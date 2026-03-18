Manu Ginóbili y Paula Pareto vuelven a unirse en una campaña para que los argentinos recuperen la calma

Un hombre y una mujer dentro y fuera de un SUV compacto miran hacia arriba durante la filmación de una escena en una calle urbana con comercios al fondo.

En un contexto marcado por un ritmo de vida cada vez más acelerado, la búsqueda de tranquilidad se volvió una necesidad creciente. Muchas personas sienten que deben estar preparadas para todo, lo que reduce los momentos de calma.

Frente a este panorama, La Segunda Seguros presentó una nueva campaña publicitaria protagonizada por Manu Ginóbili y Paula Pareto. La iniciativa busca transformar a sus coberturas en aliadas de paz mental y bienestar.

En tres spots producidos por Virgen Films bajo el concepto “Con La Segunda Seguros, nada te saca la calma”, los protagonistas enfrentan situaciones disparatadas con una parsimonia casi surrealista. Mientras el caos sucede a su alrededor, la seguridad de estar protegidos les permite mantener una calma inalterable.

En todos ellos aparecen Manu y la Peque, quienes son embajadores de la empresa por tercer año consecutivo y ya han participado de otras campañas en el pasado.

Según afirmaron desde La Segunda Seguros, el mensaje de esta campaña apunta a una cultura de hiperexigencia que hoy está presente en la sociedad. Los argentinos viven con una carga mental constante y sienten que “hay que poder con todo”.

Esta situación impacta en la posibilidad de relajarse y disfrutar. Frente a ese escenario, la campaña pretende conectar con una audiencia que ya no busca solo un producto, sino también una solución que permita soltar preocupaciones y recuperar fluidez en la vida diaria.

Las escenas de la campaña llevan al extremo situaciones inesperadas para transmitir un mensaje de tranquilidad (La Segunda Seguros)

Con esta propuesta, la empresa busca romper ese paradigma y posicionarse como una marca que entiende la vida cotidiana y ofrece paz mental.

“Lo que las personas anhelan hoy es contención para que la vida fluya sin miedo ni sobresaltos. Buscamos mostrar que la verdadera tranquilidad no es que no pase nada, sino saber que si algo pasa, estás en las mejores manos“, expresó Martín Faicht, jefe de Marketing, Comunicación y CX de La Segunda Seguros.

Ficción y exageración para hablar de imprevistos

La campaña se sumerge en la ficción para exagerar situaciones de riesgo cotidiano. La premisa plantea que, cuando existe el respaldo de una aseguradora líder, incluso los imprevistos más estresantes pueden transformarse en anécdotas menores.

Las piezas creativas llevan las situaciones al extremo como parte del recurso narrativo. De esta manera, aparecen elementos inesperados dentro de las historias que refuerzan el tono humorístico de la propuesta.

“En tiempos donde todo el mundo está nervioso, preocupado por las cosas, La Segunda te tacha un problema de la lista. Ese es el mensaje principal de la campaña que luego la llevamos al extremo. Ninguna situación por más grave que sea, como un alien o un ovni, te va a alterar”, expresó Diego Peskins, director de Virgen Films.

Una dupla que representa valores

La elección de Manu Ginóbili y Paula Pareto para protagonizar la campaña no es casual. Ambos evocan el orgullo argentino y representan valores fundamentales como honestidad, transparencia y éxito basado en el esfuerzo sano.

La propuesta creativa utiliza recursos de ficción para representar imprevistos cotidianos (La Segunda Seguros)

Dentro de la ficción publicitaria, la dupla de reconocidos deportistas nacionales funciona como un respaldo de confianza que ayuda a bajar la guardia en un entorno de incertidumbre.

“Esta es la tercera vez que trabajamos con Manu y la Peque y ellos se involucran tanto en la campaña que finalmente mejoran los chistes. Los guiños que se hacen entre sí muestran el buen vínculo que construyeron entre ellos, la admiración mutua que se tienen y la entrega a la hora de grabar hace que el producto final sea espectacular”, señaló Peskins.

La campaña también refuerza la idea de que la confianza puede convertirse en un motor de bienestar. Al ocuparse de los imprevistos, la aseguradora permite dejar de lado la presión de la autogestión total.

De esta manera, el mensaje central de la propuesta apunta a transmitir que la tranquilidad no depende de evitar todos los problemas. Se relaciona con la posibilidad de saber que, ante cualquier situación, existe un respaldo preparado para acompañar.