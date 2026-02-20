Franco Masini, Tefi Russo, Lizardo Ponce y Zuzu Coudeu disfrutaron del Carnaval de Río de Janeiro

Tefi Russo, Lizardo Ponce, Franco Masini y Zuzu Coudeu vivieron el Carnaval de Río de Janeiro junto a Chandon (Chandon)

El Carnaval de Río de Janeiro es uno de los eventos culturales más importantes de Brasil y del calendario internacional. Cada año, millones de personas viajan a la ciudad para participar de un festejo que combina música, color, desfiles de escolas do samba y diversión.

En ese contexto, Chandon invitó a influencers argentinos como Tefi Russo, Lizardo Ponce, Franco Masini y Zuzu Coudeu a vivir el evento desde una perspectiva única en la ciudad brasileña.

El itinerario combinó días de playa, almuerzos frente al mar y la asistencia al Baile do Copa, en el histórico Copacabana Palace. Este evento es reconocido por su exclusividad y por reunir a personalidades de distintos ámbitos. Allí, la elegancia y el brillo marcaron el pulso de la noche.

El domingo fue el punto más esperado del viaje. El grupo presenció el desfile del Carnaval de Río desde el Camarote VerdeRosa, ubicado en el Sambódromo Marquês de Sapucaí. Esta locación ofrece una vista privilegiada del espectáculo y es uno de los espacios más buscados del carnaval carioca.

Los influencers argentinos vivieron el Carnaval de Río desde una ubicación privilegiada en el sambódromo (Chandon)

Una experiencia premium en el sambódromo

La propuesta de Chandon incluyó hospitalidad de alto nivel, gastronomía, open bar y activaciones de marca. El camarote reunió a celebridades, referentes culturales y creadores de contenido internacionales. Allí, los influencers argentinos compartieron la noche con invitados de Brasil, en un ambiente de diversión y celebración.

Tefi Russo eligió un look colorido de Monofuk. Zuzu Coudeu optó por un diseño de Anushka Elliot. La noche se caracterizó por los brillos, las plumas y el espumante, que acompañaron cada brindis.

Desde el Camarote VerdeRosa, los invitados observaron el paso de algunas de las escolas do samba del Grupo Especial más destacadas: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela y Estação Primeira de Mangueira.

Las agrupaciones desplegaron performances imponentes, baterías potentes y coreografías de alto nivel. El sonido y la energía del sambódromo se vivieron de manera directa y cercana.

“A través de esta experiencia, invitamos a vibrar, celebrar y disfrutar de este evento en el corazón de Brasil, uniendo distintas culturas”, manifestaron desde la marca.

La propuesta de Chandon en el Carnaval de Río de Janeiro combinó tradición, innovación y encuentro entre culturas. La marca acompañó a los invitados en una experiencia donde el espumante fue parte de cada brindis y cada momento especial, en el marco de uno de los eventos más reconocidos a nivel internacional.

El Carnaval de Río ofrece una experiencia única de samba, color y celebración internacional (Chandon)

Chandon: una historia de presencia internacional

Chandon nació en Mendoza, la Argentina, en 1959. Asimismo, está presente en Brasil desde 1973, donde posee una bodega en la región de la Serra Gaúcha, en el estado de Rio Grande do Sul.

A lo largo de los años, el desembarco en distintos países le permitió a la marca expandir el mundo de los espumosos y sumar nuevas experiencias alrededor de la celebración.

Bajo esa premisa, durante el carnaval, se propuso unir culturas y celebrar en un entorno que reúne tradición y modernidad. La marca acompañó los diferentes momentos del viaje, desde la playa hasta el sambódromo.

Un recorrido por la Maison de espumosos

Chandon forma parte de LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton) y fue fundada por Robert-Jean de Vogüé, pionero en la creación de vinos espumosos en territorios no tradicionales. La Maison cuenta con bodegas en la Argentina, California, Brasil, Australia, China e India, donde desarrollar métodos innovadores y descubrir nuevos terruños.

Actualmente, Chandon se destaca por su enfoque colaborativo, con 16 enólogos de siete nacionalidades. La marca busca conectar territorios y personas a través de la curiosidad y la exploración de nuevas posibilidades en el mundo de los espumosos.