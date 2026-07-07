Un snack crocante y con mucho queso para transformar la previa de cada partido

Receta fácil y rápida para hacer unas bombas de queso espectaculares.

Cada fecha del Mundial 2026 trae consigo una serie de rituales que se repiten casi de manera automática. Reunir a familiares o amigos, preparar la mesa y elegir qué servir para picar forman parte de una tradición que convierte la previa en un momento tan esperado como el partido.

Por eso, Guía Coto × Infobae presenta una nueva entrega de su especial dedicado al torneo más importante del fútbol. En esta oportunidad, la propuesta son las bombitas de doble queso, un bocado crocante por fuera y con un interior fundido que combina una textura irresistible con un sabor intenso.

Se trata de una receta práctica porque permite resolver el menú sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Es una preparación sencilla, con pocos ingredientes y un resultado atractivo que sirve para sorprender a los invitados y disfrutar del encuentro desde el primer minuto.

Una preparación sencilla que se convierte en protagonista de la mesa durante el Mundial (Flora Producciones)

Cómo preparar bombitas de doble queso

Estos pequeños bocados dorados poseen una cubierta fina y crocante, mientras que en su interior la combinación de muzzarella y queso semiduro aporta una textura elástica y un sabor intenso. El uso de almidón de maíz permite obtener una preparación liviana que la convierte en una opción ideal para compartir durante la previa de un partido.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Elaboración: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

● Muzzarella rallada

● Queso semiduro (tipo Mar del Plata o Gouda) rallado

● Almidón de maíz

● Huevos

● Aceite para freír

Quienes prefieren organizar las compras sin salir de casa pueden encontrar todos estos ingredientes en el catálogo digital de Coto. De esa manera, es posible reunir los productos necesarios en un único pedido y recibirlos directamente en el domicilio antes de cada fecha del Mundial.

Bombitas de doble queso: la receta, paso a paso

Rallar finamente la muzzarella y el queso semiduro. Mezclar ambos quesos en un bowl amplio hasta integrarlos de manera uniforme. Incorporar el almidón de maíz junto con los huevos previamente batidos. Unir todos los ingredientes con las manos hasta obtener una masa compacta, maleable y sedosa. Formar pequeñas esferas del tamaño de un bocado. Colocarlas sobre una bandeja y llevarlas a la heladera durante 15 minutos para que tomen firmeza antes de la cocción. Calentar abundante aceite hasta alcanzar una temperatura alta. Freír las bombitas hasta que se inflen y adquieran un dorado parejo. Evitar sobrecargar la sartén para mantener una cocción uniforme. Retirar con una espumadera, escurrir sobre papel absorbente y servir de inmediato para disfrutar el centro fundido.

Las bombitas de doble queso combinan un exterior dorado con un centro fundido ideal para compartir (Flora Producciones)

Los detalles que hacen la diferencia

Aunque la elaboración resulta sencilla, algunos aspectos influyen directamente en el resultado final. El tiempo de reposo en la heladera ayuda a estabilizar la masa y favorece que las bombitas conserven su forma durante la fritura, evitando que se deformen al entrar en contacto con el aceite caliente.

Asimismo, la temperatura de cocción merece especial atención. Un aceite bien caliente permite que la superficie se selle rápidamente, formando una costra crocante mientras el interior permanece suave y fundido. Freír pocas unidades por vez también contribuye a mantener el calor constante y obtener un dorado uniforme.

Una opción para disfrutar durante todo el partido

Las bombitas de doble queso se adaptan fácilmente a distintos momentos de la jornada. Pueden servirse en la previa, acompañar el entretiempo o incluso formar parte de una picada más amplia junto con otros clásicos. Su tamaño facilita que cada invitado pueda tomarlas con la mano sin perder de vista lo que ocurre en la cancha.

Así, esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae – Especial Mundial 2026 incorpora otra alternativa práctica para resolver el menú de cada fecha con ingredientes accesibles y un paso a paso al alcance de cualquiera.