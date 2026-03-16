Juegos, cultura pop y premios marcaron la agenda de Lollapalooza Argentina

Un espacio lleno de color, juegos y nostalgia dosmilera que atrajo a miles de fanáticos.

La última edición de Lollapalooza Argentina reunió a miles de personas alrededor de la música, la cultura y las experiencias que se desarrollaron dentro del predio. Durante tres jornadas, el festival combinó conciertos, propuestas visuales y activaciones que invitaron al público a interactuar con distintos espacios.

En ese contexto, Unicenter participó nuevamente del evento con una propuesta pensada para quienes recorrieron el festival. La iniciativa combinó estética pop, juego y premios dentro de un espacio diseñado para la participación del público.

Además, la presencia de la marca comenzó antes del inicio de los shows. El centro comercial fue sede oficial del retiro de pulseras, instancia previa que reunió a miles de fans que se preparaban para asistir al evento. Desde Unicenter premiaron a sus clientes con pulseras para el festival.

Pampita junto a Mía Martínez en el stand de Unicenter en Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

Un espacio que invitó a interactuar dentro del predio

Luego, ya dentro del festival, Unicenter desplegó una activación que formó parte del recorrido de los asistentes. El espacio funcionó durante las tres jornadas del evento, los días 13, 14 y 15 de marzo.

La propuesta se presentó en una estructura cerrada de dos niveles pensada como un universo donde música, cultura pop y expresión convivieron en un mismo lugar. Allí se desarrollaron distintas dinámicas para el público.

En la entrada, una boca gigante funcionó como puerta de acceso al espacio. El recurso visual se vinculó con la idea de cantar, gritar y expresarse.

Ese elemento también se transformó en uno de los puntos más fotografiados dentro del predio. Muchos visitantes se acercaron al ingreso para registrar imágenes durante su recorrido por el festival.

Unicenter dijo presente en Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

Juego y premios dentro del stand

Dentro de la instalación se desarrolló la dinámica principal de la activación. El espacio incluyó máquinas de garra que invitaron al público a participar de un juego.

Cada participante recibió tres fichas para intentar ganar cápsulas con premios exclusivos de la marca. Entre los regalos se encontraron bandanas, mochilas, portabotellas y pilusos.

Asimismo, la activación contempló una alternativa en planta baja para garantizar la participación de personas con movilidad reducida. De ese modo, el espacio ofreció una opción accesible para distintos visitantes.

La estética del lugar también formó parte de la propuesta. El diseño presentó una ambientación blanda, brillante y con referencias noventeras reinterpretadas por la Generación Z.

Mía Martínez presentó el stand de Unicenter en Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

Creadores de contenido y repercusión en redes

El espacio fue diseñado para adaptar su clima según el momento del día y acompañar el ritmo del festival. Esa versatilidad convirtió a la instalación en un lugar elegido para tomar fotografías y generar contenido.

Entre las personas que pasaron por el lugar estuvo la conductora Carolina Pampita Ardohain, que participó como host. También se acercaron creadoras de contenido como Zuzu Coudeu, Sele Mosca, BsAs para chicos y Mila TV, entre otras.

El impacto también se reflejó en redes sociales. Desde las cuentas de la marca se compartió contenido en tiempo real y se activaron acciones especiales para el público. Entre ellas se incluyeron sorteos destinados a quienes visitaron el stand. De esa manera, la propuesta se extendió más allá del espacio físico dentro del predio.

De esta manera, Unicenter —una de las marcas de Cencosud— ofreció una propuesta que integró juegos, estética pop y premios, donde miles de personas recorrieron el espacio y participaron de la experiencia en las tres jornadas del festival.