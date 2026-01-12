Mar del Plata: los camiones son el punto de encuentro en la playa Varese

Actividades recreativas y servicios se integran en la propuesta de verano en la Costa Atlántica (VW CyB)

Durante la temporada de verano, las propuestas recreativas y de servicios en los principales destinos del país suelen renovar su oferta para recibir a miles de visitantes. Mar del Plata se consolida cada año como uno de los lugares preferidos para quienes buscan combinar descanso, actividades al aire libre y espacios innovadores.

En esa línea, la ciudad atlántica sumó una nueva edición del stand de Volkswagen Camiones y Buses, que inauguró su espacio en la icónica Playa Varese con una propuesta renovada. Durante estas semanas, la marca recibe a los visitantes, clientes y seguidores bajo el lema #ExtraVerano26 para mostrar toda su gama de camiones y una agenda de actividades pensada para distintos públicos.

Un espacio abierto para conocer la gama de camiones

El stand ocupa 500 metros cuadrados y funciona todos los días, de 12 a 19 horas, hasta el 1 de febrero. Los visitantes pueden recorrer el espacio y conocer los camiones de la marca, que están disponibles para quienes deseen observarlos de cerca y recibir información sobre sus características principales.

“Los esperamos a todos nuevamente en la ciudad de Mar del Plata para compartirles toda la fuerza que tiene la marca y puedan conocer de primera mano a los grandes protagonistas de las rutas de nuestro país”, aseguró Ana Laura Zotti, gerenta de Marketing de Volkswagen Camiones y Buses.

Los visitantes pueden conocer al nuevo Volkswagen Delivery 4x4. (VW CyB)

Opciones para toda la familia

La propuesta #ExtraVerano26 incluye varias actividades pensadas para el disfrute de todos los asistentes. El espacio #ExtraRelax ofrece sillones y la posibilidad de conseguir tanto yerba como agua caliente, una opción valorada por quienes aprovechan la playa durante la jornada. Además, el sector #ExtraRecarga permite cargar celulares, y el área #ExtraCuidate brinda protector solar de manera gratuita para quienes lo soliciten.

Por otra parte, el stand es #ExtraPetFriendly y cuenta con bebederos de agua fresca para mascotas, lo que habilita la visita de familias con animales de compañía.

Fútbol-tenis y premios en el stand

En la Argentina, el deporte forma parte de la agenda de muchos visitantes. Por eso, el stand de Volkswagen Camiones y Buses sumó un espacio exclusivo para esta pasión: el sector #ExtraDivertite.

En este sitio se instaló una cancha de fútbol-tenis, donde se organizan torneos diarios que ofrecen la posibilidad de ganar diferentes premios de la marca.

Beneficios exclusivos para clientes

Quienes ya son clientes de la marca, como propietarios o choferes de camiones y buses Volkswagen, o gerentes de empresas de logística que operan con unidades de la compañía, pueden acceder a un beneficio adicional.

Se trata de un día de carpa en el Balneario Bahía Varese, con acceso a todas las actividades del balneario. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del sitio oficial.

El imponente Meteor en el stand de Volkswagen Camiones y Buses. (VW CyB)

Artículos “Lifestyle” y propuestas diferenciales

En esta edición, la marca también presenta su línea de productos “Lifestyle”, una colección de artículos exclusivos que se pueden conocer en el stand. La propuesta apunta a ampliar el vínculo con los seguidores y sumar alternativas para quienes se identifican con el universo de Volkswagen Camiones y Buses.

Características principales del stand

Ubicación en Playa Varese, Mar del Plata

Horario de 12 a 19 h hasta el 1 de febrero

Exhibición de todos los camiones de la marca

Espacios #ExtraRelax, #ExtraRecarga, #ExtraCuidate y #ExtraPetFriendly

Cancha de fútbol-tenis y premios diarios

Beneficio de carpa en el balneario para clientes

Presentación de la línea “Lifestyle”

Información y contacto para clientes y público en general

La web oficial de Volkswagen Camiones y Buses ofrece más detalles sobre la familia de productos, un mapa interactivo de concesionarios y un formulario de contacto para quienes deseen realizar consultas o conocer más sobre los servicios disponibles.