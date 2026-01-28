Un bus interactivo transforma la experiencia de playa en la Costa Atlántica

In House

Dove llegó a la Costa Atlántica para presentar su nuevo All Body Deo con una experiencia inolvidable

Mar del Plata vuelve a consolidarse como uno de los epicentros del verano argentino, donde la experiencia de playa ya no se limita al sol y al mar. A lo largo de la Costa Atlántica, las propuestas se multiplican con actividades pensadas para acompañar el ritmo de las vacaciones.

En ese escenario, el cuidado personal gana protagonismo de la mano de Dove All Body Deo, que presenta frente al mar un bus interactivo. Se trata de una propuesta que invita a vivir la temporada estival con confianza y bienestar junto al mar.

El recorrido comenzó en Pinamar, del 2 al 15 de enero, y continúa en Playa Varese, en Mar del Plata, donde permanece hasta el 30 de enero. La iniciativa incluye actividades que buscan promover la confianza y el movimiento libre en verano, en un entorno diseñado para estimular todos los sentidos.

El bus de Dove All
El bus de Dove All Body Deo recorre la Costa Atlántica y acerca su propuesta interactiva de bienestar y cuidado personal (Dove)

Actividades y propuestas en la playa

El bus de Dove All Body Deo abre sus puertas de miércoles a domingo, de 15 a 19:30 horas, recibiendo a todos los que se acercan a participar de múltiples experiencias. Los visitantes pueden probar nuevos productos y disfrutar de juegos interactivos con premios.

La música en vivo, a cargo de DJ sets, suma dinamismo a la propuesta, mientras que los espacios de glitter y tatuajes temporales ofrecen opciones para personalizar el look y sumar brillo a la jornada.

Como parte de la experiencia, hay un sector en el propio bus donde se pueden adquirir los productos Dove All Body Deo. Además, los participantes tienen la posibilidad de llevarse un recuerdo en formato Polaroid, con una foto instantánea pensada para inmortalizar el momento frente al mar.

La experiencia Dove All Body
La experiencia Dove All Body Deo en la playa integra diversión, música y cuidado personal (Marco Marroncelli)

Clases de yoga y meriendas al aire libre

La propuesta de Dove presente en Mar del Plata también abarca actividades fuera del bus. En el balneario se organizan clases de yoga abiertas y gratuitas, con inscripción previa.

Estas sesiones se acompañan de una merienda, con el objetivo de generar un espacio de relax y disfrute después de la actividad física. El objetivo es incorporar opciones para el cuidado personal y el bienestar en un entorno distendido durante la temporada de verano en la Argentina.

Innovación en cuidado corporal

Dove All Body Deo se presenta como una innovación en el segmento de desodorantes corporales. El producto está desarrollado para colaborar con el microbioma de la piel, permitiendo controlar el olor corporal y brindar frescura durante todo el día.

La fórmula no contiene aluminio ni alcohol, y puede aplicarse en diferentes zonas del cuerpo como pecho, espalda y muslos, adaptándose a las necesidades de cada persona.

La marca ofrece dos presentaciones: aerosol y crema. Ambas son dermatológicamente testeadas, mientras que la versión en crema también cuenta con pruebas ginecológicas.

Las fragancias disponibles son Raspberry & Rose y Lavender & Camomile, pensadas para quienes prefieren aromas frutales o florales suaves.

La influencer Mía Martínez pasó
La influencer Mía Martínez pasó por el Party Bus de Dove en Mar del Plata (Marco Marroncelli)

Una experiencia vivencial y de servicio

La presencia de Dove en la Costa Atlántica pone el foco en la necesidad de contar con productos que acompañen la rutina de quienes buscan disfrutar el verano sin preocuparse por el olor corporal.

A través de All Body Deo, con su fórmula innovadora y sus presentaciones adaptadas a distintos usos, la marca se integra a la temporada como una opción pensada para el público que prioriza el bienestar y la frescura.

A su vez, la presentación de este bus interactivo refleja el espíritu de la campaña: promover el movimiento libre, la comodidad y la confianza en uno mismo, en sintonía con el entorno natural de la costa argentina.

De esta manera, Dove All Body Deo acompaña a todos los veraneantes, generando un espacio de encuentro y cuidado en uno de los destinos más elegidos del verano.

Para más información sobre los desodorantes corporales que son tendencia, se puede ingresar aquí.

