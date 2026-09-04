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Pancakes de yogur y avena: la receta proteica que se prepara en 20 minutos

En una nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, una opción fácil y sin horno que combina pocos ingredientes para lograr una preparación esponjosa, húmeda y nutritiva, ideal para comenzar el día

Una receta ideal para un desayuno lleno de energía, decorado con frutas frescas, almendras y un toque de miel.
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El desayuno marca el ritmo del día. Cuando la propuesta combina una elaboración sencilla con ingredientes de calidad, el resultado puede ser tan satisfactorio como nutritivo. Los pancakes son uno de los clásicos de la mañana, y esta versión los renueva con un giro que prioriza la proteína y la textura.

La incorporación del yogur —griego o natural— a la mezcla base transforma la preparación habitual. Su acidez láctica actúa sobre el polvo de hornear y genera una estructura aireada que da como resultado discos esponjosos, húmedos y de cocción rápida. No requiere horno, ni descanso prolongado, ni técnica especial.

En esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta son pancakes proteicos de yogur: una alternativa para quienes buscan empezar la jornada con un desayuno casero, sabroso y con mayor aporte de proteínas que la versión tradicional.

El yogur como protagonista de la textura

La elección de este ingrediente central no es casual. A diferencia de las versiones que utilizan solo leche o agua, el yogur aporta una consistencia más densa a la mezcla cruda, que luego se traduce en una miga más suave y húmeda una vez cocidos los pancakes.

El yogur griego, en particular, suma un perfil proteico más concentrado que el yogur natural estándar. Ambas opciones funcionan bien en esta receta, aunque el griego aporta mayor cremosidad a la base. La acidez característica de ambos activa el polvo de hornear durante la cocción y favorece el levado natural de cada disco.

La avena, procesada junto con el resto de los ingredientes, reemplaza a la harina refinada y aporta fibra, lo que contribuye a una preparación más saciante. Al licuarla, se integra de manera homogénea y no altera la textura final.

Inhouse COTO CICSA
Un chorrito de leche ajusta la consistencia de la mezcla antes de la cocción, clave para obtener discos húmedos y bien formados en sartén (Flora Producciones)

Tiempo de preparación

Total: 15 a 20 minutos

Elaboración: 5 minutos (procesado de los ingredientes y preparación de la mezcla)

Cocción: 10 a 15 minutos, según la cantidad de pancakes -6 a 8- y el tamaño de la sartén.

Los ingredientes necesarios son:

  • 2 huevos
  • 1/2 taza de yogur griego o natural
  • 3/4 taza de avena
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de miel o edulcorante
  • Leche (cantidad necesaria)

Para simplificar los preparativos, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para pancakes sin grumos

1. Procesar o licuar la avena junto con los huevos, el yogur, el polvo de hornear, el extracto de vainilla y el endulzante hasta lograr una mezcla uniforme. Si la preparación queda demasiado espesa, agregar un chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia deseada.

2. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pincelar con apenas unas gotas de aceite o manteca.

3. Verter porciones de la mezcla formando discos pequeños. Cocinar hasta que comiencen a aparecer burbujas en la superficie.

4. Dar vuelta con espátula y dorar por un minuto más del otro lado.

5. Servir apilados con frutas frescas, yogur y un hilo de miel.

Inhouse COTO CICSA
La avena procesada y el yogur griego se combinan en una mezcla que no requiere horno ni técnica especial para lograr pancakes dorados y esponjosos (Flora Producciones)

Un desayuno que se adapta a distintas ocasiones

Esta receta se destaca por la variedad de combinaciones que admite en la presentación. Los pancakes aceptan múltiples acompañamientos según lo que haya disponible: frutas de estación, frutos rojos, banana en rodajas o una cucharada de mantequilla de maní. La miel puede reemplazarse por edulcorante sin que el resultado cambie de manera perceptible.

La mezcla también permite cierta anticipación. Puede prepararse la noche anterior y conservarse en la heladera, de modo que a la mañana siguiente solo reste calentar la sartén y cocinar. Esto los convierte en una opción práctica para días con poco tiempo disponible.

El tamaño de los discos es otro factor a considerar. Los pancakes pequeños —de unos 8 a 10 centímetros de diámetro— resultan más fáciles de dar vuelta y se cocinan de manera más pareja. Apilarlos en el plato y acompañarlos con frutas frescas mejora tanto la presentación como el equilibrio nutricional de la porción.

Una propuesta fit para el desayuno cotidiano

Dentro del Especial Recetas Fit de Guía Coto × Infobae, estos pancakes proteicos se suman como una opción concreta para quienes buscan renovar el menú matutino sin sacrificar sabor ni practicidad. La combinación de avena, huevos y yogur ofrece un aporte de proteínas, fibra y grasas saludables en una sola preparación.

La cocción en sartén, sin necesidad de horno ni equipamiento especial, hace que la receta sea accesible para cualquier nivel de experiencia en la cocina. El resultado son pancakes de color dorado, textura esponjosa y un perfil nutricional que los distingue de las versiones convencionales.

Una preparación que demuestra que el desayuno puede ser, al mismo tiempo, rápido, casero y nutritivo.

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