Pinamar estrena la primera estación de servicio móvil del país

La estación móvil en Pinamar ofrece combustibles premium y atención ágil para quienes visitan la Costa Atlántica (YPF)

La ciudad de Pinamar fue escenario del debut de la primera estación de servicio móvil del país, un desarrollo pensado para responder al movimiento estacional y a las nuevas exigencias de los automovilistas.

La iniciativa propone una modalidad ágil y tecnológica, alineada con la demanda de una clientela que prioriza la eficiencia y la innovación. El proyecto es impulsado por YPF y se sostiene en una estructura completamente autónoma que permite atender hasta dos vehículos de manera simultánea.

Ubicado sobre la Avenida Libertador, entre Selene y Poseidón, el establecimiento funciona bajo monitoreo y asistencia en tiempo real desde el RTIC de Comercialización que posee la compañía.

Una propuesta para el verano y la movilidad

El módulo de Pinamar concentra su oferta en combustibles premium, con una impronta tecnológica que apunta a mejorar la experiencia del usuario. La inauguración reunió a referentes municipales y directivos de la firma. Entre ellos, el intendente Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el vicepresidente ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín.

El abastecimiento inteligente se consolida como una solución innovadora para la movilidad estacional en la Argentina (YPF)

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, remarcó el líder de la petrolera.

Más beneficios para socios y una experiencia digital

Como parte de la temporada 2026, YPF lanzó una propuesta integral de beneficios a través de ServiClub, el programa que premia la fidelidad de los usuarios durante todo el año.

“Este verano buscamos acompañar como marca desde nuestro programa de beneficios a nuestros clientes habituales, a nuestros socios, que vienen todo el año y sabemos que el verano es muy especial, obviamente por la movilidad”, explicó Agustina Pelfini, directora de Marketing de la empresa.

Además, la ejecutiva agregó que se trata de un momento estacional importante a nivel negocio, pero también de disfrute. La idea es que la gente use sus puntos en un entorno dinámico y sencillo.

La digitalización a través de la APP YPF mejora la personalización de los beneficios y el acceso rápido a promociones en la Costa Atlántica (YPF)

Los socios pueden canjear 500 puntos y obtener $20.000 de descuento en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento y actividades recreativas en paradores de la Costa Atlántica, Bariloche y Villa Carlos Paz.

“La App YPF es nuestro canal principal de beneficios. Ahí se encuentran los descuentos, las promociones y el listado de paradores donde se pueden canjear los puntos ServiClub de manera simple”, resumió Pelfini. Además, subrayó la importancia de la digitalización y la personalización de la experiencia para los usuarios.

Entre los destinos donde se pueden aprovechar los descuentos figuran Costa Esmeralda, Cariló, Mar del Plata y Chapadmalal. En Mar del Plata, por caso, habrá beneficios en los paradores de La Reserva y ACA Punta Mogotes. Este último contará con un boxes móvil para diagnóstico vehicular, mientras que en Playa Grande se instalará un FULL track con hamburguesas y simuladores como parte de las activaciones especiales.

Las estaciones móviles incorporan propuestas como FULL, sumando opciones gastronómicas y experiencias innovadoras para los viajeros (YPF)

Un programa para todo el año

“ServiClub es un programa de beneficios y lealtad que se mantiene vigente, con propuestas modernas y categorías para disfrutar durante todo el año en diferentes rubros, como espectáculos, entretenimiento y deportes”, puntualizó la directora de Marketing de la compañía.

La información de los paradores, los descuentos y las condiciones de canje se encuentran disponibles en APP YPF, donde el usuario puede seleccionar el beneficio, obtener el código correspondiente y presentarlo en el destino elegido.

“Entrás a la sección Beneficios ServiClub, Viajes, y te aparece el listado con todos los paradores. Elegís a cuál vas, en cuál querés canjear. Canjeás y te mandan un código. Eso lo presentás en el parador y lo obtenés automáticamente. Es la misma mecánica en todos los casos y en todos los destinos”, detalló Pelfini.