La innovación educativa argentina se expone en un congreso internacional

En la IFE Conference 2026, la UM presentó su amplio proyecto educativo (UM)

Entre el 27 y el 29 de enero se llevó a cabo la IFE Conference 2026, uno de los principales eventos de innovación educativa de Hispanoamérica. El evento tuvo lugar en el Tecnológico de Monterrey, México, y reunió a 240 instituciones de la región.

Entre las participaciones estuvo la Universidad de Morón (UM), que presentó allí su modelo de formación profesional y los avances logrados en la modernización de sus programas académicos, en diálogo con referentes de diversos países.

Durante el evento, la institución expuso sus Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, una estrategia que fue reconocida internacionalmente meses atrás como caso de éxito. Estas propuestas educativas incluyen formación en comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, ciencia de datos y gestión de proyectos.

Un modelo adaptado a las demandas actuales

El objetivo central de estos cursos de la Universidad de Morón consiste en ofrecer herramientas alineadas con las necesidades del mercado laboral, sin costo adicional para los estudiantes.

El modelo de la UM se apoya en alianzas con referentes tecnológicos. Entre sus socios estratégicos se encuentra CognosOnline para la implementación de la plataforma educativa Blackboard, así como la integración de la plataforma digital Coursera, desarrollada por integrantes de la Universidad de Stanford.

Esta estructura tecnológica permite optimizar el uso de los datos académicos y facilita la administración de los tiempos de estudio por parte de los alumnos.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes, junto a Michael J. L. Fung, director ejecutivo del IFE y Fernando Tamagnini, director regional de Anthology - Cono Sur (UM)

El valor de la tecnología en la educación superior

“El objetivo es que la universidad se integre de forma natural al entorno digital en el que ya interactúan los alumnos para facilitar el acceso a los contenidos”, aseguró Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital.

Durante su disertación en la IFE Conference, el profesional sostuvo que la tecnología actúa como un facilitador para detectar necesidades a tiempo y brindar un seguimiento pedagógico más cercano. En la misma línea, destacó la importancia de las microcredenciales como pilares del modelo académico de la UM.

“La integración de plataformas líderes como Coursera y entornos virtuales de aprendizaje como Blackboard nos permite ofrecer trayectorias formativas flexibles, actualizadas y alineadas con las demandas del mundo profesional, potenciando la experiencia educativa tanto en la modalidad presencial como a distancia”, detalló el decano.

Nuevas propuestas formativas y expansión institucional

La UM amplió su propuesta educativa con la incorporación de un Programa Especializado en Pensamiento Crítico. Esta iniciativa tiene como meta fortalecer la capacidad de análisis y la toma de decisiones fundamentadas.

Esta novedad se suma a los trayectos de formación en habilidades profesionales y al Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa, certificado por IBM. Las propuestas se dictan en modalidad virtual y se ofrecen sin costo adicional para los estudiantes.

La vinculación con el ámbito laboral representa otro de los ejes del modelo institucional. La universidad tiene vigentes más de 500 convenios con empresas e instituciones, lo que permite el acceso a pasantías y oportunidades laborales exclusivas para estudiantes y graduados. Así, se facilita la inserción profesional temprana y de calidad.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes, disertó en la IFE de Monterrey (UM)

Oferta académica 2026: diversidad y flexibilidad

La propuesta de la Universidad de Morón de cara al próximo ciclo lectivo busca equilibrar la flexibilidad del entorno digital con la solidez de la formación presencial. Los ingresantes podrán elegir entre una amplia variedad de carreras, tanto presenciales como a distancia, entre ellas:

Diseño Gráfico

Gerontología

Administración

Abogacía

Ciencias de la Educación

Tecnicatura Universitaria en Organización Industrial

Hotelería

En la sede de Morón, provincia de Buenos Aires, la oferta presencial incluye Arquitectura, Medicina, Psicología, Biotecnología, Nutrición, Recursos Humanos, Genética, Economía, Licenciatura en Sistemas, Tasador, Martillero Público y Corredor, Abogacía, Ingeniero Agrimensor, Farmacia y Turismo, entre otras. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, se dictan Abogacía y Arquitectura.

El esquema académico se completa con una nutrida propuesta de posgrados: MBA, especializaciones en Función Judicial, Ortodoncia y Ortopedia Funcional de los Maxilares, Higiene y Seguridad, y doctorados en Filosofía y Genética. Además, la UM también contempla la posibilidad de acceder a una segunda titulación otorgada por universidades europeas.

Proyección regional y apoyo a la educación a distancia

La UM sumó un nuevo centro regional en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, pensado como punto de apoyo estratégico para la educación a distancia. Este espacio ofrece actividades complementarias que enriquecen la formación y extiende el alcance institucional.

Las inscripciones al ciclo lectivo 2026 están abiertas para todos los que buscan una formación académica sólida, con acceso a tecnologías educativas y microcredenciales alineadas con las demandas del entorno profesional. Para más información, se puede ingresar aquí.