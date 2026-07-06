La refinería más grande del país abrió sus puertas a estudiantes de escuelas técnicas

La articulación entre educación e industria amplía oportunidades laborales en el sector energético (YPF)

El vínculo entre la educación y la industria resulta clave para el desarrollo de nuevas capacidades en el país. En esa línea, la Refinería La Plata de YPF, uno de los complejos industriales más importantes de la Argentina, se convirtió en escenario de una jornada de formación inusual para estudiantes de escuelas técnicas.

En el marco del programa “Técnic@s del Futuro” de SCANIA, jóvenes de distintas provincias vivieron una experiencia educativa enfocada en el sector energético y el transporte de cargas.

Los participantes de esta iniciativa, organizada por YPF y SCANIA, tuvieron la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de la industria y los desafíos que enfrenta el sector.

La formación técnica impulsa el crecimiento de la industria energética en la Argentina (YPF)

Experiencia directa en la industria energética

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron las instalaciones de la recientemente reconocida como Refinería del Año de América Latina 2025 por LARTC. La visita ofreció un acercamiento a la escala y complejidad de los procesos industriales asociados a la producción de energía en la Argentina.

Los jóvenes participaron de charlas teóricas sobre soluciones energéticas como INFINIA Diesel, YPF Gas y Azul 32. Estos productos, claves para el funcionamiento de vehículos de transporte de última generación, fueron abordados desde una perspectiva técnica y aplicada.

La presencia del laboratorio móvil de YPF sumó una dimensión práctica. Allí, los estudiantes presenciaron análisis de combustibles en tiempo real, lo que permitió poner en contexto los estándares de calidad que la compañía mantiene en su red nacional. Esta instancia sirvió para mostrar cómo la investigación y los controles permanentes garantizan el rendimiento y la seguridad en toda la cadena de valor.

Los estudiantes técnicos accedieron a prácticas reales sobre energía y transporte de cargas (YPF)

Formación técnica y articulación con el transporte de cargas

El programa integró contenidos teóricos y prácticos, con el objetivo de que los estudiantes comprendieran la relación entre la energía y el transporte pesado. Se abordaron temas como la eficiencia energética, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, tres pilares fundamentales para el futuro de la industria y para las estrategias de YPF.

La jornada también incluyó espacios de intercambio sobre los diversos perfiles profesionales que demanda el sector. En este contexto, los participantes conocieron de primera mano cómo se articulan tareas de mantenimiento técnico, operaciones industriales, análisis de calidad y desarrollo tecnológico.

Para los estudiantes, la posibilidad de observar el funcionamiento real de una refinería de esta magnitud representó una oportunidad única para conectar la teoría aprendida en el aula con la realidad del trabajo cotidiano.

“Este tipo de experiencias les permite conectar los conocimientos adquiridos en la clase con la realidad de la industria y comprender el valor del trabajo colaborativo entre compañías. Agradecemos a YPF por abrirnos sus puertas y sumarse a esta iniciativa que busca inspirar y preparar a los técnicos del futuro”, destacó Mariana Gutiérrez, directora de People & Culture de Scania Argentina.

Scania e YPF organizaron una jornada de capacitación en La Plata de la que participaron alumnos de escuelas técnicas.

El rol de YPF en la formación de talento técnico

El encuentro en la Refinería La Plata se inscribió en una alianza de más de 30 años entre YPF y SCANIA, orientada a la innovación en soluciones para cargas pesadas.

En este marco, el programa educativo lleva casi dos décadas promoviendo la formación técnica y la inserción laboral de jóvenes en la industria. Más de 350 estudiantes ya participaron, y aproximadamente el 40% accedió a oportunidades de empleo en la red de la compañía organizadora.

La presencia activa de YPF en iniciativas de capacitación refuerza su compromiso con el desarrollo de capacidades locales y la integración de nuevas generaciones al mercado laboral. Así, la compañía sostiene su papel como referente en el sector energético de la Argentina.