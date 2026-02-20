Cosquín Rock 2026: el detrás de escena que hizo más cómoda cada jornada

A través de uno de los patrocinadores del evento, el predio incorporó soluciones que potenciaron la experiencia sin alterar el ritmo del festival

Cada verano, los festivales masivos funcionan como escenarios donde la música y la experiencia colectiva ocupan el centro de la escena. Un ejemplo de esto es el Cosquín Rock, una cita en la que miles de personas viajan desde distintos puntos del país para compartir recitales, emociones y encuentros que marcan la temporada.

Con el correr de las ediciones, la organización interna del predio adquirió un papel decisivo. La logística dejó de ser un aspecto secundario y pasó a influir de manera directa en la calidad de cada jornada.

Dentro de esa dinámica, el espacio de Life Seguros apareció como uno de los puntos estratégicos dentro del Aeródromo de Santa María de Punilla, donde se llevó a cabo este mítico festival. La propuesta de este espacio combinó servicios prácticos con una mirada orientada al bienestar del público.

El Cosquín Rock reunió a miles de personas en jornadas marcadas por la música, la energía colectiva y la celebración de una de las citas más emblemáticas del verano argentino (Mario Sar)

Un punto estratégico dentro del predio

En primer lugar, los lockers disponibles en este sitio ofrecieron una solución concreta para ordenar la experiencia. Allí, los asistentes pudieron guardar mochilas, abrigos y objetos personales con mayor seguridad.

Esa alternativa facilitó la circulación y redujo preocupaciones vinculadas al cuidado de pertenencias. La posibilidad de desplazarse con libertad impactó de forma directa en el disfrute de cada recital.

Además, el sistema de guardado contribuyó a una estadía más cómoda durante extensas horas al aire libre. Liberarse de peso innecesario mejoró la movilidad y favoreció una participación más activa en cada show.

Los lockers permitieron guardar pertenencias con mayor comodidad durante toda la jornada (Mario Sar)

La propuesta de Life Seguros en el Cosquín Rock también operó como punto de referencia. En un evento de gran escala, contar con un lugar identificable facilitó la organización de grupos y la planificación de recorridos.

En ese sentido, el diseño del espacio contempló circulación fluida y señalética visible. La planificación mejoró la experiencia general y permitió ubicar rápidamente cada servicio disponible.

Servicios que mejoraron la experiencia colectiva

A su vez, las estaciones de carga de celular representaron otro componente central. Es que, en un entorno donde la comunicación resulta clave, disponer de batería disponible se vuelve una necesidad concreta.

La posibilidad de recargar dispositivos evitó desconexiones inesperadas y redujo situaciones de estrés. Esto influyó tanto en la coordinación entre amigos como en el acceso a información sobre horarios y escenarios.

Las áreas de descanso brindaron un espacio para recuperar energía antes de volver a los escenarios (Mario Sar)

El espacio también incluyó kits de protección pensados para acompañar largas horas de exposición climática. Esos elementos aportaron recursos básicos para atravesar el día con mayor tranquilidad.

La entrega de esos insumos respondió a una lógica preventiva. La iniciativa buscó anticiparse a situaciones habituales en encuentros de gran convocatoria y brindar herramientas simples ante imprevistos.

Por otra parte, las áreas de descanso funcionaron como un refugio dentro del ritmo intenso del festival. Con sectores acondicionados para hacer una pausa, el público encontró un momento de recuperación física entre presentaciones.

Una propuesta disponible durante todo el festival

El espacio de Life Seguros no se limitó a una acción de visibilidad. Su participación se integró a la dinámica general del evento con soluciones diseñadas para acompañar cada momento.

El espacio combinó servicios prácticos y puntos de encuentro en medio de la intensidad musical (Mario Sar)

El despliegue dentro del predio evidenció una estrategia que combinó presencia institucional, utilidad concreta y cercanía con el público. Cada componente respondió a necesidades detectadas en ediciones anteriores y a demandas propias de eventos masivos.

En paralelo, la empresa cumplió el rol de aseguradora del Cosquín Rock, con coberturas de Responsabilidad Civilque respaldaron el desarrollo integral de la experiencia. De esa manera, la protección se expresó tanto en servicios tangibles como en el sostén estructural del evento.

La propuesta formó parte del cierre de temporada de Life Seguros. La compañía eligió este festival para reforzar su mensaje asociado al cuidado en contextos de alta energía.

Así, en medio de la intensidad musical y la celebración compartida, la iniciativa demostró que la experiencia pudo potenciarse cuando el cuidado, la comodidad y la planificación formaron parte del diseño integral del evento.