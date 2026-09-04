Una alianza fortalece las acciones comunitarias para prevenir el dengue, el Zika y el chikungunya

La iniciativa “Chau Mosquito” fortalece la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos en Argentina (SC Johnson)

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En la Argentina, la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos cobró una relevancia creciente durante los últimos años. El avance territorial del Aedes aegypti y la aparición de brotes de dengue con mayor frecuencia impulsaron la necesidad de reforzar la información, el cuidado cotidiano y la participación de las comunidades.

En este escenario, la educación sanitaria y el acceso a información confiable ocupan un lugar central para promover hábitos de prevención y reducir los factores de riesgo. La eliminación de criaderos, el uso adecuado de repelentes y el reconocimiento de los principales síntomas forman parte de las medidas que pueden contribuir al cuidado individual y colectivo.

A diez años de su creación, la iniciativa “Chau Mosquito” inicia una nueva etapa en el país con la incorporación de Cruz Roja Argentina. La campaña fue desarrollada por SC Johnson y Edupas en 2016 y, con esta nueva alianza, busca ampliar la promoción de acciones comunitarias para prevenir el dengue, el Zika y el chikungunya.

Una década de trabajo comunitario

La campaña comenzó en 2016, durante el primer brote de dengue que alcanzó el centro del país. Sus primeras acciones tuvieron lugar en Buenos Aires, Misiones y Salta, para luego extenderse hacia Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Jujuy y Tucumán.

La campaña suma nuevas acciones educativas para promover hábitos de prevención en las comunidades (SC Johnson)

A lo largo de este recorrido, la campaña impulsó capacitaciones, desarrolló materiales, recursos educativos y actividades participativas para fortalecer la prevención, en articulación con organismos gubernamentales y organizaciones sociales. La propuesta permitió formar una red de multiplicadores integrada por equipos de salud, docentes, referentes barriales, promotores comunitarios, bomberos y trabajadores sociales.

Además, durante estos diez años se capacitaron más de 13.000 multiplicadores comunitarios en América Latina, con más de 10.000 formados en la Argentina. Esta iniciativa alcanzó a más de 2.5 millones de familias en la región y acompañó la donación de más de un millón de repelentes.

En paralelo, el escenario epidemiológico también cambió durante este período.. Durante la última década, el dengue avanzó hacia zonas templadas del Cono Sur y Argentina atravesó brotes relevantes en 2016, 2020, 2023 y 2024, este último considerado el mayor registrado en el país.

Cruz Roja Argentina amplía el alcance

En esta nueva etapa, la institución aportará su presencia territorial, su red de voluntariado y el trabajo con promotores locales. La incorporación busca ampliar el acceso a información confiable y fortalecer las capacidades de las comunidades para incorporar medidas preventivas.

La iniciativa refuerza su red de prevención contra el dengue, el Zika y el chikungunya (SC Johnson)

Asimismo, las organizaciones comenzaron a adaptar materiales educativos a las lenguas indígenas Wichí , Chorote y Toba. El trabajo estará destinado a acompañar las acciones de los multiplicadores en comunidades de la provincia de Salta, con una propuesta que contempla las particularidades culturales de cada territorio.

“En Cruz Roja Argentina trabajamos en prevención y en el fortalecimiento de capacidades de las personas y las comunidades. Sumarnos a esta nueva etapa de ‘Chau Mosquito’ nos permite acercar información y herramientas de cuidado a más personas”, señaló Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina.

Por su parte, Carmen Hernáez, codirectora de Edupas y coordinadora general de la campaña, destacó el recorrido construido junto a SC Johnson. La referente señaló que el modelo permitió desarrollar una campaña nacional y regional basada en la formación de multiplicadores y en una estrategia de prevención articulada entre distintos actores sociales.

Como parte de las actividades por los 10 años de “Chau Mosquito”, la iniciativa inauguró una exhibición educativa en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, que estará abierta al público durante septiembre. La muestra brinda información clave para la prevención y propone una experiencia interactiva sobre el Aedes aegypti, la identificación y eliminación de criaderos y los hábitos cotidianos que ayudan a prevenir su proliferación.

Una plataforma regional de prevención

Actualmente, “Chau Mosquito” cuenta con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Su metodología se centra en capacitar referentes para transmitir información basada en evidencia en escuelas, centros de salud, organizaciones sociales y hogares.

En paralelo, desde hace más de 70 años SC Johnson invierte en la ciencia de los insectos y en el desarrollo de repelentes e insecticidas. A través de su Healthier World Initiative, la compañía alcanzó a más de 110 millones de personas desde 2013 y apoyó a más de 84 centros de salud.

De esta manera, la alianza entre SC Johnson, Edupas y Cruz Roja Argentina amplía el alcance de una experiencia con diez años de trayectoria. La incorporación de nuevos actores, recursos educativos y herramientas adaptadas a cada comunidad apunta a fortalecer una red capaz de sostener la prevención del dengue, el Zika y el chikungunya en distintas regiones del país.