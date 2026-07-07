Cajas de seguridad: cómo elegir entre las opciones de los bancos y los nuevos servicios privados

La privacidad y la flexibilidad son claves en el crecimiento de las cajas de seguridad privadas en la Argentina (Hausler)

La protección del patrimonio ocupa un lugar relevante en la vida financiera de la Argentina y la gente explora alternativas cada vez más diversas para resguardar sus ahorros. En este contexto, existen diferentes caminos con particularidades y beneficios diferentes que conviene analizar antes de tomar una decisión.

Por un lado, las cajas de seguridad bancarias mantienen su lugar como la alternativa predominante en el país. Este modelo persiste por una combinación de factores: la confianza en entidades tradicionales, la centralización de servicios y la familiaridad de los usuarios con la operatoria bancaria.

La practicidad es otro aspecto relevante. Dentro de una sucursal, resulta posible realizar múltiples operaciones sin salir del mismo entorno. Esta logística simplifica la rutina y responde a hábitos arraigados en la cultura financiera argentina.

No obstante, el horario es una de sus principales limitaciones: la atención suele circunscribirse al rango comercial, entre las 10 y las 15 horas, de lunes a viernes. Esta restricción obliga a reorganizar la agenda para acceder al servicio, un punto que puede resultar inconveniente para usuarios con rutinas laborales exigentes.

Hausler impulsa soluciones en cajas de seguridad con tecnología avanzada y servicios diferenciados (Hausler)

El surgimiento de una nueva opción para guardar el capital

En los últimos años, el crecimiento de la demanda y la búsqueda de soluciones más flexibles impulsaron la expansión de las cajas de seguridad privadas. Empresas como Hausler, pionera en este segmento y parte del Grupo Mills, plantean una propuesta diferenciada enfocada únicamente en el resguardo patrimonial.

En este modelo, la atención es más segmentada y el flujo de público, menor. La privacidad se transforma en un valor central. De hecho, muchas sucursales de estas compañías disponen de estacionamiento exclusivo y acceso directo a espacios blindados, lo que evita la exposición en la vía pública y promueve el anonimato del usuario.

Por otra parte, estas organizaciones se distinguen por la adopción de tecnología avanzada. El acceso mediante validación biométrica —reconocimiento facial, huellas dactilares y lectura de vasos sanguíneos— agiliza las operaciones y permite un uso autónomo de la caja.

En algunos casos, las bóvedas automatizadas ofrecen una experiencia innovadora: el usuario ingresa a un habitáculo privado y un mecanismo robótico entrega la caja solicitada, minimizando la intervención humana.

Diferencias entre la banca tradicional y el modelo privado

La disponibilidad horaria es una de las diferencias más notorias. A diferencia de los bancos, las cajas de seguridad privadas suelen ofrecer atención de 9 a 18 horas y, en ocasiones, acceso durante los fines de semana. Esta flexibilidad responde a las dinámicas actuales y facilita el acceso en momentos más convenientes.

La experiencia de uso también varía. En las entidades financieras tradicionales, la concentración de servicios —pagos, trámites, cobros y aperturas de cuentas— genera entornos más concurridos y tiempos de espera prolongados.

Las cajas privadas, en cambio, se centran exclusivamente en el resguardo patrimonial, por lo que ofrecen circuitos diferenciados, menor exposición y una atención más personalizada.

El acceso biométrico redefine la seguridad y la comodidad en el resguardo patrimonial (Hausler)

Datos relevantes sobre el mercado argentino

De acuerdo con datos publicados por la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (Caesacs), el mercado argentino alcanzó un valor cercano a las 800.000 unidades. Al momento de publicar esa información, se estimaba que alrededor de 40.000 pertenecían a empresas fuera del sistema bancario.

En Hausler sostienen que las opciones privadas aún siguen siendo una opción poco explorada para muchos usuarios. Esto se debe, en parte, a percepciones o prejuicios que inciden en la decisión final. En ese sentido, explican que analizar las características específicas de cada alternativa puede ayudar a elegir la mejor según las necesidades y hábitos de cada persona.

Ventajas de las cajas de seguridad privadas

El servicio que ofrece esta compañía cuenta con una serie de ventajas para quienes priorizan la privacidad, la flexibilidad y la tecnología:

Atención personalizada y segmentada, con menor circulación de público.

Estacionamiento exclusivo y acceso a circuitos blindados.

Validación biométrica para agilizar el ingreso y la operatoria.

Bóvedas automatizadas en sucursales seleccionadas.

Horarios de atención extendidos, incluyendo fines de semana.

Más allá de la elección, el acceso a información clara y detallada resulta fundamental para decidir con criterio y ajustar el servicio a cada necesidad. La convivencia de ambos modelos refleja un cambio en la manera de entender el resguardo patrimonial en la Argentina.