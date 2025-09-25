Networking

La Refinería de La Plata de YPF fue distinguida como mejor del año

Se trata de un premio otorgado por la World Refining Association que reconoce la excelencia operativa y la innovación tecnológica

En la planta se produce
En la planta se produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil del país

La refinería de La Plata de YPF fue distinguida como “Refinería del Año” por LARTC (Latin America Refining Technology Conference), el principal evento de la industria de refinación de la región.

Se trata de un premio otorgado por la World Refining Association que “reconoce la excelencia operativa y la innovación tecnológica que caracterizan a la mayor refinería del país, desde donde se produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil del país”, destacó la petrolera de bandera.

“Cuando llegué a YPF fui a visitar la refinería de La Plata. Como platense tomé un fuerte compromiso para poner en valor sus instalaciones y trabajar en eficiencias y productividad. Desde el primer momento, nos pusimos a trabajar con ese objetivo y en solo un año y medio logramos posicionarnos a la par de las mejores refinerías del mundo. Hoy, este premio ratifica ese camino. Me llena de orgullo lo que estamos construyendo juntos”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Próxima a cumplir 100 años el 23 de diciembre, la Refinería de YPF encaro un profundo proceso de transformación y modernización que le permitieron aumentar la eficiencia de su producción y los márgenes de rentabilidad.

Estos logros fueron reconocidos por la consultora Solomon que la ubica en el primer cuartil a nivel mundial por su margen neto y en el segundo cuartil por su costo de producción.

Actualmente, la procesa 210.000 barriles de crudo por día, de los cuales el 70% proviene de Vaca Muerta consolidándose como la más importante de la región.

Ubicada en un predio de 400 hectáreas, desde este complejo se abastece de combustible al 60% del AMBA, entre otras zonas del país.

“Con este reconocimiento, YPF reafirma su liderazgo en la industria de refinación de América Latina y su compromiso con el desarrollo energético del país”, cerró el comunicado de la empresa.

