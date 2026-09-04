Ballenas, delfines y lobos marinos: el espectáculo natural que ofrece Río Negro en septiembre

Un encuentro con la naturaleza: las aguas transparentes del mar rionegrino permiten contemplar la majestuosidad de las ballenas en su hábitat natural. (Rio Negro)

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Septiembre llega a la costa de Río Negro con una propuesta que combina naturaleza, aventura y paisajes únicos. Durante este mes, el golfo San Matías se convierte en uno de los grandes escenarios para observar ballenas, delfines, pingüinos y lobos marinos en su hábitat natural.

Las aguas calmas y transparentes permiten disfrutar de distintas experiencias vinculadas con la fauna marina. Desde Viedma y el balneario El Cóndor hasta Las Grutas, San Antonio Oeste, Puerto San Antonio Este, Punta Colorada y Playas Doradas, el litoral rionegrino ofrece alternativas para acercarse al ecosistema de manera respetuosa.

Además, la propuesta turística suma una ventaja para quienes llegan desde Buenos Aires: la ruta aérea a Viedma cuenta con seis frecuencias semanales. Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas pueden acceder a beneficios y descuentos en distintos servicios al presentar su tarjeta de embarque.

Parque Nacional Islote Lobos. Colonia de pingüinos. (Río Negro)

Ballenas, delfines y lobos marinos en el golfo San Matías

Septiembre marca uno de los momentos destacados para el avistamiento de ballena franca austral, especie declarada Monumento Natural. Las navegaciones también permiten observar delfines y lobos marinos, con excursiones de aproximadamente dos horas y media desde Las Grutas, Puerto San Antonio Este y Punta Colorada.

A pocos kilómetros de Viedma, la Reserva Provincial Punta Bermeja ofrece otra experiencia vinculada con la fauna. El apostadero permanente reúne a más de 4000 lobos marinos de un pelo, visibles desde miradores ubicados sobre los acantilados.

Hacia el sur, Playas Doradas amplía las posibilidades durante septiembre y octubre. En sus aguas se pueden avistar ballenas, orcas, delfines y pingüinos, además de realizar paseos embarcados hasta el Parque Nacional Islote Lobos, la primera área marina protegida oceánica de la Argentina.

Las excursiones embarcadas permiten recorrer las aguas del litoral atlántico rionegrino y observar distintas especies en su hábitat natural (Río Negro)

Una experiencia bajo el agua

El buceo en la provincia de Río Negro ofrece una experiencia submarina de nivel internacional: las famosas cavas submarinas de Las Grutas, ubicadas en el golfo San Matías. En este parque de arrecifes artificiales, cientos de botellas de vino de bodegas rionegrinas se añejan bajo las aguas del Atlántico.

La excelente visibilidad y la biodiversidad marina hacen de la inmersión en esta zona una aventura fascinante, con la mística de los viñedos sumergidos.

Beneficios para recorrer la costa rionegrina

La conectividad aérea suma alternativas para recorrer distintos destinos del litoral. Tras el aumento a seis vuelos semanales en la ruta a Buenos Aires, los pasajeros que vuelen a Viedma con Aerolíneas Argentinas tienen beneficios y descuentos en Las Grutas, San Antonio Oeste, San Antonio Este y la propia capital, al presentar su tarjeta de embarque.

La Reserva Provincial Punta Bermeja alberga una importante colonia de lobos marinos de un pelo (Río Negro)

En Las Grutas y la Zona Atlántica, los alojamientos ofrecen una promoción 3x2 en hoteles y complejos adheridos para estadías de fin de semana: se pagan dos noches y se puede permanecer tres. También hay descuentos especiales en las tradicionales experiencias de avistaje de ballenas y fauna marina de la región. La información sobre los prestadores y beneficios está disponible en el sitio oficial de Turismo Las Grutas.

En Viedma, la ruta Buenos Aires-Viedma cuenta con seis frecuencias semanales y funciona como puerta de entrada al Camino de la Costa. Además, se ofrecen promociones 3x2 en alojamiento local, 15% de descuento en excursiones y hasta 15% en alquiler de autos al presentar el ticket aéreo. Los prestadores adheridos pueden consultarse en el sitio oficial de Turismo Viedma.

“Nuestra provincia cuenta con una diversidad de destinos y productos única en el país, desde la imponente Cordillera, la estepa y el Valle, hasta la riqueza viva del Atlántico Sur. El avistaje de fauna marina es una de nuestras grandes cartas de presentación, y trabajamos para articular a todos los actores públicos y privados con el objetivo de potenciar la competitividad de Río Negro, brindar experiencias memorables y posicionar cada región con sus atractivos consolidados y emergentes”, señaló Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR).

El golfo San Matías se convierte en uno de los grandes escenarios para observar ballenas (Río Negro)

El invierno continúa en Río Negro

Mientras el Atlántico vive la fiesta de la fauna marina, la Cordillera rionegrina disfruta uno de los mejores inviernos de los últimos años. Septiembre mantiene la magia de la nieve viva en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, lo que permite combinar en un mismo viaje el esplendor del mar y las cumbres nevadas.

Paisajes increíbles, actividades de invierno en la montaña y una gastronomía que es sello de la región son algunos de los atractivos que aún se disfrutan a pleno en la cordillera rionegrina. Río Negro ofrece así, en un mismo territorio, la posibilidad de esquiar entre picos nevados y navegar entre gigantes del océano.