y con la convicción de que los equipos diversos, en cualquier industria, generan mejores resultados.

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