La era de las experiencias: por qué los recitales se volvieron una prioridad para miles de argentinos

El furor por los recitales continúa creciendo en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los recitales se transformaron en uno de los fenómenos culturales y sociales más fuertes de la Argentina. Shows agotados en cuestión de horas, fandoms hiperactivos en redes sociales y miles de personas viajando desde distintas provincias —e incluso países vecinos— para asistir a un concierto reflejaron el crecimiento sostenido del entretenimiento en vivo y el impacto que estos eventos generan mucho más allá de la música.

A medida que se fue expandiendo esta tendencia, las entidades financieras comenzaron a ofrecer beneficios diferenciales. En ese escenario, Banco Patagonia consolidó una estrategia sostenida que lo posicionó como uno de los actores más activos dentro de este universo.

Durante los últimos años, la entidad acompañó algunos de los eventos más convocantes que pasaron por el país. Ese recorrido incluyó presentaciones de The Rolling Stones, Coldplay, Taylor Swift, Lenny Kravitz, Jamiroquai y Bruno Mars, entre otros artistas internacionales que movilizaron a miles de personas.

Lejos de tratarse de acciones aisladas, la estrategia se sostuvo en el tiempo y permitió consolidar una asociación cada vez más fuerte en el mundo de la música en vivo. De esa manera, se ganó un espacio relevante dentro de una industria que volvió a crecer con fuerza tras varios años de transformación en el consumo cultural.

Dos retornos esperados a la Argentina

En la actualidad, Banco Patagonia continúa reforzando su presencia dentro del calendario con la llegada de dos recitales especialmente esperados por el público nacional: los regresos de Jamiroquai y Louis Tomlinson, producidos por DF Entertainment.

El Hipódromo de San Isidro será escenario del esperado regreso de Jamiroquai después de nueve años (Banco Patagonia)

Por un lado, la banda británica liderada por Jay Kay vuelve a despertar expectativa entre los fanáticos locales que mantienen un vínculo histórico con el grupo desde sus primeras visitas al país. La noticia generó una fuerte repercusión entre seguidores que esperan desde hacía años una nueva presentación en la Argentina.

En tanto, Louis Tomlinson sigue consolidando su carrera solista y mantiene una conexión con el público nacional desde su etapa en One Direction. Su regreso moviliza a una comunidad de seguidores muy activa y con alto nivel de participación en redes sociales y plataformas digitales.

La presencia de la entidad financiera dentro de estos anuncios refuerza una narrativa que venía desarrollando desde hace tiempo: estar en los espectáculos más relevantes del circuito internacional y consolidarse como una marca que acompaña el desarrollo de las personas y el disfrute de la vida.

Louis Tomlinson confirmó su regreso al país con un recital en el Movistar Arena en 2027 (Banco Patagonia)

Una propuesta integral para los fanáticos

La propuesta de Banco Patagonia alrededor de la música incluye la posibilidad de que los clientes accedan a preventas, experiencias exclusivas, meet & greet con sus artistas favoritos y distintos beneficios vinculados con recitales y eventos culturales.

A través de la música, construye un vínculo más cercano con sus clientes, quienes acceden a experiencias que se convierten en recuerdos únicos. De hecho, ya quedan pocas entradas para los regresos de Jamiroquai y Louis Tomlinson —disponibles en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa Patagonia a través de All Access y del sitio oficial del Movistar Arena, respectivamente—, por lo que los interesados pueden asegurar su lugar antes de que se agoten.

De esta manera, el banco sigue mostrando que su apuesta por los shows en vivo está vigente y que todavía tiene nuevos capítulos por desarrollar dentro de ese universo.

Además de destacarse por sus sponsoreos en la música, ofrece una bienvenida exclusiva para quienes abran su cuenta. Hacerlo es gratis y se puede gestionar de forma 100% digital a través de este sitio web. La entidad recibe a sus clientes con $20.000 de bienvenida con una propuesta que incluye $5.000 ya invertidos en un Fondo Común de Inversión y otros $15.000 adicionales para quienes realicen una compra, transferencia o pago desde $3.000.