Una receta rápida y crocante para disfrutar los cuartos de final del Mundial

Receta fácil y rápida para hacer una pizza casera con masa de tarta.

Después del ajustado triunfo frente a Egipto, la selección argentina vuelve a salir a la cancha con el objetivo de dar un nuevo paso en el Mundial 2026. El cruce ante Suiza por los cuartos de final promete mantener la expectativa hasta el final y, como ocurre en cada presentación del equipo, la previa también se vive en casa, con reuniones alrededor de la mesa y recetas prácticas que permiten disfrutar del encuentro sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

En ese contexto, Guía Coto × Infobae presenta una nueva entrega de su serie especial dedicada al torneo más importante. En esta oportunidad, la propuesta es una pizza con masa de tarta, una alternativa que se destaca por su rápida elaboración, su base fina y crocante y la posibilidad de tenerla lista en pocos minutos.

Una receta rápida para resolver la previa del partido

No hace falta preparar una masa desde cero para obtener un resultado casero. Las tapas pascualinas permiten ahorrar tiempo y lograr una base firme que sostiene muy bien todos los ingredientes.

Además, quienes prefieren organizar las compras con anticipación pueden encontrar todos los productos en el catálogo digital de Coto, una alternativa que facilita reunir los ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en el hogar.

La pizza con masa de tarta combina rapidez, textura y un resultado ideal para compartir (Flora Producciones)

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Elaboración: 15 minutos (armado de la base, relleno del borde y disposición de ingredientes)

Cocción: 15 minutos (primera cocción de la base y gratinado final con los ingredientes)

Los ingredientes son sencillos y fáciles de conseguir:

Tapas grandes para tarta criolla

Salsa de tomate

Tomates perita o cherry

Muzzarella

Queso Tybo

Jamón cocido

Morrones en tiras

Queso provolone rallado

Orégano

Ají molido

El paso a paso:

Superponer las tapas de tarta y estirarlas con un palo de amasar hasta obtener una base fina. Colocar la preparación sobre una pizzera aceitada. Distribuir tiras de muzzarella alrededor del borde y doblar la masa para formar un relleno de queso. Llevar al horno bien caliente durante unos minutos para realizar una primera cocción que permita obtener una textura crocante. Retirar la base, cubrir con una capa fina de salsa de tomate y acomodar las fetas de Tybo, el jamón cocido y el resto de la muzzarella. Incorporar los tomates cortados y las tiras de morrón sobre toda la superficie. Completar con provolone rallado, orégano y ají molido. Regresar al horno hasta que los quesos se fundan por completo y los bordes adquieran un color dorado. Servir inmediatamente para aprovechar toda la textura.

Los bordes rellenos de muzzarella suman un detalle que hace la diferencia en cada bocado (Flora Producciones)

Claves para lograr una pizza bien crocante

Más allá de la calidad de los ingredientes, la temperatura, la cantidad de salsa y el armado del borde ayudan a conseguir un mejor resultado. Estos aspectos influyen de manera directa en el aspecto final de la pizza.

Uno de los puntos más importantes es utilizar un horno bien caliente. El calor intenso permite que la base se cocine rápidamente, quede firme desde el primer momento y conserve su crocancia.

Otro elemento fundamental a tener en cuenta es aplicar una cantidad moderada de salsa de tomate. Un exceso de líquido aporta humedad y puede modificar la consistencia de la masa.

El borde relleno de muzzarella aporta un atractivo adicional, mientras que la combinación de Tybo, provolone y muzzarella genera un equilibrio entre cremosidad y gratinado. Los tomates y los morrones, por su parte, suman frescura, color y contraste de sabores.

Sabores que acompañan cada encuentro

El Mundial despierta costumbres que se repiten cada cuatro años. Reunirse frente al televisor, comentar cada jugada y compartir una comida forman parte de una tradición que trasciende el resultado de un encuentro. Por eso, elegir recetas prácticas es clave para disfrutar más del momento sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

En ese contexto, esta pizza con masa de tarta se suma a la serie especial Guía Coto × Infobae – Especial Mundial 2026, con propuestas pensadas para resolver cada previa con ingredientes fáciles de conseguir y preparaciones que acompañan cada partido de la selección argentina.